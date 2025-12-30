  MENIU  
Home > Diverse > Mesaje de Anul Nou 2026 – cele mai frumoase urări de Revelion

Mesaje de Anul Nou 2026 – cele mai frumoase urări de Revelion

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Descoperă numeroase mesaje de Anul Nou 2026 pe care le poți trimite celor dragi, prietenilor și rudelor. Lasă-te inspirată de mesajele și urările de Revelion pline de bucurie, speranță și dragoste!

Pregătește frumoase urări și mesaje de Anul Nou 2026 pentru cei dragi care sunt alături de tine, dar și pentru cei dragi aflați departe! Te poți inspira din aceste felicitări și mesaje de Anul Nou 2026 să îți surprinzi soțul sau soția cu o urare plină de dragoste sau să le trimiți prietenelor și rudelor.

Urările tradiționale în versuri au și ele farmecul lor, chiar dacă azi le trimitem prin internet și telefoane inteligente! Alături de colindele de Anul Nou, urările și strigăturile încheiau cu veselie anul bătrân și anunțau un an nou mai spornic și mai bogat.

Mesaje de Anul Nou pentru soție sau pentru soț

1. La mulți ani, iubita mea! În noul an, să avem parte de fericire, sănătate și succes. Mulțumesc că ești alături de mine în fiecare pas al vieții. Să ne bucurăm de fiecare clipă și să trăim fiecare zi cu dragoste și recunoștință. Te iubesc din toată inima!

Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
Recomandarea zilei

2. La mulți ani, scumpa mea soție! Fie ca anul nou să ne aducă fericire, sănătate și împliniri. Sunt recunoscător pentru dragostea ta și pentru tot ceea ce faci. Să ne bucurăm de fiecare moment și să trăim fiecare zi cu pasiune și recunoștință. Te iubesc din tot sufletul!

3. Dragul meu soț, la mulți ani! În anul ce vine, să avem parte de momente magice, sănătate și fericire. Ești sufletul meu pereche și împreună putem înfrunta orice provocare. Să ne bucurăm de fiecare clipă și să trăim cu inima plină de iubire. Te iubesc enorm!

Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Recomandarea zilei

4. La mulți ani, scumpul meu soț! Fie ca noul an să ne aducă bucurii nesfârșite și sănătate. Sunt norocoasă să te am alături și sunt recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută împreună. Să avem parte de un an minunat, plin de iubire și împliniri. Te iubesc nespus!

5. La mulți ani, dragă soție! Fie ca noul an să fie plin de momente fericite, realizări frumoase și iubire. Îți mulțumesc că ești alături de mine și că faci fiecare zi specială. Să avem parte de un an minunat împreună, cu sănătate și împliniri. Te iubesc enorm!

6. La mulți ani, scumpa mea soție. Îți doresc ca în noaptea de Revelion 2026, să-ți pui cea mai importantă dorință și să fii sigură că o să se realizeze cât mai curând. Îți doresc să fii mereu sănătoasă, iubită, împlinită și armonioasă în noul an. Te iubesc!

7. La mulți ani, dragul meu soț. Îți doresc ca toate tristețile tale să rămână în trecut și ca toate visele tale să devină realitate. Fie ca noul an să fie bogat în momente frumoase, întâlniri calde, oportunități inedite și un ocean de prosperitate. Fie ca iubirea mea să-ți coloreze mereu diminețile și să îți facă fiecare zi mai fericită!

8. Iubita mea soție, felicitări cu prilejul Noului An. Apreciez fiecare clipă alături de tine și îți mulțumesc că ești soția mea. Îți doresc să fii fericită, armonioasă, împlinită și apreciată mereu. Să știi că eu sunt Moș Crăciun pentru tine și că voi îndeplini tot ce-ți dorești. La mulți ani!

9. Scumpa mea, iată că a mai trecut un an frumos alături de tine. Fie ca dorințele noastre să coincidă, la fel ca și drumurile noastre în viață. Fie ca Moș Crăciun să lase sub brad multă bucurie, fericire, armonie, prosperitate și bunăstare. La mulți ani, draga mea!

10. La mulți ani, scumpul meu soți! Ești comoara și bijuteria vieții mele! Îți doresc ca noul an să fie plin de surprize plăcute, evenimente interesante și oportunități provocatoare. Fie ca noul an să fie despre fericire, împlinire sufletească și realizarea tuturor viselor tale. Un an nou fericit, 2026!

Urări și mesaje de Anul Nou 2026

Mesaje de Anul Nou 2026 - cele mai frumoase urări de Revelion
  1. Viaţa mea ar fi goală fără tine, dar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!
  2. Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!
  3. Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc! Le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani, 2026!
  4. Angelina Jolie, Brad Pitt, Beyoncé, George Clooney şi EU! Oamenii celebri îţi urează La Mulţi Ani!
  5. Fie ca toate rezoluţiie de anul nou să dureze la fel de mult ca necazurile! La mulţi ani!
  6. Într-adevăr vei fi mai bătrân, mai plinuţ, dar nu îţi vei pierde din înţelepciune! La mulți ani pe 2026, dragă tată/ frate/prietene!
  7. Anul 2026 vine cu un singur avertisment: să nu uiți să te bucuri! Așa că, pune deoparte grijile, bea un pahar de șampanie și speră că promisiunile din 2025 vor funcționa și în 2026!
  8. Anul Nou 2026 să fie ca un cocktail: dulce, spumos și puțin amețitor! Să-ți păstrezi cheful de distracție, dar să pierzi kilogramele… din vise! La mulți ani!
  9. În 2026, să fie sănătate cât cuprinde, bani cât încape și grijile cât un fir de praf. Iar dacă asta nu merge, măcar să fie mâncare bună și un Wi-Fi rapid!
  10. Rezoluție pentru 2026: să mâncăm sănătos… începând din februarie. Până atunci, să fie cârnați, șampanie și multă veselie! La mulți ani plini de glume bune și distracție maximă!

Urări de Revelion pentru prieteni și colegi

  1. Sărbători fericite ție, dragul meu prieten, și tuturor oamenilor pe care îi iubești și îi prețuiești! Știu că ești un fan al petrecerilor de Revelion, îți doresc cât mai multă fericire și, de asemenea, un An Nou minunat.
  2. Sărbători fericite celui mai bun prieten. Îți doresc o vacanță minunată și multă fericire în anul care vine.
  3. Sărbători fericite și un An Nou minunat! Fie ca tu și familia ta să aveți sărbători minunate.
  4. Sărbători fericite și tot ce este mai bun. Îți doresc iubire și fericire!
  5. Îți doresc un An Nou plin de bucurie și liniște, alături de familie și prieteni.
  6. Cele mai bune urări pentru o perioadă plină de veselie și fericire. Ne vedem anul viitor!
  7. Crăciun fericit și un An Nou fericit ție și familiei tale. Sper că veți avea o perioadă minunată.
  8. Cu ocazia sărbătorilor, îți transmit toată dragostea și gândurile mele fericite.
  9. Urări calde, îmbrățișări și sărutări celui mai bun prieten al meu. Sărbători fericite!
  10. Îți doresc tot ceea ce își dorești tu și chiar mai mult. Fie ca anul viitor să fie unul bun pentru noi.
  11. Îți doresc un an plin de fericire și succes!
  12. Un An Nou fericit! Hai să-l facem unul mai bun și mai luminos împreună
  13. Lasă în urmă ce este vechi; hai să ne îndreptăm atenția spre ce este nou și să ne îndeplinim dorințele. La mulți ani, 2026!
  14. Un an nou începe și sper că vei profita la maximum de el. Să fii fericit, pritene, să ai parte de un an mai bun și de multe bucurii! La mulți ani, Revelion 2026!
  15. Un An Nou fericit! Te încurajarez și te susțin în tot ceea ce faci! Să te bucuri de multe oportunități și de realizări mari în 2026.
  16. Cele mai bune urări pentru un an plin de sănătate, bogăție și fericire!
  17. Să fii inspirat, să ai succes și să fii fericit! La mulți ani și multă fericire în 2026!
  18. Pentru noi începuturi! Fie ca Noul An să îți aducă tot ce îți dorești și chiar mai mult!
  19. Îți transmit toată dragostea, suportul și susținerea mea pentru Noul An. 2026 să fie o poartă larg deschisă către bucurii, fericire, dragoste și împlinire!
  20. Pentru noi începuturi, noi speranțe și noi realizări. Un An Nou Fericit în 2026!

Felicitări și mesaje haioase de Revelion 2026

Mesaje de Anul Nou 2026 - cele mai frumoase urări de Revelion

1. Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece! La mulți ani, 2026!

2. Aho, aho, prieten bun, care stai pe site acum, ia opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani!

3. Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Antonia ca vecină / Carla s Dreams să-ți cânte seara/ și Andre Rieu cu vioara/ Să ai un cufăr plin cu bani / La anul şi la mulţi ani!

4. Vine anul nou la tine/ Și te umple de mai bine/ Să îți fie casa plină/ Tot plin să îți fie barul/ La fel și buzunarul/  Să-ntorci banii cu lopata/ Diamante cu găleata…/ Și la anu de Revelion/ Să bei doar Don Perignon/ La mulți ani, 2026!

5. Vă doresc în 2026 câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 366 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!

6. Aho Aho, e Anul nou/ Şi găina-i fără ou/ Şi cucoşu’ fără guşă/ Dă-mi şi mie un leu mătuşă! La Mulţi Ani, 2026!

7. Bate-n uşă. Bate-n geam/ Cine este? Noul an/ Să ai veselia în casă/ Bani mai mulți în buzunar/ şi poate un Merţan! Să trăiești și să înflorești, 2026!

8. În contul tău din 2026, la Banca “Viata” am depus 366 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!

9. Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!

10. ”Anul Nou să-ți fie plin/ Cu butoaie-ntregi de vin/ Maibach-ul să-ți stea la scară/ Cu șofer și  secretară/ Vacanțe numa-n Seichelles/ Și carieră de succes/ Să ai valize cu bani/ Zgârie nori la americani/ La Monaco un palat/ Si-un iaht în port ancorat/ Gata! Că ești prea bogat!”

Urări tradiționale în versuri de Anul Nou

Frunză verde de mărar…

Frunză verde de marar
Bună seara gospodari.
Gospodari și gospodine
Și voi domnișoare fine.
De dormiți, de nu dormiți
Vă rugăm să vă treziți.
Dați urechea la fereastră
Și-ascultați urarea noastră.

Să înfloriți, să veseliți!

Noul An să îl primiți!

Și pe noi să ne cinstiți!

La mulți ani, 2026!

Anul Nou cu bucurie…

Anu’ Nou cu bucurie
La mulți ani ca să vă fie!
De urat am mai ura
Dar ni-i c-a-nsera
Și noi suntem mititei,
Ne mănâncă câinii răi,
Cân’om mai veni la anu’
Să vă găsim înfloriți
Ca merii,
Ca perii,
În mijlocul verii,

Și ca poamele din vii
În postu’ Sfintei Marii
Aho! Ho!
La anu’ și la mulți ani!

Gazdă bună să trăiești…
Gazdă bună să trăiești
Și mulți ani sa viețuiești.
Câte cuie sunt pe casă,
Atâția galbeni pe masă!
Sănătate și belșug
Bouleni frumoși de plug.
Gazdă bună, sănătate,
Noi plecăm în altă parte.
Rămâi, gazdă sănătoasă
Noi plecăm la altă casă.
Mânați, măi!
Hai, hai!

Rămâi, gazdă, sănătoasă!

Rămâi, gazdă, sănătoasă!
Câte cuie sunt pe casă
Atâția copii la masă!
Câte pene pe cocoș,
Atâția copii burduhoși!
La anu’ și la mulți ani!
Să ne dați un pumn de bani;
Și la anu’ să venim,
Sănătoși să vă găsim!



Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră. Avea părul brunet și purta ochelari de vedere
Imagini cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră. Avea părul brunet și purta ochelari de vedere
Fanatik
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
GSP.ro
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
TV Mania
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Citește și...
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum să nu te îngrași la final de an. Regula pe care nu trebuie să o ignori
Irina Tănase, vacanță exotică de sărbători. Imagini rare cu fosta iubită a lui Liviu Dragnea
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Toţi românii fac asta de Anul Nou!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ramona Olaru și Rux și Opulență, jignite de Alex Bodi: „Zi-i să-și facă curat în casă, că pute scara de la pisicile ei”
Ramona Olaru și Rux și Opulență, jignite de Alex Bodi: „Zi-i să-și facă curat în casă, că pute scara de la pisicile ei”
Vlăduța Lupău, siluetă de invidiat la filmările PROTEVELION 2026. "Mănânc o dată pe zi, dar mănânc mult: cârnați, mămăligă, jumări" / Exclusiv
Vlăduța Lupău, siluetă de invidiat la filmările PROTEVELION 2026. "Mănânc o dată pe zi, dar mănânc mult: cârnați, mămăligă, jumări" / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arată și ce face azi Noelle Vlasov, fetița numită „cel mai frumos copil din România”. Are 22 e ani și este pur și simplu superbă
Cum arată și ce face azi Noelle Vlasov, fetița numită „cel mai frumos copil din România”. Are 22 e ani și este pur și simplu superbă
Elle
INNA, declarații emoționante despre relația cu Deliric. Cum trec cei doi peste conflictele din cuplu: „Am învățat pe parcurs...”
INNA, declarații emoționante despre relația cu Deliric. Cum trec cei doi peste conflictele din cuplu: „Am învățat pe parcurs...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Radu Ștefan Bănică face confesiuni rare despre viața lui personală. Ce a mărturisit băiatul lui Ștefan Bănică: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă. Locuiam…”
Radu Ștefan Bănică face confesiuni rare despre viața lui personală. Ce a mărturisit băiatul lui Ștefan Bănică: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă. Locuiam…”
DailyBusiness.ro
Kremlinul: „Întreaga lume apreciază eforturile de pace ale președintelui Trump”
Kremlinul: „Întreaga lume apreciază eforturile de pace ale președintelui Trump”
Partidul de guvernământ din Kosovo câștigă alegerile după mai multe luni de blocaj politic
Partidul de guvernământ din Kosovo câștigă alegerile după mai multe luni de blocaj politic
A1.ro
Sportiv legendar al României s-a recăsătorit la 80 de ani! Câți ani are noua soție. Imagini de la cununia civilă
Sportiv legendar al României s-a recăsătorit la 80 de ani! Câți ani are noua soție. Imagini de la cununia civilă
Zodii care pierd tot la început de an. 2026 începe cu lovituri karmice pentru ele!
Zodii care pierd tot la început de an. 2026 începe cu lovituri karmice pentru ele!
Raluca Pastramă, despre greutățile prin care a trecut în 2025. "Cred că a fost cel mai urât an din viața mea!" Ce regrete are
Raluca Pastramă, despre greutățile prin care a trecut în 2025. "Cred că a fost cel mai urât an din viața mea!" Ce regrete are
Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis...” / Exclusiv
Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis...” / Exclusiv
Florin Ristei, sărbători de iarnă în Bali, alături de o brunetă misterioasă. Cum s-au fotografiat cei doi
Florin Ristei, sărbători de iarnă în Bali, alături de o brunetă misterioasă. Cum s-au fotografiat cei doi
Observator News
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
Libertatea pentru Femei
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 2026: Zodia care își schimbă radical destinul. Lasă în urmă tot ce o ținea pe loc
Horoscop 2026: Zodia care își schimbă radical destinul. Lasă în urmă tot ce o ținea pe loc
Aceste alimente nelipsite din dieta multora cresc cu 40% riscul de cancer la plămâni. Studiu
Aceste alimente nelipsite din dieta multora cresc cu 40% riscul de cancer la plămâni. Studiu
Din 2026 dispar biletul de trimitere și rețeta pe hârtie. Anunțul momentului
Din 2026 dispar biletul de trimitere și rețeta pe hârtie. Anunțul momentului
O băutură populară poate ajuta la prevenirea bolii Alzheimer – Studiu
O băutură populară poate ajuta la prevenirea bolii Alzheimer – Studiu
TV Mania
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Cum arată astăzi Halit Ergenç, starul care a cucerit lumea cu rolul sultanului din Suleyman Magnificul, și cum și-a construit, dincolo de succesul uriaș, o carieră solidă și o familie discretă alături de Bergüzar Korel
Cum arată astăzi Halit Ergenç, starul care a cucerit lumea cu rolul sultanului din Suleyman Magnificul, și cum și-a construit, dincolo de succesul uriaș, o carieră solidă și o familie discretă alături de Bergüzar Korel
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton