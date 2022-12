Ce nume sărbătorim de Sfântul Vasile și ce semnificație poartă!

Sfântul Vasile este prima mare sărbătoare creștină de la începutul anului. Pe data de 1 ianuarie, imediat după Revelion, le putem ura La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sf. Vasile!

Cuprins 1 Cine a fost Sfântul Vasile sărbătorit pe 1 ianuarie

2 Cui spunem La mulți ani de Sfântul Vasile!

3 Ce semnificație are numele Vasile

Sute de mii de români se sărbătoresc chiar în prima zi a anului, pe data de 1 ianuarie, de Sfântul Vasile. Conform statisticilor de la Evidența Populației, aproape 600.000 de români poartă numele acestui sfânt, cei mai mulți dintre ei, peste 90%, fiind bărbați. Dar sunt și multe femei care își sărbătoresc onomastica în ziua Sf. Vasile.

Cine a fost Sfântul Vasile sărbătorit pe 1 ianuarie

Sfântul Vasile s-a născut în secolul al IV-lea (probabil anul 329), în Cezareea (Israel), într-o familie de învățați creștini. Sora Sf. Vasile este Sf. Macrina, iar fratele lui mai mare este Sf. Grigorie de Nyssa. Mama lor, pe nume Emilia, a fost o femeie cucernică și educată în spirit creștin, care s-a călugărit împreună cu Sf. Macrina după moartea soțului ei.

Sf. Vasile a fost educat de mic în spiritul religiei creștine și a urmat școli înalte la Bizanț și în Atena, remarcându-se prin inteligența lui și pasiunea pentru matematică, astronomie și filosofie, deopotrivă cu religia creștină.

El a devenit episcop de Cezareea și a avut un rol important în organizarea bisericii creștine din acele vremuri și în educarea tinerilor slujitori ai acesteia, fiind considerat părintele monahismului oriental.

Pentru români, Sf. Vasile este un mare sfânt ocrotitor, care ne apără de uneltirile și ispitele diavolului și care ne păzește de duhurile rele. În unele legende, Sf. Vasile apare ca ocrotitor al bețivilor și era pomenit în zilele de sărbătoare, când se țineau petreceri și mese întinse.

Se spune că, ajungând în Rai, Sf. Vasile i-a cerut lui Dumnezeu o zi, iar Marele Învățător i-a dat ziua de 1 ianuarie, când toată lumea petrece. Atunci, Sf. Vasile a legat un clopoțel de un fir de busuioc și s-a dus la Domnul să îl ureze. De atunci avem și noi tradiția de a merge cu colinde chiar în prima zi a anului.

Cui spunem La mulți ani de Sfântul Vasile!

Pe data de 1 ianuarie, imediat după ce trecem în noul an, este bine să ne sunăm prietenii și rudele și să le urăm ”La mulți ani!” pentru noul an. Cu atât mai mult, dacă avem prieteni sau cunoștințe cu numele Sf. Vasile, îi putem felicita la început de an.

Mulți bărbați îi poartă numele Sf. Vasile, dar sunt și multe femei botezate cu numele Vasilica, îndeosebi din generațiile trecute.

De asemenea, putem ura La mulți ani de Sfântul Vasile tuturor celor care poartă numele de:

Sile,

Vasi,

Sică,

Vasilică

Silică

Sica

Vasea.

Ce semnificație are numele Vasile

Din punct de vedere etimologic, numele Vasile vine de la termenul grecesc ”basileos” care înseamnă conducător sau rege, un om nobil prin caracter și educație. Numele acesta ne amintește că, înainte de a-i conduce și de a-i învăța pe alții, așa cum a făcut Sfântul Vasile, el însuși a fost un mare nobil prin spiritul lui creștin și prin generozitatea, credința și puterea sa.

Inițial, numele Vasile sau Basile era dat băieților din familiile nobile, dar pe măsură ce creștinismul s-a răspândit în Imperiul Roman, a devenit un nume tot mai popular printre adepții noii religii.

Vasile este un nume care se potrivește unei persoane cu o ținută nobilă, dar și cu un caracter și un suflet nobil. Acest nume caracterizează un bărbat puternic, inteligent, sigur de judecata lui și de forța lui interioară. Este un nume cu o sonoritate aparte, foarte îndrăgit în trecut în România, dar mai puțin întâlnit azi la generațiile foarte tinere.