Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră prea caldă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În timpul verii, nopțile caniculare sunt tot mai greu de suportat, mai ales în marile orașe, unde betonul, asfaltul și traficul intens păstrează căldura până târziu în noapte. În cartierele aglomerate și poluate, temperatura scade foarte puțin după apus, iar multe locuințe se transformă în adevărate „cuptoare”, făcând somnul odihnitor aproape imposibil.

Specialiștii avertizează că un dormitor prea cald nu înseamnă doar disconfort. Temperaturile ridicate din timpul nopții pot afecta calitatea somnului, pot solicita organismul și, dacă fenomenul se repetă frecvent, pot avea efecte asupra sănătății fizice și psihice.

Ce înseamnă, de fapt, canicula

Canicula este definită ca o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, semnificativ peste valorile normale pentru o anumită regiune și perioadă a anului. În România, meteorologii emit avertizări de caniculă atunci când temperaturile maxime ating sau depășesc, în general, 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de confort termic.

În orașele mari apare și fenomenul numit „insula de căldură urbană”. Clădirile, asfaltul și suprafețele din beton absorb energia solară în timpul zilei și o eliberează lent după lăsarea serii. Cu alte cuvinte, pereții blocurilor și ai caselor din orașe se încing, iar noaptea radiază mai multă căldură la interior.

Din acest motiv, chiar dacă afară se întunecă, aerul rămâne fierbinte ore întregi, iar locuințele fără aer condiționat sau fără o bună ventilație se răcesc foarte greu. Acest fenomen explică de ce nopțile sunt adesea mai greu de suportat în mediul urban decât în zonele rurale, unde vegetația și spațiile verzi contribuie la scăderea temperaturii.

Cum afectează canicula organismul pe termen lung

Expunerea repetată la temperaturi extreme nu provoacă doar disconfort temporar. Atunci când organismul este obligat să suporte zile și nopți foarte călduroase, mecanismele naturale de reglare a temperaturii sunt solicitate în permanență.

Pe termen lung, episoadele repetate de caniculă pot favoriza:

deshidratarea cronică;

oboseala persistentă;

tulburările de somn;

agravarea bolilor cardiovasculare;

scăderea capacității de concentrare;

iritabilitatea și modificările de dispoziție;

creșterea riscului de insolație și epuizare termică.

Persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate și cei care suferă de boli cronice sunt printre cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. De asemenea, cercetările din ultimii ani au arătat că nopțile foarte călduroase pot fi chiar mai periculoase decât zilele toride. Dacă organismul nu are ocazia să se răcorească în timpul nopții, stresul termic se acumulează, iar recuperarea după o zi caniculară devine tot mai dificilă.

Care este temperatura ideală pentru organism în timpul somnului

Corpul uman funcționează optim atunci când își poate regla eficient temperatura internă. În mod natural, înainte de culcare, temperatura corpului începe să scadă ușor, iar acest proces transmite creierului semnalul că este timpul pentru odihnă.

Majoritatea specialiștilor în medicina somnului recomandă ca temperatura din dormitor să fie cuprinsă între 16 și 20 de grade Celsius, iar pentru multe persoane intervalul de 18 – 22 grade Celsius este considerat ideal. Numeroase persoane se plâng de insomnie în nopțile caldă de vară și spun că ele nu pot adormi profund, decât dacă le este răcoare. În aceste condiții, singura salvare în orașe este aerul condiționat.

Atunci când camera este mult mai caldă, organismul întâmpină dificultăți în eliminarea excesului de căldură. În loc să intre într-o stare profundă de relaxare, corpul continuă să depună efort pentru a-și menține temperatura în limite normale. Ba chiar transpiri, devii agitat, simți că nu mai ai aer… simptome frecvente cu care mulți dintre noi ne confruntăm în serile de vară, înainte de culcare. Rezultatul este un somn fragmentat și mai puțin odihnitor.

Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră prea caldă

După o zi în care temperaturile au depășit 35 de grade Celsius, corpul are nevoie de câteva ore pentru a reveni la o temperatură confortabilă. Dacă și dormitorul rămâne foarte cald, acest proces este încetinit.

Printre cele mai frecvente efecte se numără trezirile repetate în timpul nopții. Chiar dacă nu îți amintești fiecare episod, creierul întrerupe ciclurile normale ale somnului pentru a reacționa la disconfortul termic.

De asemenea, poate scădea durata somnului profund și a fazei REM, două etape esențiale pentru refacerea organismului, consolidarea memoriei și echilibrul emoțional.

Dimineața, multe persoane se trezesc cu senzația că nu s-au odihnit suficient. Pot apărea dureri de cap, dificultăți de concentrare, lipsă de energie și o stare generală de epuizare, chiar dacă numărul total de ore dormite pare suficient.

Temperaturile ridicate favorizează și transpirația excesivă. În timpul nopții, corpul poate pierde cantități importante de apă și electroliți, iar dacă hidratarea din timpul zilei nu a fost suficientă, riscul de deshidratare crește.

La persoanele sensibile, căldura excesivă poate accelera ritmul cardiac și poate solicita suplimentar sistemul cardiovascular. Acest lucru este important mai ales pentru cei care suferă de hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă sau alte afecțiuni cronice.

În plus, un somn de slabă calitate repetat mai multe nopți la rând poate influența sistemul imunitar, apetitul și capacitatea organismului de a face față stresului.

În concluzie, cu cât este mai cald în camera în care vrei să dormi, cu atât te vei confrunta cu aceste probleme:

Suferi de insomnie, devii agitat și rămâi treaz ore întregi, în loc să te odihnești;

devii agitat și rămâi treaz ore întregi, în loc să te odihnești; Scade durata somnului profund și a fazei REM , esențiale pentru refacerea organismului, memorie și echilibrul emoțional.

, esențiale pentru refacerea organismului, memorie și echilibrul emoțional. Apare oboseala la trezire , chiar și după un număr aparent suficient de ore de somn, fiind însoțită de dureri de cap, lipsă de energie și dificultăți de concentrare.

, chiar și după un număr aparent suficient de ore de somn, fiind însoțită de dureri de cap, lipsă de energie și dificultăți de concentrare. Crește riscul de deshidratare , deoarece transpirația excesivă din timpul nopții determină pierderea de apă și electroliți.

, deoarece transpirația excesivă din timpul nopții determină pierderea de apă și electroliți. Inima este solicitată suplimentar , iar persoanele cu hipertensiune sau boli cardiovasculare pot resimți mai intens efectele căldurii.

, iar persoanele cu hipertensiune sau boli cardiovasculare pot resimți mai intens efectele căldurii. Organismul își revine mai greu după o zi caniculară , deoarece nu reușește să își reducă temperatura în timpul nopții.

, deoarece nu reușește să își reducă temperatura în timpul nopții. Pe termen lung, nopțile petrecute în camere prea calde pot slăbi sistemul imunitar, pot afecta apetitul și pot reduce capacitatea organismului de a face față stresului fizic și psihic.

Cum poți dormi mai bine în timpul caniculei

Setează corect aparatul de aer condiționat seara

Dacă ai aer condiționat în dormitor, modul în care îl folosești poate face diferența dintre un somn odihnitor și o noapte în care te trezești obosită sau cu senzația de frig. Specialiștii recomandă ca temperatura din cameră să fie setată în jur de 20 – 22 de grade Celsius, interval considerat ideal pentru un somn de calitate. Totodată, este important ca diferența dintre temperatura din interior și cea de afară să nu fie foarte mare, pentru a evita șocul termic atunci când ieși din locuință.

În loc să lași aparatul să funcționeze la putere maximă toată noaptea, este recomandat să activezi funcția Sleep (Somn), disponibilă pe majoritatea modelelor moderne de aer condiționat. Această funcție este concepută special pentru perioada de odihnă și modifică treptat temperatura pe parcursul nopții. De regulă, aparatul crește automat temperatura cu unul sau două grade după câteva ore, reducând în același timp viteza ventilatorului și nivelul de zgomot.

Funcția Sleep are mai multe avantaje: menține un confort termic constant, reduce riscul de a te trezi din cauza frigului, economisește energie electrică și solicită mai puțin aparatul. Pentru un somn sănătos, evită ca jetul de aer rece să fie orientat direct spre pat și aerisește încăperea câteva minute înainte de a porni aerul condiționat. Astfel, vei crea un mediu mai plăcut și mai sănătos pentru odihnă, chiar și în cele mai călduroase nopți de vară.

Cum răcorești camera, dacă nu ai aparat de aer condiționat

Chiar dacă nu ai aer condiționat, există câteva măsuri care pot face diferența:

aerisește locuința dimineața devreme și noaptea târziu, când temperaturile sunt mai scăzute;

ține jaluzelele sau draperiile închise în timpul zilei pentru a limita încălzirea camerelor;

folosește lenjerii din bumbac sau in, materiale care permit pielii să respire;

evită mesele foarte consistente și alcoolul înainte de culcare;

folosește un ventilator silențios;

fă un duș călduț înainte de somn, evitând apa foarte rece, care poate produce un efect de încălzire reflexă;

oprește aparatele electronice care degajă căldură inutilă în dormitor.

Ce consecințe are insomnia în perioadele caniculare

În perioadele de caniculă, un somn odihnitor nu este doar o chestiune de confort, ci și una de sănătate. Menținerea unei temperaturi cât mai apropiate de valorile recomandate poate reduce stresul termic asupra organismului și poate contribui la o recuperare mai bună după zilele cu temperaturi extreme.

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente, adaptarea locuinței și a rutinei de seară poate avea un rol important în protejarea sănătății și a calității vieții. În caz contrar, mulți dintre noi suferim de insomnie, iar pe termen lung nopțile nedormite din cauza căldurii pot avea consecințe nebănuite asupra stării de sănătate.

Insomnia poate duce adesea la:

Scăderea capacității de concentrare și a memoriei – somnul insuficient afectează funcționarea creierului, reducând capacitatea de a învăța, de a lua decizii și de a reține informații.

Oboseală cronică și lipsă de energie – persoanele care dorm insuficient pot resimți epuizare permanentă, dificultăți în desfășurarea activităților zilnice și o scădere a randamentului fizic și mental.

– persoanele care dorm insuficient pot resimți epuizare permanentă, dificultăți în desfășurarea activităților zilnice și o scădere a randamentului fizic și mental. Creșterea riscului de anxietate și depresie – insomnia pe termen lung poate influența echilibrul chimic al creierului și poate favoriza apariția tulburărilor de dispoziție, iritabilității și stresului accentuat.

– insomnia pe termen lung poate influența echilibrul chimic al creierului și poate favoriza apariția tulburărilor de dispoziție, iritabilității și stresului accentuat. Slăbirea sistemului imunitar – în timpul somnului, organismul produce substanțe importante pentru apărarea împotriva infecțiilor. Lipsa odihnei poate face corpul mai vulnerabil în fața răcelilor și a altor boli.

– în timpul somnului, organismul produce substanțe importante pentru apărarea împotriva infecțiilor. Lipsa odihnei poate face corpul mai vulnerabil în fața răcelilor și a altor boli. Afectarea sănătății inimii – insomnia cronică este asociată cu un risc mai mare de hipertensiune arterială, creșterea inflamației în organism și apariția unor probleme cardiovasculare.

– insomnia cronică este asociată cu un risc mai mare de hipertensiune arterială, creșterea inflamației în organism și apariția unor probleme cardiovasculare. Dereglări hormonale și creștere în greutate – lipsa somnului poate afecta hormonii care controlează foamea și sațietatea, favorizând pofta pentru alimente bogate în calorii și acumularea kilogramelor în plus.

– lipsa somnului poate afecta hormonii care controlează foamea și sațietatea, favorizând pofta pentru alimente bogate în calorii și acumularea kilogramelor în plus. Creșterea riscului de diabet de tip 2 – somnul insuficient poate influența modul în care organismul folosește insulina și poate afecta reglarea glicemiei.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News