Ce se întâmplă cu legumele dacă le congelezi greșit. Lista completă a celor care rezistă la congelator

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În ultimii ani, congelatorul a devenit unul dintre cei mai importanți aliați din bucătărie. Nu doar că ajută la reducerea risipei alimentare, dar permite și păstrarea legumelor pentru perioade îndelungate, fără să fie nevoie de conservanți sau alte metode complicate de conservare. Totuși, nu toate legumele suportă același tratament, iar modul în care sunt congelate face diferența dintre un produs gustos și unul lipsit de textură, aromă și valoare nutritivă.

Congelarea este una dintre cele mai eficiente metode de conservare a alimentelor, însă doar atunci când este făcută corect. Dacă legumele sunt introduse în congelator fără să fie pregătite corespunzător, pot deveni apoase, moi, lipsite de gust sau chiar improprii pentru anumite preparate.

Specialiștii în nutriție consideră că legumele congelate corespunzător își păstrează o mare parte din vitamine, minerale și antioxidanți. De fapt, în multe cazuri, legumele congelate imediat după recoltare conțin mai mulți nutrienți decât cele proaspete care au stat zile întregi pe rafturile magazinelor.

De ce este bine să păstrezi legume la congelator peste iarnă

Congelatorul nu înseamnă doar confort, ci și economie și alimentație sănătoasă. Vara și toamna sunt anotimpurile în care piețele abundă în legume proaspete, gustoase și accesibile ca preț. Tocmai de aceea, multe persoane aleg să cumpere cantități mai mari și să le congeleze pentru lunile reci.

Printre cele mai importante avantaje ale congelării se numără:

păstrarea unei mari părți din vitamine și minerale;

reducerea risipei alimentare;

economie de bani, deoarece legumele sunt cumpărate în sezon;

acces permanent la ingrediente delicioase pentru supe, ciorbe, tocănițe sau garnituri;

prepararea mai rapidă a meselor.

Procesul de congelare încetinește aproape complet activitatea microorganismelor și a enzimelor care duc la alterarea alimentelor. Astfel, legumele își pot păstra calitatea timp de mai multe luni. Un alt avantaj important este faptul că poți controla exact ce conțin alimentele tale. Spre deosebire de unele produse congelate din comerț, cele pregătite acasă nu conțin sare, zahăr, sosuri sau aditivi.

În plus, congelarea permite păstrarea unei varietăți impresionante de legume, astfel încât meniul din timpul iernii poate rămâne la fel de divers ca vara. Spanacul poate ajunge în smoothie-uri sau plăcinte, fasolea verde în garnituri, iar ardeii copți pot fi transformați rapid într-o salată aromată.

Ce legume pot fi păstrate la congelator

Nu toate legumele se păstrează la fel de bine atunci când sunt expuse temperaturilor de aproximativ -18 grade Celsius. Unele își păstrează proprietățile luni întregi, altele pot fi congelate pentru perioade mai scurte.

Mazărea este una dintre cele mai rezistente. După opărire și congelare își păstrează culoarea, gustul și textura.

Fasolea verde rezistă excelent dacă este opărită timp de două-trei minute înainte de congelare.

Broccoli și conopida se păstrează foarte bine după opărire, iar ulterior pot fi folosite în supe cremă, gratinuri sau garnituri.

Morcovii pot fi congelați feliați, cuburi sau rași. Opărirea înainte de congelare le păstrează culoarea și aroma.

Ardeii grași se pot congela cruzi, întregi, feliați sau tăiați cuburi. Sunt ideali pentru tocănițe, pizza sau omlete. Se pot congela și după ce au fost copți și curățați de coajă.

Porumbul poate fi congelat atât boabe, cât și sub formă de știuleți tăiați rondele.

Spanacul se păstrează foarte bine după o opărire rapidă și stoarcerea excesului de apă.

Țelina, pătrunjelul rădăcină, păstârnacul și alte rădăcinoase sunt excelente pentru congelare. Se curăță de coajă și se taie cuburi, apoi se congelează timp de cel mult un an de zile.

Dovleacul poate fi congelat cuburi sau sub formă de piure.

Legume care trebuie pregătite înainte de congelare

Vinetele și ardeii pentru salată sunt printre cele mai apreciate legume congelate, însă nu în stare crudă. Vinetele se coc pe grătar sau la cuptor, se curăță, se lasă la scurs câteva ore, apoi se porționează și se congelează. Ardeii grași se coc, se curăță de coajă și semințe, se lasă să elimine excesul de lichid, apoi se depozitează în pungi sau caserole.

Roșiile pot fi congelate întregi, decojite, sub formă de suc, bulion sau sos. Pentru salate însă nu mai sunt potrivite după decongelare, deoarece își pierd fermitatea.

Ciupercile pot fi congelate crude sau trase câteva minute în tigaie, în funcție de modul în care vor fi folosite ulterior.

Legume care nu pot fi păstrate la congelator

Există și legume care își schimbă radical textura. Printre acestea se află:

salata verde;

castraveții;

ridichile;

varza pentru salată;

ceapa verde;

țelina apio pentru consum crud.

Acestea conțin foarte multă apă, iar cristalele de gheață distrug pereții celulari. După decongelare devin moi, apoase și își pierd aspectul apetisant.

Cartofii cruzi nu sunt nici ei o alegere inspirată. Pot deveni făinoși, își schimbă culoarea și gustul. În schimb, cartofii gătiți sau prefierți pot fi congelați în anumite preparate.

Cum păstrezi corect legumele la congelator

Succesul congelării începe încă din momentul pregătirii legumelor. Alege doar legume foarte proaspete. Nu congela legume deja ofilite sau lovite. Congelarea nu le îmbunătățește calitatea, ci doar oprește degradarea în stadiul în care se află.

Spală și usucă foarte bine legumele. Excesul de apă favorizează apariția cristalelor mari de gheață și poate lipi legumele între ele.

Opărirea este pasul pe care multe gospodine îl omit. Pentru multe legume este recomandată opărirea sau blanșarea, cum ar spune un bucătar șef. Aceasta presupune introducerea legumelor timp de unul până la cinci minute în apă clocotită, urmată imediat de răcirea lor în apă cu gheață. Prin această metodă sunt inactivate enzimele care continuă să degradeze culoarea, gustul și vitaminele chiar și în congelator.

Au nevoie de opărire:

broccoli;

conopidă;

fasole verde;

mazăre;

morcovi;

spanac;

sparanghel.

Caserolele sunt ideale pentru legumele moi

Piureul de dovleac, spanacul opărit, vinetele coapte sau sosurile de roșii se păstrează foarte bine în caserole din plastic alimentar sau sticlă rezistentă la congelare. Aceste recipiente protejează mai bine preparatele și previn deformarea lor.

Este important să nu fie umplute până la refuz, deoarece lichidele își măresc volumul în timpul înghețării.

Pungile alimentare economisesc spațiu

Pungile sunt recomandate pentru:

ardei feliați;

porumb;

mazăre;

fasole verde;

amestecuri de legume;

dovlecei cuburi,

Cele mai practice sunt pungile speciale pentru congelator.

Aerul trebuie eliminat cât mai bine înainte de închidere. Cu cât există mai puțin oxigen, cu atât riscul de arsuri provocate de congelare este mai mic. Pungile pot fi așezate întinse până îngheață complet, economisind astfel foarte mult spațiu.

Ce se întâmplă dacă legumele sunt congelate greșit

Congelarea incorectă poate compromite aproape complet calitatea legumelor și nu vei reuși să mai gătești cu ele mâncărurile preferate.

Apar cristale mari de gheață

Atunci când congelarea este lentă sau legumele conțin prea multă apă, se formează cristale mari de gheață. Acestea sparg pereții celulari. Astfel că, după decongelare, legumele devin moi, apoase și își pierd consistența.

Își pierd culoarea

Fără opărire, enzimele naturale continuă să acționeze chiar și la temperaturi foarte scăzute. Rezultatul este apariția unor modificări de culoare:

broccoli capătă nuanțe maronii;

fasolea verde își pierde verdele intens;

spanacul se închide la culoare.

Gustul devine fad

Oxidarea continuă dacă legumele nu sunt ambalate etanș. În timp, aroma se diminuează, iar preparatele nu mai au gustul proaspăt din sezon.

Apare fenomenul de „arsură de congelare”

Acesta este unul dintre cele mai frecvente defecte. Se observă prin pete albicioase, uscate sau cenușii la suprafața alimentelor. Fenomenul apare atunci când aerul extrem de rece intră în contact cu legumele și provoacă deshidratarea lor. Deși nu sunt periculoase pentru sănătate, aceste porțiuni au un gust neplăcut și o textură cauciucată.

Se pierd vitamine

Vitamina C este una dintre cele mai sensibile. Dacă legumele sunt păstrate prea mult timp sau sunt congelate fără pregătirea necesară, conținutul acesteia poate scădea considerabil. De aceea, legumele cele mai bogate în vitamina C cum ar fi ardeii grași, roșiile sau verdețurile trebuie consumate în 3 – 4 luni de la congelare. Și vitaminele din complexul B sunt afectate de depozitarea necorespunzătoare.

Recongelarea favorizează alterarea

Una dintre cele mai mari greșeli este recongelarea legumelor deja decongelate. În timpul decongelării, microorganismele inactive încep din nou să se multiplice. Dacă legumele sunt introduse din nou în congelator, numărul acestora poate crește până la niveluri care favorizează alterarea alimentelor și cresc riscul de toxiinfecții alimentare. Din acest motiv, este recomandat ca legumele să fie congelate în porții mici, suficiente pentru o singură utilizare.

Oscilațiile de temperatură afectează calitatea

Deschiderea frecventă a congelatorului sau penele de curent repetate determină mici cicluri de îngheț și dezgheț. Aceste variații favorizează formarea de noi cristale de gheață, ceea ce degradează treptat textura și gustul legumelor. Dacă observi că un produs s-a dezghețat complet și a stat mai multe ore la temperaturi ridicate, este mai sigur să nu îl recongelezi.

Cât timp pot fi păstrate legumele în congelator

În general, majoritatea legumelor își păstrează calitatea optimă între 8 și 12 luni la o temperatură constantă de -18°C. Verdețurile aromatice sunt recomandate pentru consum în aproximativ 6 luni, în timp ce ardeii copți, vinetele coapte, mazărea, fasolea verde și rădăcinoasele pot rezista până la un an dacă sunt ambalate corect și nu sunt expuse fluctuațiilor de temperatură.

Congelarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de conservare a legumelor, însă rezultatele depind în mare măsură de modul în care sunt pregătite și depozitate.

Foto: Shutterstock

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