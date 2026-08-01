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De ce fulgerele se văd înainte să se audă tunetul

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Nu de puține ori am văzut fulgerele de la mare depărtare și ne-am dat seama că vine furtuna. Dar tunetele se auzeau mult mai târziu, când norii negri erau deja aproape. Este un tablou des întâlnit vara, iar acest are o explicație științifică foarte simplă. Află de ce fulgerele se văd înainte să auzim tunetele, ce semnificație are acest fenomen și cum ne poate ajuta, dacă ne surprinde o furtună puternică.

În timpul unei furtuni, cerul pare să ne joace un mic truc: întâi vedem o lumină puternică brăzdând norii, iar abia câteva secunde mai târziu auzim bubuitul tunetului. Uneori, când furtuna este foarte departe, putem vedea fulgerele, dar tunetele nici nu le auzim.

Deși fulgerul și tunetul se produc aproape în același moment, ochii și urechile noastre primesc informațiile la momente diferite. Motivul este unul simplu, dar fascinant: lumina călătorește mult mai repede decât sunetul.

Fulgerul și tunetul se nasc împreună, dar ajung diferit la noi

De ce fulgerele se văd înainte să se audă tunetul

Un fulger este, de fapt, o descărcare uriașă de electricitate care are loc în interiorul norilor de furtună sau între nori și sol. În timpul unei furtuni puternice, particulele de gheață și picăturile de apă se lovesc continuu între ele, iar aceste ciocniri separă sarcinile electrice din nor. Partea superioară a norului acumulează sarcini pozitive, iar baza norului devine încărcată negativ. Atunci când diferența de sarcină devine suficient de mare, electricitatea se descarcă sub forma unui fulger.

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În momentul în care apare fulgerul, aerul din jurul traseului electric este încălzit extrem de rapid, până la aproximativ 30.000 de grade Celsius. Aerul se dilată violent, asemenea unei explozii microscopice, iar această expansiune creează o undă de șoc care se transformă în sunetul pe care îl numim tunet.

Așadar, fulgerul și tunetul sunt două efecte ale aceluiași fenomen: fulgerul este lumina produsă de descărcarea electrică, iar tunetul este sunetul creat de aerul încălzit brusc de acea descărcare.

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Lumina aleargă cu o viteză incredibilă

Secretul întârzierii dintre fulger și tunet este viteza de propagare. Lumina se deplasează cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă, ceea ce înseamnă că ajunge la ochii noștri aproape instantaneu, chiar dacă furtuna este la câțiva kilometri distanță. În schimb, sunetul se deplasează prin aer cu aproximativ 340 de metri pe secundă, fiind de milioane de ori mai lent decât lumina.

De aceea, atunci când privim cerul în timpul unei furtuni, creierul nostru primește mai întâi informația transmisă de lumină: vedem fulgerul. Abia după câteva secunde undele sonore produse de acel fulger ajung la urechile noastre și auzim tunetul.

Cum ne ajută faptul că fulgerele se văd înaintea tunetelor

Diferența dintre momentul în care vedem fulgerul și cel în care auzim tunetul ne poate spune cât de departe se află furtuna. Cu cât intervalul este mai scurt, cu atât fulgerul s-a produs mai aproape de noi.

O regulă simplă este să numărăm secundele dintre flash-ul de lumină și bubuitul tunetului. Aproximativ, la fiecare 3 secunde de întârziere corespunde o distanță de circa 1 kilometru până la fulger. Dacă tunetul se aude aproape imediat după lumină, furtuna este foarte aproape și trebuie să fim atenți, mai ales dacă ne aflăm în aer liber.

În acest caz, este bine să căutăm imediat un adăpost, nu doar de ploaie, ci de trăsnete. Este foarte periculos să te afli pe șosea, în câmp deschis, la mare sau la marginea unei păduri când vine o furtună cu tunete și fulgere. Este posibil să trăsnească foarte aproape de tine sau chiar tu să fii victima care atrage un trăsnet.

De ce tunetul nu sună mereu la fel?

Uneori auzim un zgomot puternic, scurt, ca o pocnitură, alteori un huruit lung care pare că se rostogolește pe cer. Diferența apare deoarece undele sonore produse de fulger se reflectă în nori, clădiri, dealuri sau alte suprafețe. În plus, un fulger poate avea un traseu lung, iar sunetele produse în diferite puncte ale acestuia ajung la noi în momente ușor diferite.

Fulgerele sunt, așadar, unul dintre cele mai spectaculoase exemple prin care natura ne arată diferența dintre două forme de energie: lumina, care străbate distanțele aproape instantaneu, și sunetul, care are nevoie de timp pentru a călători prin aer. Ceea ce pare un simplu joc între cer și pământ este, de fapt, un fenomen fizic impresionant care poate fi explicat prin legile științei.

Ce sunt trăsnetele și care este diferența dintre trăsnet, fulger și tunet?

De ce fulgerele se văd înainte să se audă tunetul

Furtunile aduc pe cer unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale naturii: fulgerele și tunetele. Deși sunt adesea confundate, acestea reprezintă lucruri diferite. Trăsnetul este o descărcare electrică puternică produsă în timpul unei furtuni, atunci când diferențele de sarcină electrică dintre nori sau dintre un nor și pământ devin foarte mari. Atunci, electricitatea caută o cale de trecere și se produce o descărcare uriașă, care poate ajunge la milioane de volți.

Fulgerul este lumina intensă pe care o vedem pe cer în momentul descărcării electrice. Practic, fulgerul este efectul vizibil al trăsnetului. În schimb, tunetul este sunetul produs de încălzirea bruscă și puternică a aerului din jurul trăsnetului. Aerul se dilată rapid și creează unde sonore care ajung la urechile noastre.

Așadar, trăsnetul este fenomenul electric, fulgerul este lumina pe care o vedem, iar tunetul este zgomotul pe care îl auzim. De aceea observăm întâi fulgerul și abia apoi auzim tunetul: lumina se deplasează mult mai repede decât sunetul.

Ce se întâmplă când o persoană este lovită de fulger

Trăsnetele sunt printre cele mai puternice fenomene naturale de pe Pământ. O singură descărcare electrică poate transporta o energie uriașă, cu o intensitate de zeci de mii de amperi și o temperatură de câteva ori mai mare decât cea de la suprafața Soarelui. Deși fulgerul durează doar o fracțiune de secundă, efectele sale asupra organismului uman pot fi extrem de grave.

Atunci când un om este lovit de trăsnet, curentul electric poate trece prin corp în mai multe moduri. Uneori, descărcarea lovește direct persoana, alteori curentul se propagă prin sol după ce trăsnetul lovește un copac, o clădire sau o altă suprafață din apropiere. Există și situații în care electricitatea „sare” de la un obiect către o persoană aflată în apropiere, fenomen numit descărcare laterală.

Cum reacționează corpul când te lovește un trăsnet

Corpul uman conține multă apă și săruri minerale, ceea ce îl face un bun conductor de electricitate. Atunci când curentul unui trăsnet trece prin organism, poate perturba funcționarea normală a celulelor și a organelor, în special a inimii și a creierului.

Unul dintre cele mai mari pericole este oprirea activității electrice a inimii. Descărcarea poate provoca aritmii grave sau chiar stop cardiac. În unele cazuri, inima își poate relua activitatea după câteva minute, dar persoana poate rămâne în pericol din cauza afectării creierului provocate de lipsa oxigenului.

Sistemul nervos este, de asemenea, foarte vulnerabil. Trăsnetul poate provoca pierderea temporară a stării de conștiență, convulsii, confuzie, probleme de memorie, tulburări de echilibru sau afectarea nervilor. Unele persoane lovite de fulger pot avea simptome care apar imediat, iar altele pot dezvolta probleme în timp.

Arsurile și traumatismele provocate de fulger

Contrar imaginii populare, un om lovit de trăsnet nu „arde” întotdeauna asemenea unui obiect expus la foc. Descărcarea electrică trece foarte rapid prin corp, iar o parte din energie se poate deplasa pe suprafața pielii. Totuși, pot apărea arsuri, în special în zonele unde curentul intră sau iese din organism.

Trăsnetul poate încălzi instantaneu obiectele metalice purtate de o persoană, precum bijuteriile, fermoarele sau cataramele, provocând arsuri locale. De asemenea, unda de șoc produsă de descărcare poate arunca victima la pământ, provocând fracturi, lovituri la cap sau alte traumatisme.

De ce unele persoane supraviețuiesc după ce sunt lovite de trăsnet

Deși un trăsnet este extrem de puternic, nu toate victimele mor. Un factor important este durata foarte scurtă a descărcării. Uneori, curentul trece în principal pe exteriorul corpului, prin piele, fenomen numit efect de suprafață, reducând cantitatea de electricitate care ajunge la organele interne.

Cu toate acestea, orice persoană lovită de trăsnet trebuie considerată o urgență medicală. Este un mit faptul că victimele „păstrează electricitate” și nu pot fi atinse. Corpul uman nu rămâne încărcat electric după lovirea de fulger, astfel că persoana poate fi ajutată imediat.

Cum ne protejăm în timpul unei furtuni

Cel mai sigur loc în timpul unei furtuni este într-o clădire solidă sau într-o mașină cu caroserie metalică și să nu ieșim de acolo decât după ce se potolește complet furtuna. Trebuie evitate spațiile deschise, copacii izolați, obiectele metalice, apa și zonele înalte.

Dacă auzim tunete, înseamnă că trăsnetele pot fi suficient de aproape pentru a reprezenta un pericol. Iar obiectele metalice pe care le purtăm asupra noastră pot atrage trăsnetele. De aceea, cunoscătorii recomandă ca persoanele care merg în drumeție la munte să dea jos imediat rucsacul din spate și să îl pună la distanță, când se aproapie furtuna. Aproape toate tipurile de rucsac conțin părți metalice.

Trăsnetele sunt spectaculoase privite de la distanță, dar în apropiere reprezintă una dintre cele mai imprevizibile forțe ale naturii. Înțelegerea modului în care acționează este primul pas pentru a ne proteja.

Foto: Shutterstock

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Imagini de colecție cu Nicoleta Luciu la 20 de ani. Era asistentă medicală și își dorea să devină moașă. Vedeta arată la fel de bine și la 45 de ani
Imagini de colecție cu Nicoleta Luciu la 20 de ani. Era asistentă medicală și își dorea să devină moașă. Vedeta arată la fel de bine și la 45 de ani
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
Cod roșu de caniculă pentru trei județe din România: temperaturi de 40 de grade la umbră. Prognoza ANM pentru 1-5 august
Cod roșu de caniculă pentru trei județe din România: temperaturi de 40 de grade la umbră. Prognoza ANM pentru 1-5 august
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