Când se spală rufele după Revelion

Când se spală rufele după Revelion

Adina Zamfir
.

Trecerea dintre ani este însoțită nu doar de bucuria petrecerilor, ci și de respectarea unor rânduieli vechi, păstrate cu grijă în tradiția creștină. Anul Nou se află sub semnul marilor sărbători, iar gospodăria trebuie să intre în acest prag al timpului cu liniște și cumpătare. De aceea, multe femei se întreabă când se spală rufele după Revelion și când se poate face curățenie.

Anul Nou se deschide sub lumina unor mari sărbători creștine, dar și sub amintirea unor rânduieli vechi, păstrate cu grijă în casele bunicilor noastre. În aceste zile sfinte, multe femei se întreabă când este îngăduit să spele rufele după Revelion sau să facă o curățenie temeinică, mai ales după petrecerile și vizitele care însoțesc trecerea dintre ani.

Ce spun obiceiurile păstrate de generații

Din vechime, femeile nu se atingeau de rufe din ajunul Crăciunului și până după Revelion, respectând cu evlavie sărbătorile care binecuvântează începutul anului. Ele știau din bătrâni când se spală rufe după Revelion și îmbinau credința creștină cu tradițiile ce aduc pace, sănătate și spor în casă.

Chiar dacă vremurile s-au schimbat și munca este mai ușoară, multe gospodine aleg și astăzi să țină cont de aceste obiceiuri, din respect pentru datină și din dorința de a primi Anul Nou cu liniște, noroc și belșug. În vremea bunicilor noastre, spălatul rufelor era o corvoadă grea, care înrobea femeile și nu le lăsa să se bucure în tihnă de Sărbătorile Anului Nou. De aceea, bunicile și străbunicile noastre aveau grijă să respecte datina și să spele rufele cu mult timp înainte de Crăciun, pentru a avea mereu așternuturi și haine curate în preajma Sărbătorilor de iarnă.

Ce tradiții se păstrează în ajun de Anul Nou

Vei rămâne surprinsă să afli că majoritatea femeilor se feresc și azi să spele rufe pe data de 31 decembrie, chiar dacă aceasta nu este considerată o mare sărbătoare creștină. Superstițiile spun că nu trebuie să speli rufe și nici să faci curat în ajun de Anul Nou, pentru că orice arunci în această zi, inclusiv apa murdară de la haine, înseamnă că arunci norocul pe care l-ai adunat. O altă vorbă din bătrâni spune că femeia care spală rufe pe data de 31 decembrie va suferi mult în noul an, deoarece picăturile care se scurg din hainele puse la uscat vor aduce lacrimi multe pe obrajii ei în anul care vine.

Ziua de 31 decembrie este rânduită, din vechime, ca un prag al liniștii și al pregătirii sufletești pentru noul an. Este bine să îți îngădui odihnă, să îți primești musafirii cu inimă bună, dacă ești gazdă, sau să te pregătești cu răbdare și grijă pentru a te simți frumoasă, elegantă și împăcată cu tine însăți. Atât zilele din preajma Crăciunului, cât și cele dinaintea Revelionului sunt menite să fie clipe de tihnă, de bucurie și de comuniune alături de cei dragi.

Tradiția spune că ceea ce faci în ajun de An Nou se va înmulți pe parcursul întregului an, de aceea este bine să eviți munca grea și alergătura fără rost. Alege să te oprești din griji, să lași casa în ordine din timp, să aprinzi o lumânare, să rostești o rugăciune scurtă de mulțumire și să întâmpini anul nou cu pace în suflet. Bucură-te de o cafea aromată, de un desert pregătit cu drag, îmbracă haine curate și luminoase și păstrează gânduri bune, căci ele vor fi, spun bătrânii, temelia unui an plin de sănătate, noroc și împliniri.

Când de spală rufele după Revelion

femeie masina spalat rufe

Ziua de 1 ianuarie este marcată în calendar cu cruce roșie și este închinată Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari părinți ai Bisericii. Tradiția creștină ne îndeamnă ca în această zi sfântă să ne ferim de treburile gospodărești, să nu spălăm rufele după Revelion și să nu facem curățenie. În schimb, trebuie să ne oferim timp pentru odihnă, rugăciune și bucuria de a fi împreună cu familia și prietenii, la mesele care prelungesc atmosfera sărbătorii.

Sfântul Vasile este considerat ocrotitor al casei, al sănătății și al belșugului, iar rugăciunile rostite în ziua sa sunt văzute ca un început binecuvântat pentru anul care vine. Din credințele populare se spune că nu este bine să speli rufe pe 1 ianuarie, chiar dacă petrecerea a lăsat tot felul de pete și urme neplăcute. Schimbă fețele de masă, schimbă ștergarele pătate, adună hainele murdare și pune-le deoparte, dar încearcă să eviți să pui mașina de spălat în funcțiune, deoarece această zi trebuie păstrată curată sufletește. O vorbă veche din bătrâni avertizează că munca în această zi ar putea aduce necazuri, fiind spus că „speli pentru morți”, semn că pacea și liniștea sunt cele mai potrivite daruri cu care să întâmpini noul an, sub ocrotirea Sfântului Vasile.

Nu se spală rufele după Revelion până la Bobotează

De altfel se spune că nu este bine să speli rufe după Anul Nou până la Bobotează, pentru că îți speli tot norocul chiar de la începutul anului. Chiar dacă zilele de 2, 3, 4 și 5 ianuarie nu sunt zile de sărbătoare și ai putea pune rufe la spălat, ele sunt destinate odihnei și petrecerilor cu cei dragi. Așa vei începe un an spornic, norocos, îmbelșugat și vesel. Dacă te apuci de curățenie și spălat până la Bobotează, tot anul vei trage din greu și vei munci peste puteri.

De Bobotează, pe data de 6 ianuarie, se spune că se sfințesc apele și este mare sărbătoare creștină precum și sărbătoare națională. Ziua de 7 ianuarie este altă mare sărbătoare cu cruce roșie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul. În aceste două zile nu se face nicio treabă în gospodărie. Abia din data de 8 ianuarie poți pune mașina la spălat, poți curăța după musafiri și poți face iar ordine prin bucătărie.

Curățenia după Sărbători, între răgaz și rânduială

Când se spală rufele după Revelion

După agitația Sărbătorilor, tradiția populară ne îndeamnă să luăm o pauză mai lungă și să nu ne grăbim cu treburile gospodărești. Se spune că este bine să începi curățenia abia după data de 8 ianuarie, când zilele de sărbătoare se încheie, iar casa poate fi pusă în ordine cu calm și răbdare.

Totuși, dacă ai avut petreceri sau mulți musafiri, este aproape inevitabil să descoperi pe covoare urme de noroi, pete de vin roșu sau de cremă de ciocolată de la tortul savurat la miezul nopții. Pentru aceste situații, pregătește-ți din timp perii bune pentru covoare, lavete din microfibră și bureți, alături de ingrediente simple și eficiente: oțet alb și detergent lichid de vase, un excelent degresant.

Petele de noroi, cele mai frecvente după vizite

Noroiul adus pe încălțăminte este una dintre cele mai comune probleme după Revelion. Primul pas este să lași noroiul să se usuce complet, apoi să îndepărtezi stratul gros cu o perie mai aspră. După aceea, freacă zona pătată cu o soluție concentrată din apă caldă și detergent de vase. Nu este nevoie de produse scumpe, această metodă fiind eficientă atât pentru covoarele sintetice, cât și pentru cele din lână. La final, limpezește bine locul curățat cu o lavetă din microfibră umezită și lasă covorul să se usuce natural.

Cum scapi de petele de ciocolată

Petele de ciocolată pot părea greu de îndepărtat, dar se curăță surprinzător de ușor dacă acționezi corect. Folosește o soluție din apă caldă, detergent de vase și puțin oțet alb. Aplică pe pată oțet alb și freacă ușor, fără a agresa fibrele covorului.

La final, tamponează zona cu o lavetă bine umezită în apă caldă cu detergent lichid de vase, repetând operațiunea până când covorul rămâne curat și fără urme. Apoi curăță zona de urmele de detergent cu laveta îmbibată în apă călduță. Tamponează bine cu o lavetă uscată pentru a șterge surplusul de apă și lasă zona să se usuce la temperatura camerei.

Vinul roșu, pata care sperie pe toată lumea

Despre petele de vin roșu se spune că pot fi scoase cu vin alb, dar este păcat să irosești o sticlă bună de vin alb doar pentru a scoate câteva pete. Mult mai eficient este oțetul alb. Tamponează pata de vin cu oțet până când culoarea roșie dispare, apoi spală zona cu puțin detergent de vase.

Limpezește cu apă curată și șterge de mai multe ori cu o lavetă umedă. Lasă covorul să se usuce complet înainte de a-l folosi din nou. Ai grijă să nu calce nimeni pe zona umedă, de unde au fost curățate petele de vin sau de tort de ciocolată.

Haine pătate? Nu le arunca înainte de a încerca soluții simple

După petreceri, multe haine rămân cu pete de grăsime, cafea, ciocolată sau machiaj. Nu te grăbi să le arunci. Spală-le după Anul Nou folosind soluții simple, precum detergentul lichid de vase pentru grăsime sau o combinație de apă caldă și oțet pentru petele de cafea. Aplică soluția direct pe pată, las-o să acționeze câteva minute și apoi spală haina normal.

Cu răbdare și câteva trucuri simple, curățenia de după Revelion devine mai ușoară, iar casa și garderoba ta vor arăta din nou impecabil. Detergentul lichid de vase este cel mai bun degresant, astfel că el trebuie încercat primul pentru a degresa petele de grăsime, de unt, de cremă de prăjituri sau de machiaj.

Pentru petele de ruj, fond de ten sau farduri folosește puțin alcool sanitar. Tamponează și freacă ușor patele de farduri cu o batistă înmuiată în spirt sau în orice soluție de dezinfectat pe bază de alcool. Tamponează, până când petele dispar apoi spală hainele în mod obișnuit.

