  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Meniu pentru masa de Crăciun în 2025

Meniu pentru masa de Crăciun în 2025

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Masa de Crăciun este, pentru orice familie, unul dintre cele mai așteptate și emoționante momente ale anului. În jurul ei se adună bucuria, liniștea și veselia sărbătorii, iar casa se umple de râsete și povești. Iar un meniu pentru masa de Crăciun trebuie să fie cât mai variat, cu preparate tradiționale, dar și cu preparate moderne și savuroase, pe gustul tuturor.

Fiecare dintre noi își dorește un meniu pentru masa de Crăciun cât mai bogat, care să îmbine sarmalele și cozonacii tradiționali cu salate, terine și dulciuri fine, moderne și savuroase. Până și cel mai simplu meniu pentru masa de Crăciun a evoluat în zilele noastre și cuprinde preparate mai ușoare, mai sănătoase, presărate cu arome exotice. Noi te sfătuim cum să combini vechile rețete românești cu deliciile moderne pentru a împăca toate gusturile.

Masa de Crăciun, prilej de bucurie în familie

Fiecare mamă sau bunică își dorește familia aproape de Crăciun. Bucuria lor cea mai mare este să își vadă copiii și nepoții adunați în jurul bradului, bucuroși de bucatele delicioase de pe masa de Sărbătoare. Orice gospodină își dorește să-și întâmpine musafirii cu drag și să așeze pe masă sarmale fragede, fripturi rumene și prăjituri cu arome îmbietoare, pregătite cu migală și suflet.

După un post îndelungat, masa de Crăciun capătă o semnificație și mai mare, devenind un adevărat festin al gusturilor tradiționale. Preparatele din carne de porc sunt vedetele sărbătorii: cârnați de casă, friptură suculentă și caltaboși, obiceiuri păstrate cu sfințenie chiar și la oraș. Cei care respectă tradițiile pregătesc și tobă sau sângerete, iar alături de friptura de porc nu trebuie să lipsească una din carne de pasăre, mai ușoară. Toate acestea alcătuiesc masa festivă despre care tradiția spune că aduce belșug și bucurie în casă.

„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
Recomandarea zilei

Mai presus de mâncare, masa de Crăciun are o importanță profundă pentru viața de familie. Este clipa în care toți se așază împreună, își dau răgaz să se asculte, să mulțumească pentru anul care a trecut și să se bucure de prezența celor dragi. În jurul mesei se întăresc legături, se iartă supărări și se creează amintiri care vor dăinui mult timp, transformând Crăciunul într-o sărbătoare a iubirii, unității și recunoștinței.

Ce cuprinde un meniu festiv de Crăciun

Iată, pe scurt, cele mai importante preparate pe care le poți pregăti pe masa de Crăciun:

Ultima oră / Noi informații scandaloase apar în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile
Ultima oră / Noi informații scandaloase apar în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile
Recomandarea zilei
  • aperitive fine, salate și terine
  • aperitive tradiționale din carne de porc
  • friptură de porc sau de pasăre cu garnitură și murături
  • sarmale cu mămăliguță
  • cozonaci și plăcinte cu brânză
  • prăjituri și cornulețe
  • fructe
  • cafea
  • sucuri
  • vin și băuturi fine

Cum aranjezi masa de Sărbătoare

masa de craciun

Fie că ai un număr mai mare de musafiri sau sărbătorești Crăciunul cu familia, masa de Crăciun trebuie să fie aranjată de Sărbătoare. Pregătește o față de masă cu motive de Crăciun sau una elegantă și modernă. Pregătește cel mai bun set de farfurii și tacâmuri, perfect spălate și lustruite. În dreptul fiecărui tacâm trebuie să pui câte un șervețel, pe care îl poți decora cu o crenguță mică de brad, cu un globuleț sau cu o figurină de Crăciun.

În centrul mesei, dacă spațiul îți permite, pune un aranjament special făcut din crenguțe de brad, globuri de mici dimensiuni și o lumânare în mijloc. Ai grijă ca această lumânare să rămână aprinsă toată ziua, deoarece este un simbol al Sărbătorii și un mesaj care ne amintește de lumina adusă în lume de nașterea lui Iisus Hristos.

Cum se așază corect tacâmurile

Farfuriile mari și întinse se pun primele, iar deasupra lor farfuriile pentru aperitive. Furculițele se vor așeza în stânga farfuriei, în ordinea utilizării – de la stânga la dreapta. În partea dreaptă a farfuriei se vor plasa cuțitele și lingurile. Lângă farfurie se pune cuțitul pentru carne, apoi cel de pește. Urmează lingura pentru salată.

În partea de sus, în fața farfuriilor, vor fi așezate furculița pentru desert sau lingurița pentru desert, ori amândouă, dacă este cazul. Ustensilele pentru desert se vor pune în paralel, dar dinții furculiței pentru salata de fructe să fie la coada linguriței. Ține minte că, la orice masă, fie ea festivă sau nu, cuțitele se pun întotdeauna cu partea tăioasă spre farfurie, iar furculițele cu vârful în sus. Nici furculițele, nici lingurile nu se pun răsturnate.

Cum se așază corect paharele

În partea dreaptă a farfuriilor se vor așeza paharele. Cel mai apropiat va fi cel de apă, următorul va fi paharul pentru vinul alb, apoi cel pentru vinul roșu. Dacă nu se servește vin alb la masă, se pune doar un pahar pentru vin roșu.

Paharele mici în care se servesc băuturile aperitiv se lasă pe masă până la terminarea aperitivelor. De obicei băutura aperitiv se servește înainte de masă, iar musafirii pot gusta din această băutură pe măsură ce servesc aperitivele. Paharele mici se pot strânge de la masă, de îndată ce se trece la felul principal, adică la friptură, la care se servește vin roșu.

Ce aperitive pregătești pentru masa de Crăciun

Meniu pentru masa de Crăciun în 2025

Aperitivele constituie o adevărată tradiție pentru masa de Sărbătoare. Nu există masă festivă fără aperitive, oricât de puține ar fi. Aperitivele au rolul de a încălzi pofta musafirilor și de a deschide gustul pentru bucatele delicioase care vor urma.

Aperitivele tradiționale

Nu este masa de Crăciun cu adevărat bogată dacă nu se servește întâi de toate un păhărel de țuică lângă slănină afumată și brânză de burduf. Însoțite de ceapă, acestea sunt aperitivele noastre din moși strămoși. Se mai servește toba rece și delicioasa piftie considerată una dintre cele mai sănătoase preparate de Crăciun, pe care am moștenit-o din vremuri foarte vechi, posibil din gastronomia greacă.

Cine se respectă și vrea să impresioneze musafirii trebuie să mai pună pe masă ghiudem iute, babic, kaizer, salam de Sibiu și câteva feluri de cașcaval și brânză maturată.

Aperitivele fine moderne

Salata de boeuf, salata de crudități cu țelină și morcov, măslinele și salata de icre au devenit nelipsite. Românii iubesc și ouăle umplute cu pastă fină de ficat, acoperite cu un strat generos de maioneză.

Alte aperitive fine moderne pentru masa de Crăciun pot fi terinele din ficat de rață sau de gâscă, mini pateurile cu brânză sau ciuperci sau bărcuțele din aluat umplute cu icre, zacuscă, pastă de avocado, pateu de ciuperci sau cremă de brânză și verdețuri.

Ce preparate se servesc la felul principal de Crăciun

cum să alegi carnea de porc

Românul renunță la obișnuita lui ciorbă în ziua de Crăciun. Zeama lungă, foamea mare, spune o vorbă pe care o știam de la bunica. Masa de Crăciun trebuie să fie consistentă pentru a simți cu adevărat gustul de sărbătoare. Și toți mesenii așteaptă cu interes preparatele din carne de porc după un post lung.

Peștele, pentru gusturi pretențioase

Cine organizează o masă boierească trebuie să aducă imediat după aperitive un preparat din pește și anume șalău în sos, biban la cuptor sau păstrăv la grătar. Nu trebuie să lipească știuca, dacă ai musafiri pretențioși.

Peștele este opțional pentru masa de Crăciun, dar bine venit pentru persoanele care nu pot consuma preparatele grele din carne de porc. Totodată, peștele este apreciat deoarece se digeră foarte ușor și este foarte nutritiv.

Fripturile de porc sau de păsare

Este recomandat să servești atât friptură de porc, cât și friptură de curcan sau de pui pe masa de Crăciun, dacă ai musafiri cu gusturi diverse. Fripturile pot fi gătite atât la cuptor, cât și pe grătar. Ele trebuie însoțite de o garnitură ușoară precum un risotto, un piure sau legume pe grătar.

Friptura este mult mai gustoasă, dacă este servită cu sosuri aromate și cu murături asortate. Cârnăciorii picanți sau aromați trebuie să însoțească friptura, pentru a satisface toate gusturile. Toate aceste preparate grele din carne grasă trebuie servite cu un vin roșu, sec și tare.

În Ardeal, se pune adesea la masa de Crăciun celebra varză a la Cluj, iar gospodinele au mândria să pregătească în casă pâinea cu cartofi. Pe lângă vin, neapărat se servește și palincă, să topească mai bine grăsimea din atâtea preparate grele.

Sarmalele, piesa de rezistență

Oricât de bune ar fi piftia, toba sau cârnații, se știe că preparatul cel mai așteptat din orice meniu pentru masa de Crăciun sunt sarmalele. Fierte îndelungat și molcom în vin, acrișoare și moi de se topesc în gură, sarmalele reprezintă adevărata măiestrie a gospodinei.

În mod tradițional, sarmalele se servesc cu mămăligă fierbinte și smântână. În unele zone din țară se adaugă ardei iuți, iaurt sau suc de roșii.

Dulciurile tradiționale care încheie masa de Crăciun

Meniu pentru masa de Crăciun în 2025

Pe vremuri erau la mare cinste plăcintele cu brânză dulce sau sărată și plăcintele cu mere. Gogoșile și cornulețele cu nucă sau cu gem se serveau și ele la sfârșitul mesei de Crăciun. Dar cel mai râvnit dulce era cozonacul pe care românii au învățat să îl pregătească tot mai elaborat.

În mod tradițional, la noi cozonacul este un aluat dulce, umplut cu nuci, stafide și cacao. În Ardeal se face și cozonac cu semințe de mac. Foarte răspândit este și cozonacul cu bucățele de rahat. De la italieni am preluat rețete de cozonac cu fructe confiate sau cu cremă dulce de brânză și stafide. Rețetele moderne de cozonac au fost îmbogățite cu o cremă de ciocolată sau cremă de alune și fistic. Lângă un cozonac mai exotic, poți servi și un cocktail savuros pentru musafirii cu pretenții.

După desert, se poate servi o cafea amăruie sau un vin ușor, roze, cu o aromă fructată. Nici fructele nu trebuie să lipsească. Musafirii care mănâncă mai puține dulciuri vor fi încântați de fructe proaspete precum mandarinele și portocalele, struguri sau grepfruit. Este bine venită și o salată de fructe asortate, stropită cu lichior aromat și servită cu frișcă sau cu înghețată de vanilie.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Fanatik
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
GSP.ro
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Redactia.ro
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Citește și...
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
Temperatura greșită care strică cozonacul chiar din primele 10 minute. Greșeala pe care o fac mulți acasă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cursul euro în 2026. Cele mai negre scenarii pentru leu, ultimele prognoze
Cum și-a împodobit Emily Burghelea bradul de sărbători: „Primul Crăciun al Elisabetei”
Theo Rose, serie de gafe în ziua serbării de Crăciun a lui Sasha de la grădiniță: „Mi-a venit să plâng pe loc”
Kate Middleton alege culoarea trendy a iernii pentru concertul de colinde de Crăciun. Cum s-au îmbrăcat copiii Prințesei de Wales
Pârtii de schi de vis
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mario Iorgulescu a scăpat fără nicio zi de închisoare, după ce a ucis un bărbat. Soția victimei, dezvăluiri uluitoare: „Nu se poate așa ceva”
Mario Iorgulescu a scăpat fără nicio zi de închisoare, după ce a ucis un bărbat. Soția victimei, dezvăluiri uluitoare: „Nu se poate așa ceva”
Bianca Drăgușanu, implicată într-un accident în parcarea unui mall: „Nu cumva voiai să mă iei la bătaie?”
Bianca Drăgușanu, implicată într-un accident în parcarea unui mall: „Nu cumva voiai să mă iei la bătaie?”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Gina Pistol, apel către toate mamele, pe Facebook. Ce s-a întâmplat cu Josephine: “Mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru...”
Gina Pistol, apel către toate mamele, pe Facebook. Ce s-a întâmplat cu Josephine: “Mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru...”
Aris Eram, cadou special pentru Ramona Olaru. Ce i-a dăruit de ziua ei. „Ai făcut o treabă bună”. Cât de drăguți sunt împreună!
Aris Eram, cadou special pentru Ramona Olaru. Ce i-a dăruit de ziua ei. „Ai făcut o treabă bună”. Cât de drăguți sunt împreună!
Elle
A fost dezvăluită cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele. Ce au aflat medicii legiști despre regretatul cuplu
A fost dezvăluită cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele. Ce au aflat medicii legiști despre regretatul cuplu
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis
Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis
Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată din nou. Artista va deveni mamă pentru a patra oară
Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată din nou. Artista va deveni mamă pentru a patra oară
Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist
Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist
Ioana State, confesiuni sincere despre trădare, relații și presiuni: „Am fost îndrăgostită şi acea persoană era on-off cu fosta şi s-a împăcat cu ea” / EXCLUSIV
Ioana State, confesiuni sincere despre trădare, relații și presiuni: „Am fost îndrăgostită şi acea persoană era on-off cu fosta şi s-a împăcat cu ea” / EXCLUSIV
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Observator News
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Libertatea pentru Femei
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 ceaiuri care ajută la scăderea glicemiei
5 ceaiuri care ajută la scăderea glicemiei
Ai sub 40 de ani și vezi sânge în scaun? Nu sunt întotdeauna hemoroizi. Medicii trag un semnal de alarmă asupra unor boli grave”
Ai sub 40 de ani și vezi sânge în scaun? Nu sunt întotdeauna hemoroizi. Medicii trag un semnal de alarmă asupra unor boli grave”
Un cardiolog cu 15 ani de experiență dezvăluie care este cel mai puternic medicament pentru sănătatea creierului și a inimii și cum acesta stimulează longevitatea în mod natural
Un cardiolog cu 15 ani de experiență dezvăluie care este cel mai puternic medicament pentru sănătatea creierului și a inimii și cum acesta stimulează longevitatea în mod natural
Avea succes, faimă și milioane de fani. Moartea celebrului tiktoker la doar 31 de ani a înmărmurit comunitatea online
Avea succes, faimă și milioane de fani. Moartea celebrului tiktoker la doar 31 de ani a înmărmurit comunitatea online
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton