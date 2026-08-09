  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum setezi corect frigiderul pe caniculă ca să nu consume degeaba

Cum setezi corect frigiderul pe caniculă ca să nu consume degeaba

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Așa cum setezi aparatul de aer condiționat la o temperatură adecvată când în zilele toride, la fel trebuie să setezi corect frigiderul pe caniculă. Frigiderul nu trebuie să funcționeze la aceeași temperatură tot timpul anului. În zilele foarte calde de vară, are nevoie de o ajustare corectă a temperaturii.

Temperaturile extreme din timpul verii pun la încercare nu doar organismul, ci și electrocasnicele din locuință. Frigiderul funcționează aproape fără oprire în zilele caniculare, iar dacă nu este setat corect, poate consuma mai multă energie și, în același timp, poate să nu răcească suficient alimentele. Specialiștii atrag atenția că, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, sunt necesare câteva ajustări simple pentru ca aparatul să funcționeze eficient și să păstreze alimentele în siguranță.

Multe persoane cred că este suficient să lase frigiderul pe aceeași setare tot timpul anului. În realitate, atunci când temperatura din locuință depășește frecvent 30 de grade Celsius, compresorul trebuie să depună un efort mai mare pentru a menține interiorul rece. Din acest motiv, câteva modificări pot face diferența atât pentru prospețimea alimentelor, cât și pentru durata de viață a aparatului.

Care este temperatura ideală pentru frigider și în ce condiții trebuie să funcționeze

Pentru ca alimentele să rămână proaspete și sigure pentru consum, temperatura din frigider trebuie menținută în mod constant între 3 și 4°C, indiferent de anotimp. În timpul caniculei, când temperatura din locuință poate depăși cu ușurință 30°C, este recomandat să reduci setarea frigiderului cu aproximativ 1-2 grade sau cu o treaptă față de reglajul obișnuit.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
Recomandarea zilei

Astfel, aparatul va putea compensa mai ușor căldura din exterior și va menține o temperatură sigură pentru păstrarea alimentelor. Totuși, evită să setezi frigiderul sub 2°C, deoarece unele produse, precum legumele, fructele, lactatele sau ouăle, pot îngheța parțial și își pot pierde textura și gustul.

Pentru ca frigiderul să funcționeze în condiții optime, nu este suficientă doar reglarea temperaturii. Specialiștii recomandă respectarea câtorva reguli simple:

E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
Recomandarea zilei
  • Temperatura interioară trebuie să fie între 3 și 4°C, iar congelatorul la aproximativ -18°C.
  • Frigiderul trebuie amplasat la câțiva centimetri de perete, astfel încât aerul să poată circula în jurul condensatorului din spate.
  • Nu trebuie expus direct la razele soarelui și nici amplasat lângă surse puternice de căldură, precum cuptorul, aragazul sau caloriferul.
  • Rafturile nu trebuie supraîncărcate, deoarece aerul rece trebuie să circule liber printre alimente pentru a răci uniform fiecare compartiment.
  • Garnitura ușii trebuie să etanșeze perfect, astfel încât aerul rece să nu se piardă și compresorul să nu funcționeze inutil.
  • Grilele de ventilație și serpentinele condensatorului trebuie curățate periodic, deoarece praful acumulat reduce eficiența răcirii și crește consumul de energie.
  • Ușa frigiderului trebuie deschisă cât mai rar și pentru perioade scurte, deoarece fiecare deschidere permite pătrunderea aerului fierbinte, iar aparatul este nevoit să consume mai multă energie pentru a reveni la temperatura setată.
  • Preparatele fierbinți nu trebuie introduse imediat în frigider, ci lăsate să se răcească înainte, pentru a evita creșterea temperaturii din interior și suprasolicitarea compresorului.

Respectarea acestor condiții nu doar că menține alimentele în siguranță, ci poate reduce consumul de energie cu până la câteva procente în timpul verii și poate prelungi durata de viață a frigiderului, chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Cum setezi frigiderul pe caniculă

În zilele foarte călduroase, este recomandat să reduci temperatura frigiderului cu aproximativ 1-2 grade față de setarea obișnuită. Temperatura optimă din interior ar trebui să fie cuprinsă între 3 și 4 grade Celsius, suficient de scăzută pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor, dar fără a îngheța alimentele sensibile.

Dacă frigiderul tău este prevăzut cu un selector numeric, poți coborî reglajul cu o singură treaptă. Nu este indicat să faci modificări bruște sau repetate ale temperaturii, deoarece aparatul va consuma mai mult curent și va funcționa mai puțin eficient.

Pentru a verifica dacă frigiderul răcește corespunzător, cea mai sigură metodă este folosirea unui termometru special pentru electrocasnice. Acesta îți arată temperatura reală din interior și te ajută să te asiguri că alimentele sunt păstrate la maximum 4 grade Celsius.

Cum trebuie să funcționeze frigiderul pe timp de vară

femeie in fara frigiderului

De ce nu trebuie să umpli frigiderul până la refuz

În timpul verii, tentația de a depozita cât mai multe băuturi și alimente reci este mare. Totuși, un frigider supraaglomerat răcește mai greu.

Aerul rece trebuie să circule liber printre produse pentru a menține aceeași temperatură în toate compartimentele. Dacă rafturile sunt pline până la refuz, unele alimente pot rămâne insuficient răcite și se pot altera mai repede.

Ideal este să lași câțiva centimetri între recipiente și să eviți blocarea fantelor prin care circulă aerul rece.

Ține ușa deschisă cât mai puțin

Fiecare deschidere a ușii permite aerului fierbinte din încăpere să pătrundă în frigider. Aparatul este obligat apoi să consume mai multă energie pentru a readuce temperatura la nivelul optim.

În zilele caniculare este recomandat să deschizi ușa doar atunci când este necesar și să iei din frigider toate produsele de care ai nevoie dintr-o singură mișcare. De asemenea, evită să stai cu ușa deschisă în timp ce te hotărăști ce vrei să mănânci.

Acest obicei simplu reduce consumul de energie și ajută frigiderul să funcționeze mai eficient.

Nu introduce mâncarea fierbinte direct în frigider

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri greșite este depozitarea preparatelor încă fierbinți imediat după gătire.

Acestea cresc rapid temperatura din interior și obligă compresorul să funcționeze intens pentru a răci din nou întregul compartiment. În plus, și celelalte alimente pot ajunge temporar la temperaturi nesigure.

Specialiștii recomandă ca preparatele gătite să fie lăsate să se răcească timp de aproximativ 20-30 de minute, apoi să fie introduse în frigider în recipiente acoperite.

Lasă spațiu în spatele frigiderului

Foarte multe persoane împing frigiderul lipit de perete pentru a economisi spațiu în bucătărie. În timpul caniculei însă, acest lucru poate afecta performanța aparatului.

Condensatorul din partea din spate elimină căldura extrasă din interiorul frigiderului și are nevoie de suficient spațiu pentru ca aerul să circule. Dacă aparatul este lipit de perete, răcirea devine mai dificilă, iar consumul de energie poate crește.

Este recomandat să existe câțiva centimetri între spatele frigiderului și perete, astfel încât aerul să poată circula fără obstacole.

Curăță periodic condensatorul și grilele de ventilație

Praful acumulat pe serpentinele condensatorului sau pe grilele de ventilație reduce eficiența aparatului.

O dată la câteva luni este bine să cureți aceste zone cu ajutorul unui aspirator sau al unei perii moi, după ce ai scos frigiderul din priză. Astfel, sistemul de răcire va elimina mai ușor căldura și va consuma mai puțină energie.

Verifică garnitura ușii

O garnitură uzată poate permite aerului rece să iasă și celui cald să intre în frigider fără să observi.

Există un test simplu: prinde o coală de hârtie între ușă și rama frigiderului și închide ușa. Dacă foaia alunecă foarte ușor atunci când încerci să o scoți, este posibil ca garnitura să nu mai etanșeze corespunzător și să fie nevoie de înlocuire.

O garnitură în stare bună contribuie atât la păstrarea temperaturii constante, cât și la reducerea consumului de energie.

Alte recomandări utile pentru zilele foarte călduroase

Cum setezi corect frigiderul pe caniculă ca să nu consume degeaba

Pe lângă reglarea temperaturii, câteva obiceiuri simple pot ajuta frigiderul să funcționeze în condiții optime în timpul caniculei:

  • setează temperatura la aproximativ 3-4°C și evită schimbările frecvente ale reglajului;
  • verifică periodic temperatura cu un termometru pentru frigider;
  • depozitează corect alimentele în frigider, nu supraîncărca rafturile și lasă aerul să circule;
  • deschide ușa cât mai rar și pentru perioade scurte;
  • lasă preparatele gătite să se răcească înainte de depozitare;
  • menține spațiu între frigider și perete;
  • curăță periodic serpentinele și grilele de ventilație;
  • verifică starea garniturii ușii pentru a preveni pierderile de aer rece.

Respectarea acestor recomandări poate prelungi durata de viață a frigiderului, reduce consumul de energie și, cel mai important, poate păstra alimentele în condiții de siguranță chiar și în cele mai fierbinți zile ale verii. Informațiile sunt bazate pe recomandările producătorului Beko și pe bune practici privind utilizarea frigiderelor în perioadele cu temperaturi ridicate.

Semne că frigiderul tău nu mai răcește corespunzător

În timpul caniculei, este normal ca frigiderul să funcționeze mai intens decât de obicei, însă există câteva semne clare care arată că aparatul nu mai reușește să mențină temperatura optimă și că alimentele nu mai sunt păstrate în condiții de siguranță. Ignorarea acestor simptome poate duce la alterarea rapidă a produselor și chiar la defectarea completă a frigiderului.

Iată cele mai importante indicii că frigiderul nu mai funcționează eficient:

  • Alimentele nu mai sunt suficient de reci, chiar dacă termostatul este setat la temperatura recomandată.
  • Legumele și fructele se alterează într-un timp foarte scurt. Dacă salata se ofilește după una-două zile, iar fructele devin moi sau dezvoltă mucegai mai repede decât de obicei, este posibil ca temperatura din frigider să fie prea ridicată.
  • Compresorul funcționează aproape continuu, fără pauze. În zilele foarte călduroase este normal să pornească mai des, însă dacă pare că nu se mai oprește deloc, aparatul se chinuie să atingă temperatura setată.
  • Motorul este neobișnuit de fierbinte, iar partea din spate a frigiderului degajă multă căldură. Acest lucru poate indica o ventilație insuficientă sau un condensator încărcat cu praf.
  • Se formează apă pe rafturi sau condens excesiv pe pereții interiori ori în jurul garniturii ușii. Acest fenomen poate apărea atunci când aerul cald pătrunde constant în frigider sau când sistemul de răcire nu mai funcționează eficient.
  • Frigiderul scoate zgomote neobișnuite, precum bâzâit puternic, clicuri repetate sau vibrații care nu existau înainte. Acestea pot indica o problemă la compresor sau la ventilator.
  • Apare un miros neplăcut persistent, chiar și după curățarea frigiderului. Dacă alimentele sunt păstrate la o temperatură mai caldă, bacteriile se înmulțesc mai rapid și favorizează apariția mirosurilor neplăcute.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Peste 900 de foști parlamentari încasează pensii speciale. 154 de dosare noi au fost aprobate după o decizie CCR din 2023. Cât ne costă lunar
Peste 900 de foști parlamentari încasează pensii speciale. 154 de dosare noi au fost aprobate după o decizie CCR din 2023. Cât ne costă lunar
Fanatik
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”
GSP.ro
Iubita internaționalului român a furat toate privirile la prezentarea din Scoția: „Începutul unui nou capitol!”
Iubita internaționalului român a furat toate privirile la prezentarea din Scoția: „Începutul unui nou capitol!”
Click.ro
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Citește și...
Dezvăluirea tulburătoare a lui Lionel Messi, înainte ca tatăl lui să moară: „Pentru el, niciodată nu am jucat bine”
Ai cumpărat un apartament cu datorii la întreținere? Cine este obligat să le plătească
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANM schimbă harta vremii. O parte din țară se încinge, alta intră sub rafale puternice
Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră prea caldă
Ce se întâmplă dacă lași telefonul în soare pe caniculă
Orașul din Europa unde poți bea o bere cu mai puțin de un euro. Topul orașelor în 2026, realizat de Deutsche Bank
Wooow! Cum arată! Monica Dascălu a slăbit 10 kilograme și zici că e din reviste. Are o siluetă trasă prin inel la 48 de ani. E impecabilă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre pierderea tatălui și lecția primită de la mamă. "E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea"
Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre pierderea tatălui și lecția primită de la mamă. "E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea"
Gina Pistol, dezvăluiri tulburătoare despre trecut și familie: "Eu n-am aparținut nimănui!" Ce spune despre părinții săi
Gina Pistol, dezvăluiri tulburătoare despre trecut și familie: "Eu n-am aparținut nimănui!" Ce spune despre părinții săi
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
S-au oprit cu salvarea aflată în misiune la cumpărături. Șoferul a fost filmat chiar de mama copilului care aștepta să fie transportat la spital I VIDEO
S-au oprit cu salvarea aflată în misiune la cumpărături. Șoferul a fost filmat chiar de mama copilului care aștepta să fie transportat la spital I VIDEO
Avantaje
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mihaela Rădulescu, descoperire tristă la un an de la moartea lui Felix Baugmenter: „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Mihaela Rădulescu, descoperire tristă la un an de la moartea lui Felix Baugmenter: „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Horoscop 9 august 2026. Zi decisivă. Destinul se rearanjează în favoarea unei zodii. Posibilitățile se deschid în fața ei
Horoscop 9 august 2026. Zi decisivă. Destinul se rearanjează în favoarea unei zodii. Posibilitățile se deschid în fața ei
Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori înainte de a divorța: „Și-a făcut listă cu femeile”
Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori înainte de a divorța: „Și-a făcut listă cu femeile”
Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral. La intrarea în curte se vând roșii pe tarabă / Exclusiv
Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral. La intrarea în curte se vând roșii pe tarabă / Exclusiv
Connect-R, dezvăluiri despre relația cu Misha la ani buni de la separare: "Nu se negociază nimic!" Cum au păstrat echilibrul în viața Mayei după divorț
Connect-R, dezvăluiri despre relația cu Misha la ani buni de la separare: "Nu se negociază nimic!" Cum au păstrat echilibrul în viața Mayei după divorț
Observator News
Comuna din România unde zeci de familii trăiesc fără curent. Chisăliţă: "E un flagel absurd"
Comuna din România unde zeci de familii trăiesc fără curent. Chisăliţă: "E un flagel absurd"
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
August 2026 poate despărți definitiv cuplurile din patru zodii
August 2026 poate despărți definitiv cuplurile din patru zodii
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
MENOPAUZĂ: 3 schimbări simple ale stilului de viață pot reduce bufeurile și stresul FĂRĂ tratamente complicate
MENOPAUZĂ: 3 schimbări simple ale stilului de viață pot reduce bufeurile și stresul FĂRĂ tratamente complicate
6 ceaiuri care îți pot calma digestia. Remedii naturale care combat balonarea, crampele și senzația de stomac greu
6 ceaiuri care îți pot calma digestia. Remedii naturale care combat balonarea, crampele și senzația de stomac greu
Alina Bădic, avertisment pentru toate zodiile: Portalul astral dintre cele două eclipse aduce schimbări de destin. Revelații și transformări majore între 9 și 15 august
Alina Bădic, avertisment pentru toate zodiile: Portalul astral dintre cele două eclipse aduce schimbări de destin. Revelații și transformări majore între 9 și 15 august
„Sunt cardiolog și există trei alimente pe care nu le-aș mânca sau bea niciodată”
„Sunt cardiolog și există trei alimente pe care nu le-aș mânca sau bea niciodată”
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
Vedeta celebră, diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, dar a ales să păstreze totul secret. Boala a fost descoperită la un control de rutină
Vedeta celebră, diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, dar a ales să păstreze totul secret. Boala a fost descoperită la un control de rutină
Libertatea
Lovitura dură primită de Mihaela Rădulescu din partea familiei lui Felix Baumgartner. „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Lovitura dură primită de Mihaela Rădulescu din partea familiei lui Felix Baumgartner. „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Cum să alegi parfumul potrivit. Expert, despre greșeala făcută de mulți cumpărători: „Nu este suficient să-ți placă în primul minut”
Cum să alegi parfumul potrivit. Expert, despre greșeala făcută de mulți cumpărători: „Nu este suficient să-ți placă în primul minut”
Theo Rose, întreruptă în plin concert la Nibiru. Ce s-a întâmplat pe scenă înainte ca artista să împlinească 29 de ani: „Băiatul meu a fost acolo”
Theo Rose, întreruptă în plin concert la Nibiru. Ce s-a întâmplat pe scenă înainte ca artista să împlinească 29 de ani: „Băiatul meu a fost acolo”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 8 – 14 august 2026. Lună Nouă în Leu; Eclipsă totală de Soare
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 8 – 14 august 2026. Lună Nouă în Leu; Eclipsă totală de Soare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton