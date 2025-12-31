Mesaje de Sfântul Vasile 2026 – urări și felicitări

Prima zi a Noului An este închinată Sfântului Vasile, unul dintre cei trei mari arhiepiscopi ai Bisericii de Răsărit și unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți de către creștinii români. Trimite mesaje de Sfântul Vasile 2026 tuturor celor care poartă numele acestui mare doctor al Bisericii, alături de gânduri bune și urări de sănătate și prosperitate în Noul An.

Cele mai frumoase și inspirate mesaje de Sfântul Vasile 2026 te vor ajuta să le faci o surpriză frumoasă rudelor, prietenilor sau colegilor tăi care poartă numele acestui mare sfânt sărbătorit pe data de 1 ianuarie 2026. Praznicul Sfântului Vasile deschide șirul de sărbători din Noul An care va continua cu Boboteaza și cu Sfântul Ioan Botezătorul.

Mesaje de Sfântul Vasile pentru rude și cei dragi

Numeroase rude, mai ales bunicii și bunicile noastre, părinții, mătușile sau unchii poartă numele de Vasile și Vasilica. Tuturor celor care se numesc Vasile, Basil, Sile sau Vasilica și Silica le poți trimite mesaje de Anul Nou, dar mai ales mesaje de Sfântul Vasile 2026.

De ziua Sfântul Vasile 2026! Îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui! La mulţi ani, de Sf. Vasile! Să ai parte de multă sănătate, bucurii şi împliniri cât cuprinde şi să te bucuri de această zi frumoasă alături de oamenii care te iubesc! La mulți ani, bunica noastră dragă Vasilica! Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea, așa și tu ne luminezi nouă viața. Fie ca viața ta să fie senină ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. O zi de neuitat care să țină o viață! La mulți ani, bunicule Vasile! Rămâi tânăr, plin de energie și optimism toată viața! Bucură-te de împliniri frumoase și mult noroc! Pentru mine rămai un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca patronul tău de azi, Sf. Vasile să-ţi lumineze viața și sufletul în fiecare zi! Pentru că este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulţi ani, mătușă Vasilica! Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu iţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani, Vasile! Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ţi împodobească viaţa şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele. La mulţi ani, Vasilica! Dragă Vasile, te felicit cu ocazia onomasticii şi îţi urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină şi tot ceea ce este mai pur şi mai luminos. Fie ca această sărbătoare să-ţi aducă în dar realizarea tuturor visurilor. La mulți ani cu sănătate! Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbători! Să deschizi o sticlă de șampanie și să ciocnești paharul cu toți cei care te iubesc și te prețuiesc. La mulți ani, Vasile! La mulți ani, draga mea soră Vasilica! Să fii fericită și azi, și toată viața ta! Să ai parte de tot ce este mai bun, să te bucuri de binecuvântare, să te bucuri de dragoste și ocrotire și să ai mereu alături oameni dragi, așa cum sunt eu alături de tine azi. La mulți ani, Vasile! De ziua numelui tău, îți doresc numai fericire și succese, îți doresc dragoste și mult noroc. Și să te gândești și la prietenii tăi când ciocnești paharul! Fie soare, fie ploaie, azi e mare sărbătoare și mă gândesc cu drag la tine! La mulți ani, draga mea soră/prietenă Vasilica! Nu lăsa niciun nor să îți umbrească sufletul. Bucură-te din plin de ziua ta și adu-ți aminte că eu te voi iubi și te voi prețui mereu. La mulți ani, Vasile! Să fii fericit, să fii iubit și să fii sănătos toată viața! De ziua numelui tău, îți transmit cele mai calde urări din partea mea și a familiei mele. Îți dorim ca toate visurile tale să se împlinească și să fii ocrotit de Dumnezeu. Hai noroc și la mulți ani, fericire și mulți bani, sănătate de beton și zile fără ghinion! Închină un pahar și pentru colegii tăi! La mulți ani, Vasile! Dragă Vasilica, de ziua numelui tău îți transmit cele mai calde urări, îți doresc multă sănătate, fericire și împliniri. Să fii mereu iubită de cei dragi și să ai parte numai de zile senine! La mulți ani! La mulți ani și la mulți bani! Și când ți-o fi mai rău, așa să îți fie, ca azi, cu paharul în mână lângă prieteni. Multă sănătate și la mulți ani, Vasile! Fie ca Sf. Vasile să te aibă în paza lui și să te ocrotească de toate relele și necazurile. La mulți ani, dragă Sile! Să te bucuri din plin de viață, să fii mereu iubit de cei dragi și să ai parte de împliniri! La mulți ani, Vasilică! Să fii sănătos, să fii norocos și la pungă gros! Și când ne revedem, să ciocnim un pahar pentru fericirea ta! Fie ca viața să îți aducă numai bucurii, iar anul 2026 să fie bogat în mari împliniri și realizări! La mulți ani, fratele meu bun și înțelept! Eu voi fi mereu alături de tine să te susțin, așa cum și tu ești sprijinul meu în fiecare zi! La mulți ani, de Sfântul Vasile 2026! Draga mea, Vasi, noul an să înceapă cu vești bune, cu mari bucurii și cu multă dragoste! Noi toți vom fi alături de tine, și la bine și la greu. Iar pe 1 ianuarie, te sărbătorim cu drag și îți urăm o viață lipsită de griji, plină de dragoste, pace și bucurii!

Mesaje creștine de Sfântul Vasile pentru rude și prieteni

La mulți ani binecuvântați de Sfântul Vasile! Fie ca marele ierarh să te ocrotească, să-ți întărească credința și să-ți lumineze pașii în fiecare zi a noului an. Sfântul Vasile cel Mare să-ți fie călăuză și sprijin, să-ți aducă pace în suflet, sănătate în trup și dragoste statornică în inimă. La mulți ani cu har! În această zi sfântă, Dumnezeu să-ți dăruiască liniște, răbdare și putere, iar Sfântul Vasile să se roage neîncetat pentru tine și familia ta. La mulți ani sub binecuvântarea Cerului! Fie ca exemplul de credință și smerenie al Sfântului Vasile să-ți fie lumină în toate încercările vieții. Sfântul Vasile să-ți ocrotească pașii în noul an, să-ți aducă gânduri curate, fapte bune și nădejde neclintită în ajutorul lui Dumnezeu. Cu prilejul onomasticii tale, roagă-L pe Dumnezeu să-ți umple casa cu pace, iar Sfântul Vasile să-ți fie mijlocitor în rugăciuni. La mulți ani sfinți! Har, sănătate și bucurii curate să-ți dăruiască Domnul, iar Sfântul Vasile cel Mare să te apere de tot răul și să-ți întărească sufletul. La mulți ani în lumina credinței, de Sfântul Vasile 2026! Fie ca rugăciunile Sfântului Vasile să-ți aducă alinare, speranță și multă binecuvântare în anul ce începe. În această zi aleasă, Dumnezeu să-ți asculte rugăciunile, iar Sfântul Vasile să-ți fie scut și mângâiere în toate clipele vieții. Sfântul Vasile cel Mare să-ți fie prieten ceresc, să te învețe iubirea de aproapele și să te conducă pe calea mântuirii. La mulți ani cu pace și credință!

Urări și felicitări de Sfântul Vasile pentru cei dragi

Calde felicitări cu ocazia aceastei zile de sărbătoare! Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Sile! La mulți ani și fie ca Sfântul Vasile să te călăuzească mereu și să îți aducă numai lucruri bune în viață! Iți urez „La mulți ani” în zi sfântă și fie ca Sfântul Vasile să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită, liniște, dragoste și sănătate. Dragă Vasilica, îți urez o viață senină ca răsăritul de soare, iar sufletul să-ți fie curat ca o floare! Petrecere frumoasă și un călduros La Mulți Ani! Fie ca din aceasta zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Multă sănătate și un sincer La mulți ani, dragă Vasi! În prima zi a noului An, urăm ”La mulți ani” de două ori celor care poartă numele Sfântului Vasile Cel Mare! Un gand bun si-o sarutare / Azi la ceas de-aniversare / Sfantul Vasile sa te ocroteasca / Visele sa ti se-mplineasca! / La multi ani, Vasile! Te felicit cu ocazia zilei tale de nume, dorindu-ti multa sanatate si realizari frumoase. Fie ca magia tuturor clipelor traite si cumpana dintre ani sa te gaseasca mai fericit decat ai fost pana acum si sa ramai asa, nu pentru un an, nu pentru doi, ci pentru tot restul vietii. La multi ani, Vasile! De Sf. Vasile fie ca cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea să te ia în braţele ei in acest moment special! Să primesti flori de ziua ta… Să înveți de la fiecare floare să iubești, să fii tandră, să-i luminezi pe cei din jur, să-i lași să te admire, să aduci bucurie și sarbatoare… La multi ani, Vasilicaă! De ziua numelui tau, îții doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele pe care o să ți le pui. La mulți ani, Vasile! De Sfântul Vasile 2026, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special! Pentru ca esti o persoana atat de buna, de draguta si de loiala, imi doresc ca Sf Vasile, al carei nume in porti, sa aiba grija de tine, sa iti calauzeasca toti pasii si sa iti lumineze calea in viata. Te iubesc, femeie simpla cu nume sfant! Iti urez din tot sufletul noroc, sa iti gasesti pacea si fericirea, sa nu versi nicio lacrima si sa traiesti fiecare clipa astfel incat sa nu regreti nicio secunda trecuta! La multi ani, Vasile! Iţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Vasile pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să iţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară. Astazi si in fiecare zi, ne gandim la tine cu recunostinta si vrem sa stii ca esti foarte important pentru noi. Iti uram o zi onomastica plina de fericire, liniste si momente de neuitat. La multi ani, Vasile! Sa stii ce cauti in viata, sa ai norocul de a obtine si de a pastra ceea ce cautai si sa-ti dai seama cand ai gasit… La multi ani, Vasile! Cu simple cuvinte / Iti urez fierbinte / Multi ani inainte! / Ani cu cer senin si noroc deplin / Ani cu porti deschise / Pentru nenumaratele tale vise! / La multi ani, Vasile! La mulţi ani, Vasilica, si să ciocneşti o cupa de şampanie şi pentru noi! Iţi doresc pe vânt ce bate, multă, multă sănătate şi pe stele ce lucesc, fericire iţi doresc. La mulţi ani, Vasile!

Mesaje și calde urări în versuri pentru toți cei care poartă numele Vasile

1. Multi ani sa ne traiesti, Vasile,

In cartea vietii să se-adune multe file,

Si fiecare pagina să fie plina peste poate

De fericire, de noroc si sănătate.

2. Multi ani si fericire, Vasilica,

Mereu noroc ti-aduca ziulica,

Sa-ti puna Domnul mana-n cap

Si bani sa-ti puna in ciorap.

3. Noi te iubim cu toti, Vasile,

La sfinti ti-am pus cateva pile

Sa iti aduca orice implinire

Ti-am pus in gand si multa fericire.

4. De ziua ta, Vasile, avem un dor

Sa-l prinzi pe Dumnezeu de un picior ,

Si sa iti daruiasca vrand-nevrand Sfintitul

O fericire ce nu-si afla-n veci sfarsitul!

5. De Sfântul Vasile, sfânt ales,

Să-ți fie drumul luminat,

Cu pace-n suflet, dor ceresc,

Și har de Domnul revărsat.

6. Sfântul Vasile să te poarte

Cu rugăciuni spre Dumnezeu,

Să-ți dea putere, sănătate

Și-un an cu binele mereu.

7. În zi de sfântă sărbătoare,

Când clopotele vestesc senin,

Sfântul Vasile să-ți dea răbdare

Și pace-n suflet, har divin.

8. Cu nume sfânt și viață dreaptă,

Sub cerul blând al Celui Sus,

Sfântul Vasile să te-apere

Și să te țină lângă Iisus.

9. La mulți ani, cu credință vie,

Cu inima spre Dumnezeu,

Sfântul Vasile să-ți fie

Povățuitorul tău mereu!

10. În prag de an, sub cer senin,

Cu rugi curate și gând bun,

Sfântul Vasile să-ți dea destin

Cu pace, har și drum mai bun.



