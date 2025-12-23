  MENIU  
Home > Diverse > Mesaje de Crăciun 2025 – cele mai frumoase urări și felicitări

Mesaje de Crăciun 2025 – cele mai frumoase urări și felicitări

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Cuvintele frumoase ne aduc speranță, zâmbete și alinare! Trimite mesaje de Crăciun 2025 părinților și soției sau soțului, copiilor, rudelor și tuturor oamenilor dragi. Cele mai calde felicitări și mesaje de Crăciun vor pătrunde direct la suflet și vor aduce o bucurie fără margini!

Urările sincere, născute din inimă, pot oricând transforma starea cuiva drag, căruia îi va aduce pace și bucurie. Nu uita să trimiți felicitări și mesaje de Crăciun 2025 tuturor celor pe care îi iubești și tuturor celor care au adus o lumină în viața ta. Te poți inspira din numeroase mesaje de Crăciun 2025 pentru părinți, pentru soți și frați, pentru copii și prieteni buni.

Mesaje de Crăciun pentru părinți

  1. Dragii mei părinți, de Crăciun este momentul să uitați de griji şi supărări, să ne iertați, dacă v-am greșit şi să ne iubiți ca întotdeauna. Noi, copiii voștri dragi, vă reamintim cât de mult vă iubim și că nu veți fi niciodată singuri! Crăciun fericit, dragă mamă și tată!
  2. Fie ca steaua Crăciunului să vă lumineze viața, dragii mei părinți, și să vă aducă sănătate, succes și fericire în fiecare zi! Să vă bucurați de tot ce este frumos, să vă găsiți mereu liniștea alături de copii și de nepoți!
  3. Crăciun fericit și un an nou plin de binecuvântări, dragii mei părinți! În fiecare an, casa voastră este cel mai cald și liniștit cămin de Sărbători.
  4. În prag de Sărbători, draga mea mamă, îți doresc să simți căldura unei familii unite, dulceața colindelor și liniștea care vine din frumusețea simplă a momentelor petrecute împreună. Sărbători liniștite!
  5. Crăciunul este despre a dărui și a primi iubire, iar eu îți trimit din toată inima un gând bun și dragostea mea. Sărbători fericite și un an nou minunat alături de cei dragi, dragă tată!
  6. În această noapte sfântă, când stelele strălucesc mai tare, iar colindele răsună în case, îți doresc să te simți binecuvântat și să ai parte de toate lucrurile frumoase pe care le meriți. Crăciun fericit și toată dragostea mea, dragă tată!
  7. Fiecare clipă a Crăciunului să îți fie plină de iubire în sânul familiei. Este momentul perfect să privești înapoi cu mândrie și înainte cu speranță. Să ai alături oameni care te fac fericit, iar anul care vine să îți aducă reușite la care nici nu te-ai gândit! Crăciun binecuvântat!
  8. Fie ca sărbătorile acestea să fie un timp al iertării, al iubirii și al noilor începuturi. Sub bradul de Crăciun să găsești nu doar daruri, ci și motive să zâmbești. Să ai un suflet împăcat, o inimă caldă și o casă plină de bucurie. Crăciun fericit și un an nou de poveste, iubitea mea mamă!
  9. Crăciunul este cel mai frumos prilej să ne adunăm la voi acasă și ne amintește ceea ce contează cu adevărat: dragostea, prietenia și micile bucurii care fac viața minunată. Vă doresc să aveți parte de un Crăciun liniștit, plin de lumină și armonie. La mulți ani și sărbători fericite, dragii mei părinți!
  10. Fie ca sărbătoarea Crăciunului să îți aducă liniște în suflet, căldură în inimă și lumină în casă, dragă mamă! Să ai parte de clipe magice, alături de familie și prieteni, și să întâmpini anul nou cu speranță și încredere. Îți trimit cele mai calde gânduri și urări de bine!
  11. Vă doresc un Crăciun plin de pace, dragi părinți, fiecare clipă să fie un dar, iar fiecare zâmbet să fie o bucurie din sufletul copiilor și nepoților voștri. Să aveți alături oameni dragi, râsete și iubire, iar spiritul sărbătorilor să vă însoțească în toate zilele care urmează!
  12. În această perioadă a anului, îți doresc să simți frumusețea lucrurilor simple, să te bucuri de fiecare moment și să ai inima plină de recunoștință. Crăciun fericit și un an nou plin de sănătate, bucurii și împliniri, dragă mamă!
  13. Fie ca toate clipele frumoase din acest Crăciun să îți rămână în suflet ca amintiri prețioase. Să te bucuri de sănătate, să trăiești în armonie și să primești doar ceea ce este mai bun. La mulți ani și sărbători binecuvântate!
  14. Spiritul Crăciunului să îți umple casa de lumină, sufletul de pace și inima de bucurie. Îți doresc să ai parte de un Crăciun fericit, cu momente magice și un an nou care să îți aducă toate visele la realitate, iubite tată!
  15. Fie ca magia Crăciunului să îți umple casa cu bucurie și sufletul cu pace! În această perioadă să simți mai mult ca oricând căldura celor dragi și frumusețea micilor momente de fericire. Crăciun fericit!
  16. Îți doresc un Crăciun de poveste, cu daruri frumoase, colinde vesele și multe zâmbete sincere. Să ai parte de sănătate, inima plină cu iubire și liniște sufletească, iubitea mea mamă!
  17. Pe lângă toate cadourile din lume, îți doresc să primești darurile cele mai de preț: sănătatea care să te susțină, iubirea care să te învăluie și bucuria care să îți lumineze fiecare zi. Crăciun fericit, draga mea mamă!
  18. Crăciunul este momentul în care visurile devin realitate, iar inimile se deschid. Să ai un Crăciun binecuvântat, cu tot ce este mai frumos, dragă tată!
  19. În această perioadă specială a anului, îți doresc să te bucuri de fiecare clipă alături de copiii și nepoții tăi, să te înconjori de râsete și voie bună și să îți umpli sufletul de speranță. Crăciun fericit, dragă mamă!
  20. Crăciunul este despre generozitate, iubire și recunoștință, iar eu îți doresc să le primești din plin. Ai toată iubirea și recunoștința mea! La mulți ani și sărbători fericite, draga mea mamă!

Mesaje și felicitări romantice pentru Crăciun

1. Crăciunul este noaptea magică în care mă rog ca îngerii să te aibă în paza lor toată viața, iar lumina Sărbătorilor să rămână în sufletul tău pentru totdeauna, iubita mea!
2. Nici dacă te-aș fi căutat o mie de ani, nu aș fi găsit un suflet pereche mai bun ca tine. Sărbători fericite, iubitul meu!
3. Alături de tine, iubirea plutește în aer zi de zi! Crăciun fericit, iubita mea dragă. Tu faci Sărbătorile mai frumoase în fiecare an!
4. Fie ca legătura noastră să fie presărată cu iubire și încredere pentru o eternitate! Îți doresc ca acest Crăciun să-ți aducă în suflet multă fericire și împlinire, iubitul meu!
5. Tu ești lumina vieții mele și bucuria de a mă trezi în fiecare dimineață. Astăzi, îți urez un Crăciun fericit și plin de momente magice!
6. Niciun cadou de Crăciun nu-mi va putea oferi niciodată la fel de multă bucurie precum îmi oferi tu, iubirea mea dragă. Esti cel mai de preț dar din viata mea. Crăciun fericit!
7. Crăciun fericit, iubita mea! Îți trimit un val de fericire și toată iubirea mea! Voi fi mereu alături de tine, în fiecare zi, ceas de ceas!
8. Tu ești tot ce am nevoie pentru sărbători de vis! Crăciun fericit, sufletul meu pereche!
9. Am pus tot felul de daruri sub brad, draga mea iubită/soție, dar cel mai mare dintre toate este inima mea toată! Crăciun fericit! Sărbătorile noastre împreună vor fi mereu cele mai frumoase!
10. Moș Crăciun nu va concura niciodată cu mine! Oricâte daruri ți-ar aduce, iubirea mea profundă este cel mai frumos dintre toate! Și îți spun iar cât de mult te iubesc și cât de fericită sunt alături de tine, de Crăciun! Sărbători fericite, iubitul meu!

Mesaje de Crăciun 2025 pentru prieteni

Mesaje de Crăciun 2025 - cele mai frumoase urări și felicitări

1. Crăciunul este momentul în care ne amintim de adevăratele comori din viață: timpul petrecut cu familia, iubirea celor dragi și pacea din suflet. Îți doresc să ai parte de un Crăciun plin de lumină, în care să te simți iubit, apreciat și fericit. Crăciun fericit!
2. Fie ca Moș Crăciun să îți aducă nu doar daruri, ci și împlinirea tuturor dorințelor tale!
3. Crăciun fericit! Să ai parte de căldura familiei, bucuria celor dragi și toate dorințele tale să se împlinească!
4. Fie ca lumina stelei de Crăciun să-ți călăuzească pașii spre un an nou plin de sănătate și împliniri. Sărbători liniștite!
5. Crăciunul aduce magie în suflete. Îți doresc o sărbătoare binecuvântată, plină de iubire și liniște alături de cei dragi!
6. Sărbători fericite! Îți trimit gânduri calde, un brad plin de daruri și zâmbete cât pentru un an întreg!
7. Fie ca sufletul să-ți fie înveșmântat în iubire, iar casa să-ți fie luminată de bucuria Crăciunului.Sărbători liniștite!
8. Crăciun fericit! Îți doresc clipe minunate alături de cei dragi și un an nou strălucitor! Sărbători binecuvântate!
9. Crăciun fericit! Îți doresc un sac plin de momente frumoase alături de cei dragi, așa cum sacul lui Moș Crăciun plin de daruri pentru suflet: multe bucurii, vești bune și speranțe!
10. Crăciun fericit, drag prieten! Fie ca magia Sărbătorilor să te însoțească pe tine și cei dragi!
11. Esti cel mai bun cadou pe care mi l-aș fi dorit de Sărbători! Întotdeauna lângă mine la bine și la greu! Crăciun fericit, dragă prietenă/prieten!
12. Îți urez un Crăciun Fericit alături de cei dragi! Fie ca sufletul să-ți fie plin de căldură și liniște!
13. Fie ca lumina Sărbătorilor de iarnă să strălucească în casa ta! Sărbători fericite, prietene!
14. Îți urez Sărbători Fericite alături de familie, fericire și sănătate!
15. Fie ca aceste sărbatori să-ți aducă în dar multă sănătate și prosperitate! Crăciun fericit și un Nou An pe măsură!
16. Sper ca Moș Crăciun să fie la fel de darnic și cu tine, pentru a avea parte de cea mai deosebită experiență de Crăciun. Îți mulțumesc pentru clipele împreună! Crăciun fericit!
17. Sărbătorile au fost întotdeauna mai calde și mai frumoase în preajma ta! Sper ca acest Crăciun nostalgic să te aducă mai aproape de toți cei dragi!
18. Lasă magia sărbătorilor să pătrundă în sufletul tău și să aducă mai multă fericire în inima ta! Îți urez un Crăciun fericit, plin de dragoste, alături de cei dragi!
19. L-am trimis pe Moș Crăciun la tine să-ți aștearnă pe masa festivă multă magie, fericire, pace și împlinire. Crăciun fericit, prieten minunat!
20. Chiar dacă nu pot fi prezent fizic alături de tine, în sufletul meu vei dăinui întotdeauna. Îți transmit multă binecuvântare și fie ca tot ce e mai bun, sa se astearna la masa ta, de Crăciun!

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei

Mesaje creștine de Crăciun 2025

Mesaje de Crăciun 2025 - cele mai frumoase urări și felicitări

1. Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. La mulți ani și un Crăciun luminat!
2. Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarți tot anul cu cei dragi! Un Crăciun binecuvântat îți doresc!
3. Crăciun luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!
4. Un An Nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sănatate și iubire Și cu multă fericire!
5. Fie ca lumina sfântă a Crăciunului și dragostea lui Iisus Hristos să vă umple inimile de fericire și să vă aducă un an nou mai frumos și mai liniștit!
6. Crăciunul ne aduce aminte că Dumnezeu ne-a dăruit cel mai de preț dar, iubirea lui toată prin inima pruncului Iisus. Crăciun fericit și binecuvântat!
7. Fie ca nașterea pruncului Iisus să aducă lumină în viața ta și să lumineze ziua de Crăciun cu dragoste și speranță!
8. Astăzi, în ieslea inimii noastre, se naște din nou speranța, iubirea și pacea! Hristos vine să ne aducă mântuirea, să ne lumineze calea și să ne întărească credința!
9. În noaptea sfântă de Crăciun, cerul și pământul se unesc într-un cântec de slavă! Fie ca această sărbătoare să îți aducă liniște în suflet, căldură în inimă și împlinire în viață! Să ai parte de un Crăciun binecuvântat și plin de har!
10. Nașterea Domnului ne reamintește că nu suntem niciodată singuri! Dumnezeu este cu noi, ne iubește și ne îndrumă pașii! Să ai parte de un Crăciun binecuvântat, plin de iubire, pace și belșug sufletesc!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Citește și...
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Iubitul Alexiei Eram a împodobit bradul cu familia influenceriței. Cum a fost primit de Andreea Esca
Ce beneficii are bradul natural în casă. De ce să alegi unul natural în locul celui artificial
Pârtii de schi de vis
Oana Mizil a plecat din țară împreună cu fetița ei, fără acordul lui Marian Vanghelie!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. "El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. "El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară
Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”
Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”
Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei
Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei
Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. "15 ani, adolescența!" Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor
Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. "15 ani, adolescența!" Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani
Observator News
Bolojan anunţă concedieri printre bugetari: "Trebuie făcute reduceri". Singurii care vor primi măriri
Bolojan anunţă concedieri printre bugetari: "Trebuie făcute reduceri". Singurii care vor primi măriri
Libertatea pentru Femei
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mihaela Bilic: „Aperitivele din carne de porc sunt ideale pentru slăbit”
Mihaela Bilic: „Aperitivele din carne de porc sunt ideale pentru slăbit”
Deficitul acestei vitamine slăbește pereții arterelor
Deficitul acestei vitamine slăbește pereții arterelor
Ajunul Crăciunului 2025: ce este interzis să faci pe 24 decembrie ca să nu alungi norocul din casă
Ajunul Crăciunului 2025: ce este interzis să faci pe 24 decembrie ca să nu alungi norocul din casă
Pe 24 decembrie, la ora 16, destinul se schimbă radical pentru aceste 4 zodii. Ajunul Crăciunului le deschide drumul spre noroc în 2026
Pe 24 decembrie, la ora 16, destinul se schimbă radical pentru aceste 4 zodii. Ajunul Crăciunului le deschide drumul spre noroc în 2026
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton