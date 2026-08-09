Ce semnificație are fiecare brățară purtată de Mihaela Rădulescu: „Am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste”

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Mihaela Rădulescu, în vârstă de 57 de ani, a transformat brățările pe care le poartă într-un jurnal personal. Fiecare bijuterie de pe mâna stângă ascunde amintiri, oameni dragi și momente speciale din viața ei.

Ce semnificație au brățările purtate de Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu a transformat un simplu accesoriu într-un simbol personal profund. De peste două decenii, brățările pe care le poartă exclusiv pe mâna stângă spun povești despre oameni, locuri și momente care i-au definit viața. Pentru vedetă, acestea nu sunt doar bijuterii, ci amintiri purtate zilnic.

După ce a împlinit 57 de ani, Mihaela Rădulescu a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă: pierderea partenerului său, Felix Baumgartner, și a mamei sale, în decursul câtorva luni.

În ciuda acestor încercări, vedeta a găsit forța de a-și continua drumul și chiar a făcut un gest emoționant, revenind în locul unde fostul campion și-a pierdut viața în urmă cu un an.

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Cum a început pasiunea Mihaelei Rădulescu pentru brățări

Pasiunea Mihaelei Rădulescu pentru brățări a început în 2003 și are o sursă artistică aparte. Inspirată de un tablou al lui Henri Matisse, înfățișând o femeie visătoare cu mâna împodobită cu brățări, Mihaela a decis să dea propria semnificație acestui detaliu.

„Acum vreo 10 ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-și sprijină capul pe mâna plină de brățări, destul de nefirești pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea. Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste. Fiecare brățară de pe mâna stângă are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu”, a declarat vedeta în urmă cu mai mult timp.

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Brățările sale sunt mai mult decât accesorii. Fiecare piesă reprezintă un moment de neuitat sau o persoană dragă.

„Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie. Orice asemănare cu viața mea e pur… conștientă. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a explicat fosta prezentatoare tv.

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Sursă foto: Instagram

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