Cât de sănătoasă este o dietă vegană pentru pisici

Adina Zamfir
.

Numeroși specialiști și medici veterinari atrag atenția că pisicile sunt carnivore prin excelență. Chiar dacă mănâncă pâine sau mămăligă de foame, pisicile au nevoie de carne pentru a se dezvolta sănătos și pentru a rămâne puternice în fața bolilor.

Tot mai mulți stăpâni se întreabă dacă pisicile lor ar putea consuma hrană uscată pe bază de cereale și orez. Știm, din copilărie, că bunicii noștri le dădeau pisicilor din curte pâine sau mămăligă și foarte rar resturi de carne. Pisicile din curte se descurcau singure prinzând mici rozătoare și, uneori, păsărele.

În realitate, pisicile sunt feline cu un instinct de vânătoare mult mai puternic decât în cazul câinilor. Până și pisicile aristocrate, pisicile de rasă, crescute în condiții foarte bune, cu o dietă sănătoasă, au tendința să vâneze.

Pisica este un animal de pradă care trebuie să consume carne în fiecare zi. ”Dieta naturală a pisicii constă în principal din proteine ​​și grăsimi animale de înaltă calitate. Legumele și cerealele ar trebui să constituie doar o mică parte din dieta ei. Sistemul digestiv al pisicii nu este conceput pentru a procesa mulți carbohidrați. Hrana pentru pisici produsa industrial, fie ea umedă sau uscată, este special adaptată nevoilor și cerințelor pisicii pentru a asigura o îngrijire optimă”, recomandă un studiu publicat recent de Centrul pentru animale mici din Karlsruhe, Austria.

Medicii veterinari care au contribuit la acest studiu aduc o serie de explicații și detalii despre dieta naturală a pisicilor, despre nevoile acestui animal și despre îngrijirea lor corectă.

De ce au nevoie pisicile de carne

Pisicile sunt pur și simplu carnivore, la fel ca toate felinele. Sistemul lor digestiv este conceput pentru a procesa proteinele animale. Nutrienți importanți pentru sănătatea lor precum taurina și arginina se găsesc doar în țesuturile animale. O deficiență a acestor nutrienți duce cu timpul la probleme grave de sănătate.

Cercetătorii arată totodată că pisica este concepută special pentru a consuma doar carne și animale mici. Ea are dinți tipici de prădător și o muşcătură în foarfecă care îi permite să sfărâme carnea şi oasele în mod eficient. Tubul digestiv al pisicii este semnificativ mai scurt în comparație cu omnivore și erbivore. Raportul dintre lungimea intestinală și lungimea corpului la pisici este de aproximativ 4:1, în timp ce la câini este de 6:1, iar la porci este chiar de 14:1. Acest intestin scurt este un indiciu că pisicile sunt mai puțin potrivite pentru a digera carbohidrații din cereale sau fibrele din legume.

Hrana pisicilor trebuie să aibă un aport ridicat de proteine, deoarece micile feline nu pot produce singure anumiți aminoacizi și vitamine care sunt esențiale pentru supraviețuire. Este vorba de taurină, care se găsește aproape exclusiv în carnea de animale, și de arginină, un aminoacid esențial pentru livrarea de nutrienți către organele corpului și pe care pisicile îl pot lua doar din carne.

Dietă vegană pentru pisici, pro și contra

british short hair pisica

În pofida tuturor argumentelor de natură biologică, în magazinele pentru animale se găsesc azi diverse preparate pentru pisici pe bază de cereale și legume. Ba chiar au apărut studii care susțin că o dietă vegană pentru pisici ar fi mai sănătoasă.

Cu toate acestea, stăpânii de pisici trebuie să fie precauți dacă aleg astfel de produse. În primul rând, ele nu au fost suficient cercetate și în al doilea rând există mult mai multe cercetări care demonstrează că pisicile se îmbolnăvesc adesea de stomac și rinichi în urma unor diete precare.

Pe de altă parte, medicii veterinari subliniază că hrana vegană pentru pisici va provoca leziuni ale organelor pe termen lung din cauza malnutriției. Un punct critic despre hrana vegană pentru pisici este lipsa taurinei, un aminoacid esențial pe care pisicile nu îl pot produce singure și care se găsește în carne. Deși taurina poate fi adăugată artificial, acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la eficiența acestui aminoacid de sinteză.

”Studiile actuale despre dietele vegane pentru pisici oferă rezultate mixte. Un studiu realizat de Universitatea din Winchester și publicat în revista PLOS ONE sugerează că pisicile hrănite cu o dietă pe bază de plante pot fi adesea la fel de sănătoase sau chiar mai sănătoase decât cele hrănite cu o dietă tradițională cu carne. Cu toate acestea, aceste rezultate trebuie privite cu prudență, deoarece studiul are limitări metodologice și a fost finanțat de organizația ProVeg International, care sprijină nutriția pe bază de plante. Liderii studiului înșiși subliniază că este nevoie de cercetări suplimentare cu o metodologie mai bună pentru a obține rezultate mai fiabile”, menționează echipa de veterinari din cadrul clinicii austriece.

Dietele vegane pentru pisici sau pentru câinii de companie sunt controversate și sunt necesare studii mult mai ample pentru a putea afirma că aceste animale preponderent carnivore pot trăi sănătos cu hrană din cereale și plante. În Occident și Statele Unite ale Americii există acest curent care favorizează dieta vegană atât pentru oameni, cât și pentru animale. Dar realitățile biologice și anatomia demonstrează că atât oamenii, cât și câinii sau pisicile au nevoie de nutrienții și proteinele din carne pentru o hrană echilibrată și sănătoasă. Am fost concepuți să consumăm carne, iar felinele cu atât mai mult sunt lăsate de natură să consume preponderent carne.

Ce deficiențe poate provoca o dietă vegană pentru pisici

Orice stăpân care este tentat să urmeze curentele la modă, fără să se gândească la consecințele asupra bunăstării animalului său, trebuie să știe că o dietă vegană poate provoca deficiențe nutriționale severe și poate favoriza apariția unor boli dureroase, greu de tratat și multă suferință inutilă.

  1. Deficit de taurină: Taurina este un aminoacid esențial care se găsește în principal în produsele de origine animală. O deficiență poate duce la boli de inimă (cardiomiopatie), probleme de vedere și probleme de reproducere.
  2. Deficiență de proteine: pisicile necesită o cantitate mare de proteine ​​animale. O deficiență poate duce la pierderea mușchilor și la alte probleme de sănătate.
  3. Vitamina A și acidul arahidonic: Aceste substanțe nu sunt prezente în alimentele vegetale. O deficiență poate duce la probleme ale pielii, probleme de vedere și un sistem imunitar slăbit.
  4. Deficitul de vitamina B12: Acest lucru poate duce la anemie și leziuni ale nervilor.

Aceste deficiențe pot pune viața în pericol pentru pisici, mai ales dacă nu sunt recunoscute și tratate în timp util. Este important ca dieta unei pisici să țină cont de nevoile sale naturale și să asigure un aport echilibrat al tuturor nutrienților necesari.

Cum să alegi cea mai bună hrană pentru pisica ta

Cât de sănătoasă este o dietă vegană pentru pisici

Când alegi hrana pisicii tale este important să iei în calcul câteva aspecte importante:

  • Vârsta pisicii: există hrană specială pentru pui, pentru pisicile adulte și pentru pisicile în vârstă, care conține ingredientele necesare pentru a asigura aportul nutritiv necesar fiecăreia.
  • Dacă este sau nu sterilizată: pisicile sterilizate au nevoie de mâncare specială pentru a nu se îngrășa.
  • Calitatea hranei: o mâncare pentru pisici bună poate preveni pe viitor problemele de sănătate ale pisicuței tale, în special cele digestive sau urinare. 
  • Rasa: unele rase de pisici au nevoie de o alimentație specială, care să țină cont de particularitățile respective. Medicul veterinar te poate sfătui, în acest caz, cum și cu ce tip de mâncare ar trebui să îți hrănești pisica.
  • Problemele de sănătate: pisicuțele predispuse la unele afecțiuni au nevoie ca mâncarea lor să fie adaptată pentru a preveni problemele recurente de sănătate. 

Cum să pregătești acasă o hrană echilibrată pentru pisică

Pisicile au nevoie de o hrană bazată în principal pe carne, organe și ouă pentru a se menține sănătoase și pline de energie. Evită carnea grasă și pregătește pentru pisica ta o hrană sănătoasă din carne de pasăre, carne de vită sau carnea de pește slabă. Le mai poți da ficat, rinichi sau ouă, toate fierte sau gătite la cuptor, fără sare și ulei, doar cu apă în suc propriu.

Cu toate că dieta carnivoră este cea mai bună pentru pisici, poți include porții foarte mici de legume care asigură un aport de fibre și vitamine necesar. Morcovii și dovleceii pot fi amestecați în porții foarte mici și bine fierte cu porțiile de carne. De asemenea, mai poți adăuga în hrana pisicii mazăre, castravete, fasole verde bine fierte și pasate cu carnea.

Dintre cereale, pisicile pot tolera cantități mici de orez brun fiert sau ovăz fiert. Iar dintre fructe, afinele, merele și perele decojite sau bananele pot fi incluse în hrana lor din când în când.

Fructele și legumele strict interzise pentru pisici

Ține cont de faptul că ceapa, usturoiul, arpagicul, avocado, roșiile, ardeii, cartofii sunt considerate toxice pentru pisici. Nu găti niciodată carnea pentru pisici cu sos de roșii, cu ceapă sau usturoi.

Carnea trebuie să fie fiartă simplu în apă sau gătită la cuptor doar cu apă, fără ulei. Se pot adăuga mici cantități de orez sau de morcovi. Sistemul digestiv al pisicilor este conceput astfel încât să descompună doar proteinele și fibrele din carne. Să nu uităm că ele fac parte din categoria felinelor exclusiv carnivore, chiar dacă au fost domesticite de câteva mii de ani.

Fructele sunt în general și ele interzise pisicilor din cauza conținutului ridicat de zahăr și de suc. O mică tratație cu mere și pepene nu le face rău. Dar toate celelalte fructe pot provoca diaree, dureri abdominale și stare de disconfort. Oricum, pisicile nu sunt curioase să mănânce fructe decât dacă le văd pe masa noastră, dar nu trebuie să le încurajăm să le guste. Mare atenție cu strugurii, stafidele și nucile sau alunele. Acestea sunt alimente toxice pentru ficatul pisicilor.

