  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră prea caldă

Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră prea caldă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În timpul verii, nopțile caniculare sunt tot mai greu de suportat, mai ales în marile orașe, unde betonul, asfaltul și traficul intens păstrează căldura până târziu în noapte. În cartierele aglomerate și poluate, temperatura scade foarte puțin după apus, iar multe locuințe se transformă în adevărate „cuptoare”, făcând somnul odihnitor aproape imposibil.

Specialiștii avertizează că un dormitor prea cald nu înseamnă doar disconfort. Temperaturile ridicate din timpul nopții pot afecta calitatea somnului, pot solicita organismul și, dacă fenomenul se repetă frecvent, pot avea efecte asupra sănătății fizice și psihice.

Ce înseamnă, de fapt, canicula

Canicula este definită ca o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, semnificativ peste valorile normale pentru o anumită regiune și perioadă a anului. În România, meteorologii emit avertizări de caniculă atunci când temperaturile maxime ating sau depășesc, în general, 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de confort termic.

În orașele mari apare și fenomenul numit „insula de căldură urbană”. Clădirile, asfaltul și suprafețele din beton absorb energia solară în timpul zilei și o eliberează lent după lăsarea serii. Cu alte cuvinte, pereții blocurilor și ai caselor din orașe se încing, iar noaptea radiază mai multă căldură la interior.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
Recomandarea zilei

Din acest motiv, chiar dacă afară se întunecă, aerul rămâne fierbinte ore întregi, iar locuințele fără aer condiționat sau fără o bună ventilație se răcesc foarte greu. Acest fenomen explică de ce nopțile sunt adesea mai greu de suportat în mediul urban decât în zonele rurale, unde vegetația și spațiile verzi contribuie la scăderea temperaturii.

Cum afectează canicula organismul pe termen lung

Expunerea repetată la temperaturi extreme nu provoacă doar disconfort temporar. Atunci când organismul este obligat să suporte zile și nopți foarte călduroase, mecanismele naturale de reglare a temperaturii sunt solicitate în permanență.

E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
Recomandarea zilei

Pe termen lung, episoadele repetate de caniculă pot favoriza:

  • deshidratarea cronică;
  • oboseala persistentă;
  • tulburările de somn;
  • agravarea bolilor cardiovasculare;
  • scăderea capacității de concentrare;
  • iritabilitatea și modificările de dispoziție;
  • creșterea riscului de insolație și epuizare termică.

Persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate și cei care suferă de boli cronice sunt printre cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. De asemenea, cercetările din ultimii ani au arătat că nopțile foarte călduroase pot fi chiar mai periculoase decât zilele toride. Dacă organismul nu are ocazia să se răcorească în timpul nopții, stresul termic se acumulează, iar recuperarea după o zi caniculară devine tot mai dificilă.

Care este temperatura ideală pentru organism în timpul somnului

Corpul uman funcționează optim atunci când își poate regla eficient temperatura internă. În mod natural, înainte de culcare, temperatura corpului începe să scadă ușor, iar acest proces transmite creierului semnalul că este timpul pentru odihnă.

Majoritatea specialiștilor în medicina somnului recomandă ca temperatura din dormitor să fie cuprinsă între 16 și 20 de grade Celsius, iar pentru multe persoane intervalul de 18 – 22 grade Celsius este considerat ideal. Numeroase persoane se plâng de insomnie în nopțile caldă de vară și spun că ele nu pot adormi profund, decât dacă le este răcoare. În aceste condiții, singura salvare în orașe este aerul condiționat.

Atunci când camera este mult mai caldă, organismul întâmpină dificultăți în eliminarea excesului de căldură. În loc să intre într-o stare profundă de relaxare, corpul continuă să depună efort pentru a-și menține temperatura în limite normale. Ba chiar transpiri, devii agitat, simți că nu mai ai aer… simptome frecvente cu care mulți dintre noi ne confruntăm în serile de vară, înainte de culcare. Rezultatul este un somn fragmentat și mai puțin odihnitor.

Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră prea caldă

Somnul neregulat îi poate face rău inimii

După o zi în care temperaturile au depășit 35 de grade Celsius, corpul are nevoie de câteva ore pentru a reveni la o temperatură confortabilă. Dacă și dormitorul rămâne foarte cald, acest proces este încetinit.

Printre cele mai frecvente efecte se numără trezirile repetate în timpul nopții. Chiar dacă nu îți amintești fiecare episod, creierul întrerupe ciclurile normale ale somnului pentru a reacționa la disconfortul termic.

De asemenea, poate scădea durata somnului profund și a fazei REM, două etape esențiale pentru refacerea organismului, consolidarea memoriei și echilibrul emoțional.

Dimineața, multe persoane se trezesc cu senzația că nu s-au odihnit suficient. Pot apărea dureri de cap, dificultăți de concentrare, lipsă de energie și o stare generală de epuizare, chiar dacă numărul total de ore dormite pare suficient.

Temperaturile ridicate favorizează și transpirația excesivă. În timpul nopții, corpul poate pierde cantități importante de apă și electroliți, iar dacă hidratarea din timpul zilei nu a fost suficientă, riscul de deshidratare crește.

La persoanele sensibile, căldura excesivă poate accelera ritmul cardiac și poate solicita suplimentar sistemul cardiovascular. Acest lucru este important mai ales pentru cei care suferă de hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă sau alte afecțiuni cronice.

În plus, un somn de slabă calitate repetat mai multe nopți la rând poate influența sistemul imunitar, apetitul și capacitatea organismului de a face față stresului.

În concluzie, cu cât este mai cald în camera în care vrei să dormi, cu atât te vei confrunta cu aceste probleme:

  • Suferi de insomnie, devii agitat și rămâi treaz ore întregi, în loc să te odihnești;
  • Scade durata somnului profund și a fazei REM, esențiale pentru refacerea organismului, memorie și echilibrul emoțional.
  • Apare oboseala la trezire, chiar și după un număr aparent suficient de ore de somn, fiind însoțită de dureri de cap, lipsă de energie și dificultăți de concentrare.
  • Crește riscul de deshidratare, deoarece transpirația excesivă din timpul nopții determină pierderea de apă și electroliți.
  • Inima este solicitată suplimentar, iar persoanele cu hipertensiune sau boli cardiovasculare pot resimți mai intens efectele căldurii.
  • Organismul își revine mai greu după o zi caniculară, deoarece nu reușește să își reducă temperatura în timpul nopții.
  • Pe termen lung, nopțile petrecute în camere prea calde pot slăbi sistemul imunitar, pot afecta apetitul și pot reduce capacitatea organismului de a face față stresului fizic și psihic.

Cum poți dormi mai bine în timpul caniculei

Setează corect aparatul de aer condiționat seara

femeie-care-porneste-aerul-conditionat

Dacă ai aer condiționat în dormitor, modul în care îl folosești poate face diferența dintre un somn odihnitor și o noapte în care te trezești obosită sau cu senzația de frig. Specialiștii recomandă ca temperatura din cameră să fie setată în jur de 20 – 22 de grade Celsius, interval considerat ideal pentru un somn de calitate. Totodată, este important ca diferența dintre temperatura din interior și cea de afară să nu fie foarte mare, pentru a evita șocul termic atunci când ieși din locuință.

În loc să lași aparatul să funcționeze la putere maximă toată noaptea, este recomandat să activezi funcția Sleep (Somn), disponibilă pe majoritatea modelelor moderne de aer condiționat. Această funcție este concepută special pentru perioada de odihnă și modifică treptat temperatura pe parcursul nopții. De regulă, aparatul crește automat temperatura cu unul sau două grade după câteva ore, reducând în același timp viteza ventilatorului și nivelul de zgomot.

Funcția Sleep are mai multe avantaje: menține un confort termic constant, reduce riscul de a te trezi din cauza frigului, economisește energie electrică și solicită mai puțin aparatul. Pentru un somn sănătos, evită ca jetul de aer rece să fie orientat direct spre pat și aerisește încăperea câteva minute înainte de a porni aerul condiționat. Astfel, vei crea un mediu mai plăcut și mai sănătos pentru odihnă, chiar și în cele mai călduroase nopți de vară.

Cum răcorești camera, dacă nu ai aparat de aer condiționat

Chiar dacă nu ai aer condiționat, există câteva măsuri care pot face diferența:

  • aerisește locuința dimineața devreme și noaptea târziu, când temperaturile sunt mai scăzute;
  • ține jaluzelele sau draperiile închise în timpul zilei pentru a limita încălzirea camerelor;
  • folosește lenjerii din bumbac sau in, materiale care permit pielii să respire;
  • evită mesele foarte consistente și alcoolul înainte de culcare;
  • folosește un ventilator silențios;
  • fă un duș călduț înainte de somn, evitând apa foarte rece, care poate produce un efect de încălzire reflexă;
  • oprește aparatele electronice care degajă căldură inutilă în dormitor.

Ce consecințe are insomnia în perioadele caniculare

femeie care sufera de insomnie

În perioadele de caniculă, un somn odihnitor nu este doar o chestiune de confort, ci și una de sănătate. Menținerea unei temperaturi cât mai apropiate de valorile recomandate poate reduce stresul termic asupra organismului și poate contribui la o recuperare mai bună după zilele cu temperaturi extreme.

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente, adaptarea locuinței și a rutinei de seară poate avea un rol important în protejarea sănătății și a calității vieții. În caz contrar, mulți dintre noi suferim de insomnie, iar pe termen lung nopțile nedormite din cauza căldurii pot avea consecințe nebănuite asupra stării de sănătate.

Insomnia poate duce adesea la:

Scăderea capacității de concentrare și a memoriei – somnul insuficient afectează funcționarea creierului, reducând capacitatea de a învăța, de a lua decizii și de a reține informații.

  • Oboseală cronică și lipsă de energie – persoanele care dorm insuficient pot resimți epuizare permanentă, dificultăți în desfășurarea activităților zilnice și o scădere a randamentului fizic și mental.
  • Creșterea riscului de anxietate și depresie – insomnia pe termen lung poate influența echilibrul chimic al creierului și poate favoriza apariția tulburărilor de dispoziție, iritabilității și stresului accentuat.
  • Slăbirea sistemului imunitar – în timpul somnului, organismul produce substanțe importante pentru apărarea împotriva infecțiilor. Lipsa odihnei poate face corpul mai vulnerabil în fața răcelilor și a altor boli.
  • Afectarea sănătății inimii – insomnia cronică este asociată cu un risc mai mare de hipertensiune arterială, creșterea inflamației în organism și apariția unor probleme cardiovasculare.
  • Dereglări hormonale și creștere în greutate – lipsa somnului poate afecta hormonii care controlează foamea și sațietatea, favorizând pofta pentru alimente bogate în calorii și acumularea kilogramelor în plus.
  • Creșterea riscului de diabet de tip 2 – somnul insuficient poate influența modul în care organismul folosește insulina și poate afecta reglarea glicemiei.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Peste 900 de foști parlamentari încasează pensii speciale. 154 de dosare noi au fost aprobate după o decizie CCR din 2023. Cât ne costă lunar
Peste 900 de foști parlamentari încasează pensii speciale. 154 de dosare noi au fost aprobate după o decizie CCR din 2023. Cât ne costă lunar
Fanatik
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”
GSP.ro
Iubita internaționalului român a furat toate privirile la prezentarea din Scoția: „Începutul unui nou capitol!”
Iubita internaționalului român a furat toate privirile la prezentarea din Scoția: „Începutul unui nou capitol!”
Click.ro
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Citește și...
Dezvăluirea tulburătoare a lui Lionel Messi, înainte ca tatăl lui să moară: „Pentru el, niciodată nu am jucat bine”
Ai cumpărat un apartament cu datorii la întreținere? Cine este obligat să le plătească
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANM schimbă harta vremii. O parte din țară se încinge, alta intră sub rafale puternice
Cum setezi corect frigiderul pe caniculă ca să nu consume degeaba
Ce se întâmplă dacă lași telefonul în soare pe caniculă
Orașul din Europa unde poți bea o bere cu mai puțin de un euro. Topul orașelor în 2026, realizat de Deutsche Bank
Wooow! Cum arată! Monica Dascălu a slăbit 10 kilograme și zici că e din reviste. Are o siluetă trasă prin inel la 48 de ani. E impecabilă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre pierderea tatălui și lecția primită de la mamă. "E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea"
Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre pierderea tatălui și lecția primită de la mamă. "E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea"
Gina Pistol, dezvăluiri tulburătoare despre trecut și familie: "Eu n-am aparținut nimănui!" Ce spune despre părinții săi
Gina Pistol, dezvăluiri tulburătoare despre trecut și familie: "Eu n-am aparținut nimănui!" Ce spune despre părinții săi
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
S-au oprit cu salvarea aflată în misiune la cumpărături. Șoferul a fost filmat chiar de mama copilului care aștepta să fie transportat la spital I VIDEO
S-au oprit cu salvarea aflată în misiune la cumpărături. Șoferul a fost filmat chiar de mama copilului care aștepta să fie transportat la spital I VIDEO
Avantaje
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mihaela Rădulescu, descoperire tristă la un an de la moartea lui Felix Baugmenter: „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Mihaela Rădulescu, descoperire tristă la un an de la moartea lui Felix Baugmenter: „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Horoscop 9 august 2026. Zi decisivă. Destinul se rearanjează în favoarea unei zodii. Posibilitățile se deschid în fața ei
Horoscop 9 august 2026. Zi decisivă. Destinul se rearanjează în favoarea unei zodii. Posibilitățile se deschid în fața ei
Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori înainte de a divorța: „Și-a făcut listă cu femeile”
Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori înainte de a divorța: „Și-a făcut listă cu femeile”
Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral. La intrarea în curte se vând roșii pe tarabă / Exclusiv
Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral. La intrarea în curte se vând roșii pe tarabă / Exclusiv
Connect-R, dezvăluiri despre relația cu Misha la ani buni de la separare: "Nu se negociază nimic!" Cum au păstrat echilibrul în viața Mayei după divorț
Connect-R, dezvăluiri despre relația cu Misha la ani buni de la separare: "Nu se negociază nimic!" Cum au păstrat echilibrul în viața Mayei după divorț
Observator News
Tânără de 19 ani, acroşată de tren în Mangalia. Avea căștile în urechi și nu a auzit locomotiva
Tânără de 19 ani, acroşată de tren în Mangalia. Avea căștile în urechi și nu a auzit locomotiva
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
August 2026 poate despărți definitiv cuplurile din patru zodii
August 2026 poate despărți definitiv cuplurile din patru zodii
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
MENOPAUZĂ: 3 schimbări simple ale stilului de viață pot reduce bufeurile și stresul FĂRĂ tratamente complicate
MENOPAUZĂ: 3 schimbări simple ale stilului de viață pot reduce bufeurile și stresul FĂRĂ tratamente complicate
6 ceaiuri care îți pot calma digestia. Remedii naturale care combat balonarea, crampele și senzația de stomac greu
6 ceaiuri care îți pot calma digestia. Remedii naturale care combat balonarea, crampele și senzația de stomac greu
Alina Bădic, avertisment pentru toate zodiile: Portalul astral dintre cele două eclipse aduce schimbări de destin. Revelații și transformări majore între 9 și 15 august
Alina Bădic, avertisment pentru toate zodiile: Portalul astral dintre cele două eclipse aduce schimbări de destin. Revelații și transformări majore între 9 și 15 august
„Sunt cardiolog și există trei alimente pe care nu le-aș mânca sau bea niciodată”
„Sunt cardiolog și există trei alimente pe care nu le-aș mânca sau bea niciodată”
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
Alina Pușcău, mărturisire sfâșietoare înainte de operație. A fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază: „Este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața”
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
Vedeta celebră, diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, dar a ales să păstreze totul secret. Boala a fost descoperită la un control de rutină
Vedeta celebră, diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, dar a ales să păstreze totul secret. Boala a fost descoperită la un control de rutină
Libertatea
Lovitura dură primită de Mihaela Rădulescu din partea familiei lui Felix Baumgartner. „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Lovitura dură primită de Mihaela Rădulescu din partea familiei lui Felix Baumgartner. „Am fost ștearsă complet din existența lui”
Cum să alegi parfumul potrivit. Expert, despre greșeala făcută de mulți cumpărători: „Nu este suficient să-ți placă în primul minut”
Cum să alegi parfumul potrivit. Expert, despre greșeala făcută de mulți cumpărători: „Nu este suficient să-ți placă în primul minut”
Theo Rose, întreruptă în plin concert la Nibiru. Ce s-a întâmplat pe scenă înainte ca artista să împlinească 29 de ani: „Băiatul meu a fost acolo”
Theo Rose, întreruptă în plin concert la Nibiru. Ce s-a întâmplat pe scenă înainte ca artista să împlinească 29 de ani: „Băiatul meu a fost acolo”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 8 – 14 august 2026. Lună Nouă în Leu; Eclipsă totală de Soare
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 8 – 14 august 2026. Lună Nouă în Leu; Eclipsă totală de Soare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton