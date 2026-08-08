Ce înseamnă simbolurile de pe etichetele hainelor

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Puține persoane acordă atenție etichetelor cusute pe interiorul hainelor. De cele mai multe ori, le verificăm doar pentru a vedea mărimea sau compoziția materialului, iar apoi le uităm complet. Totuși, acele mici etichete ascund informații extrem de importante despre modul în care trebuie spălate, uscate, călcate sau curățate hainele, astfel încât să își păstreze forma, culoarea și aspectul impecabil cât mai mult timp.

Fie că este vorba de o cămașă din bumbac, o rochie din mătase, un pulover din lână sau o geacă impermeabilă, fiecare material are nevoie de o îngrijire diferită. Respectarea simbolurilor de pe etichetele hainelor nu înseamnă doar că hainele vor arăta mai bine, ci și că vor rezista mai mulți ani, fără să intre la apă, să se decoloreze sau să se deterioreze.

De asemenea, etichetele hainelor oferă indicii importante despre calitatea unui produs. Cu cât conțin mai multe informații și instrucțiuni de întreținere, cu atât este mai probabil ca producătorul să respecte standarde stricte de fabricație și să ofere un produs bine realizat.

Ce informații găsești pe etichetele hainelor

Etichetele moderne conțin mult mai multe informații decât simpla mărime a produsului. În general, acestea includ:

denumirea brandului;

țara de origine;

producătorul sau importatorul;

mărimea;

compoziția materialelor;

instrucțiuni pentru spălare;

recomandări privind uscarea;

simboluri pentru călcare;

instrucțiuni pentru curățarea chimică;

alte avertizări specifice materialului.

Producătorii serioși investesc timp și resurse în realizarea unor etichete complete, deoarece fiecare material reacționează diferit la apă, căldură, detergent sau substanțe chimice. Cu atât mai mult este important să citești detaliile de pe etichete, dacă îți cumperi o haină din materiale naturale, delicate precum mătasea sau cașmirul. Vei fi surprinsă să afli că și hainele sport, din materiale tehnice au anumite cerințe de curățare și nu se spală la temperaturi prea ridicate.

Compoziția materialului spune multe despre calitatea unei haine

După ce verificăm mărimea, următorul lucru pe care îl căutăm este tipul materialului. Acesta influențează confortul, rezistența în timp și modul în care trebuie întreținut produsul.

Cele mai întâlnite denumiri sunt scrise în limba engleză, germană sau italiană:

Cotton / Baumwolle / Cotone – bumbac;

– bumbac; Wool / Wolle / Lana – lână;

– lână; Linen / Flachs / Lino – in;

– in; Silk – mătase;

– mătase; Viscose – viscoză;

– viscoză; Polyester – poliester;

– poliester; Elastane sau Lycra – fibre elastice.

Este bine să știi că hainele realizate exclusiv din fibre naturale necesită, de regulă, o îngrijire mai atentă decât cele fabricate din materiale sintetice. De exemplu, lâna poate intra la apă dacă este spălată la temperaturi ridicate, iar mătasea își poate pierde luciul dacă este tratată cu detergenți agresivi.

Cum citești simbolurile pentru spălare

Cel mai întâlnit simbol de pe etichete este cuva de spălare. Acesta îți spune dacă haina poate fi spălată acasă și în ce condiții.

Cuva tăiată cu o cruce

Înseamnă că produsul nu trebuie spălat nici manual, nici la mașină. Materialul este sensibil la apă și trebuie dus la curățătorie.

Cuva cu o mână

Indică spălarea exclusiv manuală, de regulă la temperaturi de maximum 30°C. Dacă ai acest simbol, nu risca să pui haina respectivă în mașina de spălat. Materialul poate fi mult prea delicat pentru centrifugă și se poate deteriora când începe programul de stors. În plus, culorile lui se pot deteriora, dacă este spălat cu mai multe haine la mașină.

Acest simbol apare frecvent pe haine din:

mătase;

cașmir;

lână foarte fină;

dantelă;

materiale delicate.

Cuva simplă

Arată că produsul poate fi spălat normal la mașină. Dacă în interior apare un număr precum 30, 40 sau 60, acesta reprezintă temperatura maximă recomandată. Respectarea temperaturii este foarte importantă deoarece:

previne decolorarea;

împiedică intrarea la apă;

protejează fibrele textile;

prelungește durata de viață a hainelor.

Liniile aflate sub cuvă

Una sau două linii aflate sub simbol indică faptul că trebuie ales un program delicat sau foarte delicat. Aceste programe folosesc o mișcare mai lentă a tamburului și o centrifugare redusă, ceea ce protejează țesăturile sensibile.

Care sunt simbolurile pentru înălbire

Triunghiul este simbolul universal pentru folosirea înălbitorilor.

Triunghi simplu

Permite utilizarea oricărui tip de înălbitor. Acest simbol apare în special pe textile albe din bumbac sau in.

Triunghi tăiat

Înseamnă că nu trebuie folosit niciun înălbitor. Dacă nu respecți această recomandare, materialul poate:

pierde culoarea;

se poate păta;

se poate deteriora definitiv.

Triunghi cu două linii

Permite doar folosirea produselor pe bază de oxigen, fără clor. Aceste produse sunt mai blânde și sunt recomandate pentru majoritatea hainelor colorate.

Cum interpretezi simbolurile pentru uscarea hainelor

Multe persoane folosesc uscătorul automat fără să verifice eticheta. Totuși, nu toate hainele suportă temperaturile ridicate. Simbolul pentru uscare este reprezentat de un pătrat.

Pătratul cu cerc

Arată că produsul poate fi introdus în uscător. Numărul punctelor din interior indică temperatura:

un punct – temperatură redusă;

două puncte – temperatură medie;

trei puncte – temperatură ridicată.

Dacă pătratul este tăiat cu o cruce, uscarea în uscător este interzisă. În astfel de cazuri, hainele trebuie întinse pe un uscător clasic, ferite de soarele puternic.

Ce înseamnă simbolurile pentru călcare

Simbolul fierului de călcat este ușor de recunoscut. Și aici, punctele din interior indică temperatura:

un punct – temperatură scăzută;

două puncte – temperatură medie;

trei puncte – temperatură ridicată.

Fierul de călcat tăiat cu o cruce înseamnă că produsul nu trebuie călcat. Unele materiale sintetice se pot topi sau deforma dacă intră în contact cu temperaturi ridicate. În cazul lânii, mătăsii sau catifelei este recomandat să folosești o pânză albă din bumbac între fier și material, pentru a evita luciul sau deteriorarea fibrelor.

Care sunt simbolurile pentru curățarea chimică

Cercul este simbolul folosit pentru curățarea profesională. Aceste informații sunt importante atât pentru tine, cât și pentru personalul curățătoriei. Un cerc simplu indică faptul că produsul poate fi curățat chimic.

Dacă cercul este tăiat, această metodă este interzisă. Literele din interiorul cercului (P, F sau W) indică tipul de solvent recomandat și sunt utile în special personalului specializat. Din acest motiv, este bine să nu tai eticheta de la paltoane, costume, sacouri sau rochii elegante pe care intenționezi să le duci periodic la curățătorie.

Greșeli care distrug hainele chiar dacă sunt spălate corect

Multe articole vestimentare se deteriorează nu din cauza detergentului, ci din cauza unor obiceiuri aparent banale.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

folosirea unei temperaturi prea ridicate;

încărcarea excesivă a mașinii de spălat;

utilizarea unei cantități prea mari de detergent;

uscarea în soare puternic a hainelor colorate;

folosirea înălbitorului pe materiale delicate;

călcarea fără verificarea temperaturii recomandate.

Respectarea simbolurilor de pe etichetele hainelor poate preveni toate aceste probleme.

Cum cureți corect hainele acasă

Dacă respecți câteva reguli simple, majoritatea hainelor își vor păstra aspectul frumos pentru mult timp. Sortează întotdeauna rufele după culoare și după tipul materialului. Hainele albe trebuie spălate separat de cele colorate, iar țesăturile delicate nu ar trebui amestecate cu blugi sau prosoape groase.

Folosește detergentul potrivit pentru fiecare categorie de materiale. Pentru lână și mătase există produse speciale, iar pentru hainele colorate este recomandat un detergent care protejează intensitatea culorilor.

Închide fermoarele, golește buzunarele și întoarce hainele pe dos înainte de spălare. Astfel protejezi imprimeurile, broderiile și culorile.

După spălare, întinde hainele cât mai repede și modelează-le ușor cu mâna pentru a-și păstra forma inițială. În cazul puloverelor din lână, este recomandat să fie uscate pe o suprafață plană, nu atârnate pe umeraș, deoarece se pot deforma din cauza greutății apei.

Cum este bine să folosești balsamul de rufe

Nu exagera cu balsamul de rufe, deoarece anumite materiale tehnice sau sportive își pot pierde proprietățile dacă sunt tratate frecvent cu astfel de produse.

Balsamul de rufe poate avea atât avantaje, cât și dezavantaje, în funcție de tipul hainelor și de frecvența cu care este folosit. Printre beneficii se numără faptul că înmoaie fibrele textile, reduce electricitatea statică, conferă un miros plăcut și face hainele mai ușor de călcat.

În schimb, utilizat în exces, balsamul poate lăsa un strat fin pe țesături, care reduce capacitatea de absorbție a prosoapelor și poate afecta performanța hainelor sport sau a materialelor tehnice. De aceea, este recomandat să fie folosit cu moderație și doar pentru articolele vestimentare care beneficiază cu adevărat de proprietățile sale.

Ce faci dacă hainele nu mai au eticheta cu simbolurile de întreținere

Se întâmplă frecvent ca etichetele să fie tăiate pentru că deranjează la purtare sau să se deterioreze în timp. Dacă nu mai ai instrucțiunile originale, cel mai sigur este să tratezi haina ca pe un articol delicat. Alege un detergent blând, fără înălbitori puternici, și spală haina la o temperatură redusă, de preferat la 30°C, folosind un program pentru țesături delicate. Evită centrifugarea puternică și uscarea la temperaturi ridicate până când observi cum reacționează materialul.

Dacă intenționezi să folosești un detergent nou, un produs pentru pete sau o soluție de curățare, fă mai întâi o probă într-o zonă care nu este vizibilă. Aplică o cantitate foarte mică pe interiorul unui tiv, pe dosul unui buzunar sau într-un colț ascuns al hainei și așteaptă câteva minute. Dacă materialul nu își schimbă culoarea, nu se pătează și nu se deteriorează, poți continua curățarea.

Atunci când ai dubii în privința unui articol scump, a unei rochii elegante, a unui costum sau a unei haine din lână, mătase ori cașmir, cea mai sigură alegere rămâne curățătoria profesională. Costul unei curățări este, de cele mai multe ori, mult mai mic decât înlocuirea unei haine deteriorate din cauza unei întrețineri necorespunzătoare.

Foto: Shutterstock

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