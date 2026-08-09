Cum setezi corect frigiderul pe caniculă ca să nu consume degeaba

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Așa cum setezi aparatul de aer condiționat la o temperatură adecvată când în zilele toride, la fel trebuie să setezi corect frigiderul pe caniculă. Frigiderul nu trebuie să funcționeze la aceeași temperatură tot timpul anului. În zilele foarte calde de vară, are nevoie de o ajustare corectă a temperaturii.

Temperaturile extreme din timpul verii pun la încercare nu doar organismul, ci și electrocasnicele din locuință. Frigiderul funcționează aproape fără oprire în zilele caniculare, iar dacă nu este setat corect, poate consuma mai multă energie și, în același timp, poate să nu răcească suficient alimentele. Specialiștii atrag atenția că, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, sunt necesare câteva ajustări simple pentru ca aparatul să funcționeze eficient și să păstreze alimentele în siguranță.

Multe persoane cred că este suficient să lase frigiderul pe aceeași setare tot timpul anului. În realitate, atunci când temperatura din locuință depășește frecvent 30 de grade Celsius, compresorul trebuie să depună un efort mai mare pentru a menține interiorul rece. Din acest motiv, câteva modificări pot face diferența atât pentru prospețimea alimentelor, cât și pentru durata de viață a aparatului.

Care este temperatura ideală pentru frigider și în ce condiții trebuie să funcționeze

Pentru ca alimentele să rămână proaspete și sigure pentru consum, temperatura din frigider trebuie menținută în mod constant între 3 și 4°C, indiferent de anotimp. În timpul caniculei, când temperatura din locuință poate depăși cu ușurință 30°C, este recomandat să reduci setarea frigiderului cu aproximativ 1-2 grade sau cu o treaptă față de reglajul obișnuit.

Astfel, aparatul va putea compensa mai ușor căldura din exterior și va menține o temperatură sigură pentru păstrarea alimentelor. Totuși, evită să setezi frigiderul sub 2°C, deoarece unele produse, precum legumele, fructele, lactatele sau ouăle, pot îngheța parțial și își pot pierde textura și gustul.

Pentru ca frigiderul să funcționeze în condiții optime, nu este suficientă doar reglarea temperaturii. Specialiștii recomandă respectarea câtorva reguli simple:

Temperatura interioară trebuie să fie între 3 și 4°C , iar congelatorul la aproximativ -18°C .

, iar congelatorul la aproximativ . Frigiderul trebuie amplasat la câțiva centimetri de perete , astfel încât aerul să poată circula în jurul condensatorului din spate.

, astfel încât aerul să poată circula în jurul condensatorului din spate. Nu trebuie expus direct la razele soarelui și nici amplasat lângă surse puternice de căldură, precum cuptorul, aragazul sau caloriferul.

și nici amplasat lângă surse puternice de căldură, precum cuptorul, aragazul sau caloriferul. Rafturile nu trebuie supraîncărcate , deoarece aerul rece trebuie să circule liber printre alimente pentru a răci uniform fiecare compartiment.

, deoarece aerul rece trebuie să circule liber printre alimente pentru a răci uniform fiecare compartiment. Garnitura ușii trebuie să etanșeze perfect , astfel încât aerul rece să nu se piardă și compresorul să nu funcționeze inutil.

, astfel încât aerul rece să nu se piardă și compresorul să nu funcționeze inutil. Grilele de ventilație și serpentinele condensatorului trebuie curățate periodic , deoarece praful acumulat reduce eficiența răcirii și crește consumul de energie.

, deoarece praful acumulat reduce eficiența răcirii și crește consumul de energie. Ușa frigiderului trebuie deschisă cât mai rar și pentru perioade scurte , deoarece fiecare deschidere permite pătrunderea aerului fierbinte, iar aparatul este nevoit să consume mai multă energie pentru a reveni la temperatura setată.

, deoarece fiecare deschidere permite pătrunderea aerului fierbinte, iar aparatul este nevoit să consume mai multă energie pentru a reveni la temperatura setată. Preparatele fierbinți nu trebuie introduse imediat în frigider, ci lăsate să se răcească înainte, pentru a evita creșterea temperaturii din interior și suprasolicitarea compresorului.

Respectarea acestor condiții nu doar că menține alimentele în siguranță, ci poate reduce consumul de energie cu până la câteva procente în timpul verii și poate prelungi durata de viață a frigiderului, chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Cum setezi frigiderul pe caniculă

În zilele foarte călduroase, este recomandat să reduci temperatura frigiderului cu aproximativ 1-2 grade față de setarea obișnuită. Temperatura optimă din interior ar trebui să fie cuprinsă între 3 și 4 grade Celsius, suficient de scăzută pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor, dar fără a îngheța alimentele sensibile.

Dacă frigiderul tău este prevăzut cu un selector numeric, poți coborî reglajul cu o singură treaptă. Nu este indicat să faci modificări bruște sau repetate ale temperaturii, deoarece aparatul va consuma mai mult curent și va funcționa mai puțin eficient.

Pentru a verifica dacă frigiderul răcește corespunzător, cea mai sigură metodă este folosirea unui termometru special pentru electrocasnice. Acesta îți arată temperatura reală din interior și te ajută să te asiguri că alimentele sunt păstrate la maximum 4 grade Celsius.

Cum trebuie să funcționeze frigiderul pe timp de vară

De ce nu trebuie să umpli frigiderul până la refuz

În timpul verii, tentația de a depozita cât mai multe băuturi și alimente reci este mare. Totuși, un frigider supraaglomerat răcește mai greu.

Aerul rece trebuie să circule liber printre produse pentru a menține aceeași temperatură în toate compartimentele. Dacă rafturile sunt pline până la refuz, unele alimente pot rămâne insuficient răcite și se pot altera mai repede.

Ideal este să lași câțiva centimetri între recipiente și să eviți blocarea fantelor prin care circulă aerul rece.

Ține ușa deschisă cât mai puțin

Fiecare deschidere a ușii permite aerului fierbinte din încăpere să pătrundă în frigider. Aparatul este obligat apoi să consume mai multă energie pentru a readuce temperatura la nivelul optim.

În zilele caniculare este recomandat să deschizi ușa doar atunci când este necesar și să iei din frigider toate produsele de care ai nevoie dintr-o singură mișcare. De asemenea, evită să stai cu ușa deschisă în timp ce te hotărăști ce vrei să mănânci.

Acest obicei simplu reduce consumul de energie și ajută frigiderul să funcționeze mai eficient.

Nu introduce mâncarea fierbinte direct în frigider

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri greșite este depozitarea preparatelor încă fierbinți imediat după gătire.

Acestea cresc rapid temperatura din interior și obligă compresorul să funcționeze intens pentru a răci din nou întregul compartiment. În plus, și celelalte alimente pot ajunge temporar la temperaturi nesigure.

Specialiștii recomandă ca preparatele gătite să fie lăsate să se răcească timp de aproximativ 20-30 de minute, apoi să fie introduse în frigider în recipiente acoperite.

Lasă spațiu în spatele frigiderului

Foarte multe persoane împing frigiderul lipit de perete pentru a economisi spațiu în bucătărie. În timpul caniculei însă, acest lucru poate afecta performanța aparatului.

Condensatorul din partea din spate elimină căldura extrasă din interiorul frigiderului și are nevoie de suficient spațiu pentru ca aerul să circule. Dacă aparatul este lipit de perete, răcirea devine mai dificilă, iar consumul de energie poate crește.

Este recomandat să existe câțiva centimetri între spatele frigiderului și perete, astfel încât aerul să poată circula fără obstacole.

Curăță periodic condensatorul și grilele de ventilație

Praful acumulat pe serpentinele condensatorului sau pe grilele de ventilație reduce eficiența aparatului.

O dată la câteva luni este bine să cureți aceste zone cu ajutorul unui aspirator sau al unei perii moi, după ce ai scos frigiderul din priză. Astfel, sistemul de răcire va elimina mai ușor căldura și va consuma mai puțină energie.

Verifică garnitura ușii

O garnitură uzată poate permite aerului rece să iasă și celui cald să intre în frigider fără să observi.

Există un test simplu: prinde o coală de hârtie între ușă și rama frigiderului și închide ușa. Dacă foaia alunecă foarte ușor atunci când încerci să o scoți, este posibil ca garnitura să nu mai etanșeze corespunzător și să fie nevoie de înlocuire.

O garnitură în stare bună contribuie atât la păstrarea temperaturii constante, cât și la reducerea consumului de energie.

Alte recomandări utile pentru zilele foarte călduroase

Pe lângă reglarea temperaturii, câteva obiceiuri simple pot ajuta frigiderul să funcționeze în condiții optime în timpul caniculei:

setează temperatura la aproximativ 3-4°C și evită schimbările frecvente ale reglajului;

verifică periodic temperatura cu un termometru pentru frigider;

depozitează corect alimentele în frigider, nu supraîncărca rafturile și lasă aerul să circule;

deschide ușa cât mai rar și pentru perioade scurte;

lasă preparatele gătite să se răcească înainte de depozitare;

menține spațiu între frigider și perete;

curăță periodic serpentinele și grilele de ventilație;

verifică starea garniturii ușii pentru a preveni pierderile de aer rece.

Respectarea acestor recomandări poate prelungi durata de viață a frigiderului, reduce consumul de energie și, cel mai important, poate păstra alimentele în condiții de siguranță chiar și în cele mai fierbinți zile ale verii. Informațiile sunt bazate pe recomandările producătorului Beko și pe bune practici privind utilizarea frigiderelor în perioadele cu temperaturi ridicate.

Semne că frigiderul tău nu mai răcește corespunzător

În timpul caniculei, este normal ca frigiderul să funcționeze mai intens decât de obicei, însă există câteva semne clare care arată că aparatul nu mai reușește să mențină temperatura optimă și că alimentele nu mai sunt păstrate în condiții de siguranță. Ignorarea acestor simptome poate duce la alterarea rapidă a produselor și chiar la defectarea completă a frigiderului.

Iată cele mai importante indicii că frigiderul nu mai funcționează eficient:

Alimentele nu mai sunt suficient de reci , chiar dacă termostatul este setat la temperatura recomandată.

, chiar dacă termostatul este setat la temperatura recomandată. Legumele și fructele se alterează într-un timp foarte scurt. Dacă salata se ofilește după una-două zile, iar fructele devin moi sau dezvoltă mucegai mai repede decât de obicei, este posibil ca temperatura din frigider să fie prea ridicată.

Dacă salata se ofilește după una-două zile, iar fructele devin moi sau dezvoltă mucegai mai repede decât de obicei, este posibil ca temperatura din frigider să fie prea ridicată. Compresorul funcționează aproape continuu , fără pauze. În zilele foarte călduroase este normal să pornească mai des, însă dacă pare că nu se mai oprește deloc, aparatul se chinuie să atingă temperatura setată.

, fără pauze. În zilele foarte călduroase este normal să pornească mai des, însă dacă pare că nu se mai oprește deloc, aparatul se chinuie să atingă temperatura setată. Motorul este neobișnuit de fierbinte , iar partea din spate a frigiderului degajă multă căldură. Acest lucru poate indica o ventilație insuficientă sau un condensator încărcat cu praf.

, iar partea din spate a frigiderului degajă multă căldură. Acest lucru poate indica o ventilație insuficientă sau un condensator încărcat cu praf. Se formează apă pe rafturi sau condens excesiv pe pereții interiori ori în jurul garniturii ușii. Acest fenomen poate apărea atunci când aerul cald pătrunde constant în frigider sau când sistemul de răcire nu mai funcționează eficient.

pe pereții interiori ori în jurul garniturii ușii. Acest fenomen poate apărea atunci când aerul cald pătrunde constant în frigider sau când sistemul de răcire nu mai funcționează eficient. Frigiderul scoate zgomote neobișnuite , precum bâzâit puternic, clicuri repetate sau vibrații care nu existau înainte. Acestea pot indica o problemă la compresor sau la ventilator.

, precum bâzâit puternic, clicuri repetate sau vibrații care nu existau înainte. Acestea pot indica o problemă la compresor sau la ventilator. Apare un miros neplăcut persistent, chiar și după curățarea frigiderului. Dacă alimentele sunt păstrate la o temperatură mai caldă, bacteriile se înmulțesc mai rapid și favorizează apariția mirosurilor neplăcute.

Foto: Shutterstock

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