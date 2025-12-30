Mesaje de Anul Nou 2026 – cele mai frumoase urări de Revelion

Descoperă numeroase mesaje de Anul Nou 2026 pe care le poți trimite celor dragi, prietenilor și rudelor. Lasă-te inspirată de mesajele și urările de Revelion pline de bucurie, speranță și dragoste!

Pregătește frumoase urări și mesaje de Anul Nou 2026 pentru cei dragi care sunt alături de tine, dar și pentru cei dragi aflați departe! Te poți inspira din aceste felicitări și mesaje de Anul Nou 2026 să îți surprinzi soțul sau soția cu o urare plină de dragoste sau să le trimiți prietenelor și rudelor.

Urările tradiționale în versuri au și ele farmecul lor, chiar dacă azi le trimitem prin internet și telefoane inteligente! Alături de colindele de Anul Nou, urările și strigăturile încheiau cu veselie anul bătrân și anunțau un an nou mai spornic și mai bogat.

Mesaje de Anul Nou pentru soție sau pentru soț

1. La mulți ani, iubita mea! În noul an, să avem parte de fericire, sănătate și succes. Mulțumesc că ești alături de mine în fiecare pas al vieții. Să ne bucurăm de fiecare clipă și să trăim fiecare zi cu dragoste și recunoștință. Te iubesc din toată inima!

2. La mulți ani, scumpa mea soție! Fie ca anul nou să ne aducă fericire, sănătate și împliniri. Sunt recunoscător pentru dragostea ta și pentru tot ceea ce faci. Să ne bucurăm de fiecare moment și să trăim fiecare zi cu pasiune și recunoștință. Te iubesc din tot sufletul!

3. Dragul meu soț, la mulți ani! În anul ce vine, să avem parte de momente magice, sănătate și fericire. Ești sufletul meu pereche și împreună putem înfrunta orice provocare. Să ne bucurăm de fiecare clipă și să trăim cu inima plină de iubire. Te iubesc enorm!

4. La mulți ani, scumpul meu soț! Fie ca noul an să ne aducă bucurii nesfârșite și sănătate. Sunt norocoasă să te am alături și sunt recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută împreună. Să avem parte de un an minunat, plin de iubire și împliniri. Te iubesc nespus!

5. La mulți ani, dragă soție! Fie ca noul an să fie plin de momente fericite, realizări frumoase și iubire. Îți mulțumesc că ești alături de mine și că faci fiecare zi specială. Să avem parte de un an minunat împreună, cu sănătate și împliniri. Te iubesc enorm!

6. La mulți ani, scumpa mea soție. Îți doresc ca în noaptea de Revelion 2026, să-ți pui cea mai importantă dorință și să fii sigură că o să se realizeze cât mai curând. Îți doresc să fii mereu sănătoasă, iubită, împlinită și armonioasă în noul an. Te iubesc!

7. La mulți ani, dragul meu soț. Îți doresc ca toate tristețile tale să rămână în trecut și ca toate visele tale să devină realitate. Fie ca noul an să fie bogat în momente frumoase, întâlniri calde, oportunități inedite și un ocean de prosperitate. Fie ca iubirea mea să-ți coloreze mereu diminețile și să îți facă fiecare zi mai fericită!

8. Iubita mea soție, felicitări cu prilejul Noului An. Apreciez fiecare clipă alături de tine și îți mulțumesc că ești soția mea. Îți doresc să fii fericită, armonioasă, împlinită și apreciată mereu. Să știi că eu sunt Moș Crăciun pentru tine și că voi îndeplini tot ce-ți dorești. La mulți ani!

9. Scumpa mea, iată că a mai trecut un an frumos alături de tine. Fie ca dorințele noastre să coincidă, la fel ca și drumurile noastre în viață. Fie ca Moș Crăciun să lase sub brad multă bucurie, fericire, armonie, prosperitate și bunăstare. La mulți ani, draga mea!

10. La mulți ani, scumpul meu soți! Ești comoara și bijuteria vieții mele! Îți doresc ca noul an să fie plin de surprize plăcute, evenimente interesante și oportunități provocatoare. Fie ca noul an să fie despre fericire, împlinire sufletească și realizarea tuturor viselor tale. Un an nou fericit, 2026!

Urări și mesaje de Anul Nou 2026

Viaţa mea ar fi goală fără tine, dar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit! Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani! Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc! Le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani, 2026! Angelina Jolie, Brad Pitt, Beyoncé, George Clooney şi EU! Oamenii celebri îţi urează La Mulţi Ani! Fie ca toate rezoluţiie de anul nou să dureze la fel de mult ca necazurile! La mulţi ani! Într-adevăr vei fi mai bătrân, mai plinuţ, dar nu îţi vei pierde din înţelepciune! La mulți ani pe 2026, dragă tată/ frate/prietene! Anul 2026 vine cu un singur avertisment: să nu uiți să te bucuri! Așa că, pune deoparte grijile, bea un pahar de șampanie și speră că promisiunile din 2025 vor funcționa și în 2026! Anul Nou 2026 să fie ca un cocktail: dulce, spumos și puțin amețitor! Să-ți păstrezi cheful de distracție, dar să pierzi kilogramele… din vise! La mulți ani! În 2026, să fie sănătate cât cuprinde, bani cât încape și grijile cât un fir de praf. Iar dacă asta nu merge, măcar să fie mâncare bună și un Wi-Fi rapid! Rezoluție pentru 2026: să mâncăm sănătos… începând din februarie. Până atunci, să fie cârnați, șampanie și multă veselie! La mulți ani plini de glume bune și distracție maximă!

Urări de Revelion pentru prieteni și colegi

Sărbători fericite ție, dragul meu prieten, și tuturor oamenilor pe care îi iubești și îi prețuiești! Știu că ești un fan al petrecerilor de Revelion, îți doresc cât mai multă fericire și, de asemenea, un An Nou minunat. Sărbători fericite celui mai bun prieten. Îți doresc o vacanță minunată și multă fericire în anul care vine. Sărbători fericite și un An Nou minunat! Fie ca tu și familia ta să aveți sărbători minunate. Sărbători fericite și tot ce este mai bun. Îți doresc iubire și fericire! Îți doresc un An Nou plin de bucurie și liniște, alături de familie și prieteni. Cele mai bune urări pentru o perioadă plină de veselie și fericire. Ne vedem anul viitor! Crăciun fericit și un An Nou fericit ție și familiei tale. Sper că veți avea o perioadă minunată. Cu ocazia sărbătorilor, îți transmit toată dragostea și gândurile mele fericite. Urări calde, îmbrățișări și sărutări celui mai bun prieten al meu. Sărbători fericite! Îți doresc tot ceea ce își dorești tu și chiar mai mult. Fie ca anul viitor să fie unul bun pentru noi. Îți doresc un an plin de fericire și succes! Un An Nou fericit! Hai să-l facem unul mai bun și mai luminos împreună Lasă în urmă ce este vechi; hai să ne îndreptăm atenția spre ce este nou și să ne îndeplinim dorințele. La mulți ani, 2026! Un an nou începe și sper că vei profita la maximum de el. Să fii fericit, pritene, să ai parte de un an mai bun și de multe bucurii! La mulți ani, Revelion 2026! Un An Nou fericit! Te încurajarez și te susțin în tot ceea ce faci! Să te bucuri de multe oportunități și de realizări mari în 2026. Cele mai bune urări pentru un an plin de sănătate, bogăție și fericire! Să fii inspirat, să ai succes și să fii fericit! La mulți ani și multă fericire în 2026! Pentru noi începuturi! Fie ca Noul An să îți aducă tot ce îți dorești și chiar mai mult! Îți transmit toată dragostea, suportul și susținerea mea pentru Noul An. 2026 să fie o poartă larg deschisă către bucurii, fericire, dragoste și împlinire! Pentru noi începuturi, noi speranțe și noi realizări. Un An Nou Fericit în 2026!

Felicitări și mesaje haioase de Revelion 2026

1. Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece! La mulți ani, 2026!



2. Aho, aho, prieten bun, care stai pe site acum, ia opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani!

3. Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Antonia ca vecină / Carla s Dreams să-ți cânte seara/ și Andre Rieu cu vioara/ Să ai un cufăr plin cu bani / La anul şi la mulţi ani!

4. Vine anul nou la tine/ Și te umple de mai bine/ Să îți fie casa plină/ Tot plin să îți fie barul/ La fel și buzunarul/ Să-ntorci banii cu lopata/ Diamante cu găleata…/ Și la anu de Revelion/ Să bei doar Don Perignon/ La mulți ani, 2026!

5. Vă doresc în 2026 câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 366 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!

6. Aho Aho, e Anul nou/ Şi găina-i fără ou/ Şi cucoşu’ fără guşă/ Dă-mi şi mie un leu mătuşă! La Mulţi Ani, 2026!

7. Bate-n uşă. Bate-n geam/ Cine este? Noul an/ Să ai veselia în casă/ Bani mai mulți în buzunar/ şi poate un Merţan! Să trăiești și să înflorești, 2026!

8. În contul tău din 2026, la Banca “Viata” am depus 366 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!

9. Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!

10. ”Anul Nou să-ți fie plin/ Cu butoaie-ntregi de vin/ Maibach-ul să-ți stea la scară/ Cu șofer și secretară/ Vacanțe numa-n Seichelles/ Și carieră de succes/ Să ai valize cu bani/ Zgârie nori la americani/ La Monaco un palat/ Si-un iaht în port ancorat/ Gata! Că ești prea bogat!”

Urări tradiționale în versuri de Anul Nou

Frunză verde de mărar…

Frunză verde de marar

Bună seara gospodari.

Gospodari și gospodine

Și voi domnișoare fine.

De dormiți, de nu dormiți

Vă rugăm să vă treziți.

Dați urechea la fereastră

Și-ascultați urarea noastră.

Să înfloriți, să veseliți!

Noul An să îl primiți!

Și pe noi să ne cinstiți!

La mulți ani, 2026!

Anul Nou cu bucurie…

Anu’ Nou cu bucurie

La mulți ani ca să vă fie!

De urat am mai ura

Dar ni-i c-a-nsera

Și noi suntem mititei,

Ne mănâncă câinii răi,

Cân’om mai veni la anu’

Să vă găsim înfloriți

Ca merii,

Ca perii,

În mijlocul verii,

Și ca poamele din vii

În postu’ Sfintei Marii

Aho! Ho!

La anu’ și la mulți ani!



Gazdă bună să trăiești…

Gazdă bună să trăiești

Și mulți ani sa viețuiești.

Câte cuie sunt pe casă,

Atâția galbeni pe masă!

Sănătate și belșug

Bouleni frumoși de plug.

Gazdă bună, sănătate,

Noi plecăm în altă parte.

Rămâi, gazdă sănătoasă

Noi plecăm la altă casă.

Mânați, măi!

Hai, hai!



Rămâi, gazdă, sănătoasă!

Rămâi, gazdă, sănătoasă!

Câte cuie sunt pe casă

Atâția copii la masă!

Câte pene pe cocoș,

Atâția copii burduhoși!

La anu’ și la mulți ani!

Să ne dați un pumn de bani;

Și la anu’ să venim,

Sănătoși să vă găsim!









Urmărește-ne pe Google News