Meniu pentru masa de Crăciun în 2025

Masa de Crăciun este, pentru orice familie, unul dintre cele mai așteptate și emoționante momente ale anului. În jurul ei se adună bucuria, liniștea și veselia sărbătorii, iar casa se umple de râsete și povești. Iar un meniu pentru masa de Crăciun trebuie să fie cât mai variat, cu preparate tradiționale, dar și cu preparate moderne și savuroase, pe gustul tuturor.

Fiecare dintre noi își dorește un meniu pentru masa de Crăciun cât mai bogat, care să îmbine sarmalele și cozonacii tradiționali cu salate, terine și dulciuri fine, moderne și savuroase. Până și cel mai simplu meniu pentru masa de Crăciun a evoluat în zilele noastre și cuprinde preparate mai ușoare, mai sănătoase, presărate cu arome exotice. Noi te sfătuim cum să combini vechile rețete românești cu deliciile moderne pentru a împăca toate gusturile.

Masa de Crăciun, prilej de bucurie în familie

Fiecare mamă sau bunică își dorește familia aproape de Crăciun. Bucuria lor cea mai mare este să își vadă copiii și nepoții adunați în jurul bradului, bucuroși de bucatele delicioase de pe masa de Sărbătoare. Orice gospodină își dorește să-și întâmpine musafirii cu drag și să așeze pe masă sarmale fragede, fripturi rumene și prăjituri cu arome îmbietoare, pregătite cu migală și suflet.

După un post îndelungat, masa de Crăciun capătă o semnificație și mai mare, devenind un adevărat festin al gusturilor tradiționale. Preparatele din carne de porc sunt vedetele sărbătorii: cârnați de casă, friptură suculentă și caltaboși, obiceiuri păstrate cu sfințenie chiar și la oraș. Cei care respectă tradițiile pregătesc și tobă sau sângerete, iar alături de friptura de porc nu trebuie să lipsească una din carne de pasăre, mai ușoară. Toate acestea alcătuiesc masa festivă despre care tradiția spune că aduce belșug și bucurie în casă.

Mai presus de mâncare, masa de Crăciun are o importanță profundă pentru viața de familie. Este clipa în care toți se așază împreună, își dau răgaz să se asculte, să mulțumească pentru anul care a trecut și să se bucure de prezența celor dragi. În jurul mesei se întăresc legături, se iartă supărări și se creează amintiri care vor dăinui mult timp, transformând Crăciunul într-o sărbătoare a iubirii, unității și recunoștinței.

Ce cuprinde un meniu festiv de Crăciun

Iată, pe scurt, cele mai importante preparate pe care le poți pregăti pe masa de Crăciun:

aperitive fine, salate și terine

aperitive tradiționale din carne de porc

friptură de porc sau de pasăre cu garnitură și murături

sarmale cu mămăliguță

cozonaci și plăcinte cu brânză

prăjituri și cornulețe

fructe

cafea

sucuri

vin și băuturi fine

Cum aranjezi masa de Sărbătoare

Fie că ai un număr mai mare de musafiri sau sărbătorești Crăciunul cu familia, masa de Crăciun trebuie să fie aranjată de Sărbătoare. Pregătește o față de masă cu motive de Crăciun sau una elegantă și modernă. Pregătește cel mai bun set de farfurii și tacâmuri, perfect spălate și lustruite. În dreptul fiecărui tacâm trebuie să pui câte un șervețel, pe care îl poți decora cu o crenguță mică de brad, cu un globuleț sau cu o figurină de Crăciun.

În centrul mesei, dacă spațiul îți permite, pune un aranjament special făcut din crenguțe de brad, globuri de mici dimensiuni și o lumânare în mijloc. Ai grijă ca această lumânare să rămână aprinsă toată ziua, deoarece este un simbol al Sărbătorii și un mesaj care ne amintește de lumina adusă în lume de nașterea lui Iisus Hristos.

Cum se așază corect tacâmurile

Farfuriile mari și întinse se pun primele, iar deasupra lor farfuriile pentru aperitive. Furculițele se vor așeza în stânga farfuriei, în ordinea utilizării – de la stânga la dreapta. În partea dreaptă a farfuriei se vor plasa cuțitele și lingurile. Lângă farfurie se pune cuțitul pentru carne, apoi cel de pește. Urmează lingura pentru salată.

În partea de sus, în fața farfuriilor, vor fi așezate furculița pentru desert sau lingurița pentru desert, ori amândouă, dacă este cazul. Ustensilele pentru desert se vor pune în paralel, dar dinții furculiței pentru salata de fructe să fie la coada linguriței. Ține minte că, la orice masă, fie ea festivă sau nu, cuțitele se pun întotdeauna cu partea tăioasă spre farfurie, iar furculițele cu vârful în sus. Nici furculițele, nici lingurile nu se pun răsturnate.

Cum se așază corect paharele

În partea dreaptă a farfuriilor se vor așeza paharele. Cel mai apropiat va fi cel de apă, următorul va fi paharul pentru vinul alb, apoi cel pentru vinul roșu. Dacă nu se servește vin alb la masă, se pune doar un pahar pentru vin roșu.

Paharele mici în care se servesc băuturile aperitiv se lasă pe masă până la terminarea aperitivelor. De obicei băutura aperitiv se servește înainte de masă, iar musafirii pot gusta din această băutură pe măsură ce servesc aperitivele. Paharele mici se pot strânge de la masă, de îndată ce se trece la felul principal, adică la friptură, la care se servește vin roșu.

Ce aperitive pregătești pentru masa de Crăciun

Aperitivele constituie o adevărată tradiție pentru masa de Sărbătoare. Nu există masă festivă fără aperitive, oricât de puține ar fi. Aperitivele au rolul de a încălzi pofta musafirilor și de a deschide gustul pentru bucatele delicioase care vor urma.

Aperitivele tradiționale

Nu este masa de Crăciun cu adevărat bogată dacă nu se servește întâi de toate un păhărel de țuică lângă slănină afumată și brânză de burduf. Însoțite de ceapă, acestea sunt aperitivele noastre din moși strămoși. Se mai servește toba rece și delicioasa piftie considerată una dintre cele mai sănătoase preparate de Crăciun, pe care am moștenit-o din vremuri foarte vechi, posibil din gastronomia greacă.

Cine se respectă și vrea să impresioneze musafirii trebuie să mai pună pe masă ghiudem iute, babic, kaizer, salam de Sibiu și câteva feluri de cașcaval și brânză maturată.

Aperitivele fine moderne

Salata de boeuf, salata de crudități cu țelină și morcov, măslinele și salata de icre au devenit nelipsite. Românii iubesc și ouăle umplute cu pastă fină de ficat, acoperite cu un strat generos de maioneză.

Alte aperitive fine moderne pentru masa de Crăciun pot fi terinele din ficat de rață sau de gâscă, mini pateurile cu brânză sau ciuperci sau bărcuțele din aluat umplute cu icre, zacuscă, pastă de avocado, pateu de ciuperci sau cremă de brânză și verdețuri.

Ce preparate se servesc la felul principal de Crăciun

Românul renunță la obișnuita lui ciorbă în ziua de Crăciun. Zeama lungă, foamea mare, spune o vorbă pe care o știam de la bunica. Masa de Crăciun trebuie să fie consistentă pentru a simți cu adevărat gustul de sărbătoare. Și toți mesenii așteaptă cu interes preparatele din carne de porc după un post lung.

Peștele, pentru gusturi pretențioase

Cine organizează o masă boierească trebuie să aducă imediat după aperitive un preparat din pește și anume șalău în sos, biban la cuptor sau păstrăv la grătar. Nu trebuie să lipească știuca, dacă ai musafiri pretențioși.

Peștele este opțional pentru masa de Crăciun, dar bine venit pentru persoanele care nu pot consuma preparatele grele din carne de porc. Totodată, peștele este apreciat deoarece se digeră foarte ușor și este foarte nutritiv.

Fripturile de porc sau de păsare

Este recomandat să servești atât friptură de porc, cât și friptură de curcan sau de pui pe masa de Crăciun, dacă ai musafiri cu gusturi diverse. Fripturile pot fi gătite atât la cuptor, cât și pe grătar. Ele trebuie însoțite de o garnitură ușoară precum un risotto, un piure sau legume pe grătar.

Friptura este mult mai gustoasă, dacă este servită cu sosuri aromate și cu murături asortate. Cârnăciorii picanți sau aromați trebuie să însoțească friptura, pentru a satisface toate gusturile. Toate aceste preparate grele din carne grasă trebuie servite cu un vin roșu, sec și tare.

În Ardeal, se pune adesea la masa de Crăciun celebra varză a la Cluj, iar gospodinele au mândria să pregătească în casă pâinea cu cartofi. Pe lângă vin, neapărat se servește și palincă, să topească mai bine grăsimea din atâtea preparate grele.

Sarmalele, piesa de rezistență

Oricât de bune ar fi piftia, toba sau cârnații, se știe că preparatul cel mai așteptat din orice meniu pentru masa de Crăciun sunt sarmalele. Fierte îndelungat și molcom în vin, acrișoare și moi de se topesc în gură, sarmalele reprezintă adevărata măiestrie a gospodinei.

În mod tradițional, sarmalele se servesc cu mămăligă fierbinte și smântână. În unele zone din țară se adaugă ardei iuți, iaurt sau suc de roșii.

Dulciurile tradiționale care încheie masa de Crăciun

Pe vremuri erau la mare cinste plăcintele cu brânză dulce sau sărată și plăcintele cu mere. Gogoșile și cornulețele cu nucă sau cu gem se serveau și ele la sfârșitul mesei de Crăciun. Dar cel mai râvnit dulce era cozonacul pe care românii au învățat să îl pregătească tot mai elaborat.

În mod tradițional, la noi cozonacul este un aluat dulce, umplut cu nuci, stafide și cacao. În Ardeal se face și cozonac cu semințe de mac. Foarte răspândit este și cozonacul cu bucățele de rahat. De la italieni am preluat rețete de cozonac cu fructe confiate sau cu cremă dulce de brânză și stafide. Rețetele moderne de cozonac au fost îmbogățite cu o cremă de ciocolată sau cremă de alune și fistic. Lângă un cozonac mai exotic, poți servi și un cocktail savuros pentru musafirii cu pretenții.

După desert, se poate servi o cafea amăruie sau un vin ușor, roze, cu o aromă fructată. Nici fructele nu trebuie să lipsească. Musafirii care mănâncă mai puține dulciuri vor fi încântați de fructe proaspete precum mandarinele și portocalele, struguri sau grepfruit. Este bine venită și o salată de fructe asortate, stropită cu lichior aromat și servită cu frișcă sau cu înghețată de vanilie.

