Ce se întâmplă dacă lași telefonul în soare pe caniculă

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Telefonul mobil este unul dintre obiectele pe care le folosim cel mai mult în fiecare zi, însă puțini oameni știu cât de sensibil este la temperaturile extreme. Află de ce nu este bine să lași telefonul în soare, mai ales în zilele caniculare.

Majoritatea producătorilor recomandă utilizarea telefonului la temperaturi cuprinse între 10 și 35°C. Atunci când temperatura depășește aceste valori, pot apărea probleme grave care afectează telefonul mobil pe termen lung, oricât de rezistent ar părea.

În zilele fierbinți de vară, un telefon lăsat la soare începe să se încălzească excesiv, iar sistemul de protecție poate reduce automat performanța, poate opri încărcarea sau chiar poate închide complet dispozitivul pentru a preveni deteriorarea componentelor.

În timpul verii, atunci când canicula aduce temperaturi de peste 35-40 de grade Celsius, un telefon lăsat în bătaia directă a soarelui poate ajunge în doar câteva minute la temperaturi mult peste limita recomandată de producători. Efectele nu se văd întotdeauna imediat, însă expunerea repetată la căldură poate reduce durata de viață a bateriei, poate afecta ecranul, componentele interne și chiar performanța dispozitivului.

Dacă îți petreci vacanța la mare, la piscină sau călătorești mult cu mașina, este important să știi cum îți poți proteja telefonul. Câteva măsuri simple pot prelungi considerabil durata de viață a dispozitivului și te pot scuti de reparații costisitoare.

Cum trebuie protejat telefonul mobil

Protejarea telefonului nu înseamnă doar evitarea zgârieturilor și păstrarea unui aspect impecabil al carcasei. Un smartphone este un dispozitiv complex, format din numeroase componente sensibile, care pot fi afectate de factorii externi la care este expus zilnic.

Temperaturile ridicate, umezeala, praful, nisipul, contactul cu apa, dar și șocurile mecanice provocate de căderi sau lovituri pot influența atât aspectul exterior, cât și funcționarea internă a telefonului. În timpul verii, riscurile cresc considerabil, deoarece căldura excesivă poate afecta bateria, ecranul și performanța generală a aparatului.

De aceea, câteva măsuri simple de protecție, precum folosirea unei folii de calitate, a unei carcase potrivite și evitarea expunerii la soare sau la surse de căldură, pot contribui la prelungirea duratei de viață a telefonului și la menținerea acestuia în stare bună pentru o perioadă mai lungă.

Folosește o folie de protecție de calitate

Folia de protecție are rolul principal de a apăra ecranul împotriva zgârieturilor și fisurilor, însă poate oferi și un plus de protecție împotriva razelor UV și a murdăriei.

Este recomandat să alegi:

folie din sticlă securizată;

folie cu tratament oleofob împotriva amprentelor;

folie aplicată corect, fără bule de aer.

Dacă folia este crăpată, aceasta trebuie înlocuită cât mai repede, deoarece nu mai oferă protecția inițială.

Alege o husă sau o carcasă rezistentă

O carcasă bună poate preveni deteriorarea telefonului în cazul căzăturilor și îl poate izola parțial de temperaturile ridicate.

Cele mai recomandate sunt:

husele din silicon de calitate;

carcasele cu margini întărite;

modelele care protejează și camera foto.

În schimb, husele foarte groase pot împiedica disiparea căldurii atunci când telefonul este solicitat intens, de exemplu în timpul jocurilor sau filmărilor.

Ai grijă la apă

Chiar dacă multe telefoane moderne sunt certificate pentru rezistență la apă, acest lucru nu înseamnă că sunt complet impermeabile. Este bine să eviți:

apa sărată;

apa cu clor;

jeturile puternice de apă;

scufundările repetate.

După contactul cu apa sărată sau cu apa din piscină, telefonul trebuie șters imediat cu o lavetă moale și uscat bine.

Evită sursele directe de căldură

Nu lăsa telefonul:

pe calorifer;

lângă aragaz;

lângă cuptor;

pe pervazul unde bate soarele ore întregi;

în apropierea unui grătar încins.

Temperaturile foarte ridicate accelerează degradarea bateriei cu litiu și pot afecta adezivii care fixează ecranul.

De ce nu trebuie să stea telefonul mobil în soare

Razele directe ale soarelui încălzesc foarte rapid carcasa telefonului, iar aceasta transmite căldura către componentele interne. În doar 15-20 de minute, temperatura dispozitivului poate depăși 45-50°C, chiar dacă afară sunt „doar” 35°C.

Printre efectele expunerii prelungite se numără:

reducerea capacității bateriei;

consum mai mare de energie;

încetinirea funcționării;

închiderea automată a telefonului;

apariția petelor pe ecran;

deteriorarea adezivului dintre ecran și carcasă;

îmbătrânirea accelerată a acumulatorului.

Uneori telefonul afișează un mesaj de avertizare privind supraîncălzirea și blochează temporar anumite funcții până când temperatura revine la normal.

Dacă observi că telefonul s-a încins foarte tare, nu îl introduce imediat în frigider sau în congelator. Diferențele bruște de temperatură pot produce condens în interior, iar umezeala poate deteriora circuitele electronice. Cel mai sigur este să îl muți într-un loc umbros, să îl oprești și să îl lași să se răcească natural.

De ce nu trebuie să lași telefonul pe bordul mașinii vara

Interiorul unei mașini parcate în plin soare se poate transforma într-un adevărat cuptor. Chiar dacă afară sunt 35°C, temperatura de pe bord poate depăși 70°C în mai puțin de o oră.

Telefonul aflat în această zonă este expus simultan:

razelor UV;

temperaturilor extreme;

supraîncălzirii bateriei;

dilatării componentelor interne.

În astfel de condiții există riscul ca:

bateria să se umfle;

ecranul OLED să fie afectat;

adezivul dintre componente să cedeze;

telefonul să se oprească automat;

performanța procesorului să fie redusă.

Pe termen lung, repetarea acestor situații poate scurta semnificativ durata de viață a dispozitivului.

Dacă pleci cu mașina:

păstrează telefonul în torpedou, dacă acesta este răcoros;

folosește suporturile montate pe gurile de ventilație;

evită suporturile lipite pe parbriz;

nu încărca telefonul dacă este deja foarte fierbinte.

Cum poți proteja telefonul când mergi la piscină

Șezlongul aflat la umbră, lângă piscină, poate părea un loc sigur pentru telefon, însă există numeroase riscuri. Ai grijă să nu intri în apă cu telefonul, chiar dacă vrei să faci poze spectaculoase. În primul rând, apa cu clor poate afecta garniturile de etanșare și poate pătrunde în timp în interiorul dispozitivului. De asemenea, căldura, umezeala și razele UV creează un mediu dificil pentru orice aparat electronic.

Specialiștii recomandă:

să păstrezi telefonul într-o geantă termoizolantă;

să îl ții la umbră;

să nu îl lași pe șezlong în bătaia soarelui;

să folosești o husă impermeabilă dacă îl iei aproape de apă;

să îl ștergi imediat dacă se stropește.

Este bine să eviți utilizarea telefonului cu mâinile ude, deoarece umezeala poate pătrunde prin portul USB sau prin difuzoare.

Cum trebuie să protejezi telefonul când ești la plajă la mare

Plaja reprezintă unul dintre cele mai dificile medii pentru un telefon mobil, mai ales acolo unde nisipul este extrem de fin. Dacă ai obiceiul să lași telefonul pe cearșaful sau pe șezlongul de pe plajă, mare atenție de nisipul fin și la supraîncălzirea aparatului lăsat în soare.

Pe lângă temperaturile ridicate, dispozitivul este expus la:

nisip;

sare;

umezeală;

raze ultraviolete;

vânt.

Granulele foarte fine de nisip pot pătrunde în portul de încărcare, în difuzoare și în microfon. În plus, apa sărată este mult mai agresivă decât apa dulce și poate provoca coroziune.

Pentru a evita problemele:

ține telefonul într-o husă impermeabilă;

depozitează-l într-o geantă închisă la culoare, dar așezată la umbră;

evită să îl lași direct pe prosop;

nu îl expune inutil la soare pentru fotografii;

curăță-l cu o lavetă moale după fiecare utilizare.

Dacă telefonul intră în contact cu apa de mare, șterge-l imediat și lasă-l să se usuce complet înainte de încărcare. Nu introduce obiecte ascuțite în portul USB pentru a îndepărta nisipul, deoarece poți deteriora contactele metalice.

Cum trebuie încărcat telefonul mobil în mod corect

Modul în care încarci telefonul este la fel de important ca felul în care îl protejezi de căldură. Bateria litiu-ion, prezentă în majoritatea smartphone-urilor moderne, își pierde treptat din capacitate pe măsură ce trece timpul, însă acest proces poate fi încetinit prin obiceiuri corecte de utilizare.

În primul rând, este recomandat să folosești încărcătorul original sau unul certificat de producător. Accesoriile de slabă calitate pot furniza o tensiune instabilă, ceea ce poate duce la încălzirea excesivă a bateriei și chiar la defectarea acesteia. De asemenea, evită să încarci telefonul pe suprafețe care rețin căldura, cum sunt păturile, canapelele, pernele sau saltelele. În timpul încărcării, dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață dură și bine ventilată, astfel încât căldura să se poată dispersa eficient.

Specialiștii recomandă ca nivelul bateriei să fie menținut, pe cât posibil, între 20% și 80%, deoarece ciclurile complete de descărcare și încărcare pot accelera uzura acumulatorului. Dacă telefonul este foarte fierbinte după ce a stat în soare sau în mașină, nu îl conecta imediat la priză. Lasă-l mai întâi să revină la temperatura camerei.

În timpul încărcării este indicat să eviți jocurile solicitante, filmarea la rezoluție mare sau folosirea intensivă a aplicațiilor, deoarece toate acestea generează căldură suplimentară. Dacă dispozitivul dispune de funcții precum încărcarea optimizată sau protecția inteligentă a bateriei, este recomandat să le activezi, deoarece acestea limitează timpul petrecut la 100% și contribuie la prelungirea duratei de viață a acumulatorului.

Un telefon bine protejat împotriva căldurii, umezelii și șocurilor mecanice, folosit și încărcat corect, poate funcționa în condiții optime ani la rând. Câteva obiceiuri simple, aplicate consecvent, sunt suficiente pentru a reduce riscul de supraîncălzire și pentru a păstra performanța dispozitivului cât mai mult timp.

Foto: Shutterstock

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