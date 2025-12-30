Key Alves a devenit mamă pentru prima dată în a doua zi de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul fostei voleibaliste

Key Alves (25 ani), fostă jucătoare de volei și vedetă Big Brother Brazil, a devenit mamă pe 26 decembrie. Ea și logodnicul său, Bruno Rosa, au sărbătorit nașterea fiicei lor, Rosamaria, la scurt timp după Crăciun.

Key Alves a devenit mamă în a doua zi de Crăciun

Key Alves, una dintre cele mai populare jucătoare de volei din Brazilia și fostă concurentă a reality show-ului Big Brother Brazil, a trăit un moment special în a doua zi de Crăciun. Pe 26 decembrie 2025, sportiva a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, căreia i-a pus numele Rosamaria.

Alves s-a remarcat de-a lungul anilor atât prin performanțele sale sportive, cât și prin frumusețea sa. Jucătoarea de volei a evoluat ani de zile la un club din São Paulo, însă a decis să se retragă din sport pentru a se dedica altor activități. În trecut, ea a dezvăluit că și-a suplimentat veniturile printr-un cont pe platforma OnlyFans, un subiect despre care a vorbit deschis.

„Mă consider o sportivă, un model, un influencer și o femeie de afaceri. Câștig de 50 de ori mai mult din platformele digitale decât din volei. Fotografiile pe care le postez sunt din sesiuni cu fotografi profesioniști, nu există nuditate sau ceva de felul acesta”, a declarat Key Alves pentru publicația Marca.

Logodnicul fostei sportive, prezent în sala de nașteri

După ce a părăsit lumea sportului, Key a început o nouă carieră ca antreprenoare. Cu toate acestea, evenimentele recente din viața ei marchează o schimbare majoră. Alături de logodnicul său, cântărețul de muzică country Bruno Rosa, Key a devenit pentru prima dată mamă.

Sportiva a împărtășit această bucurie cu fanii săi de pe Instagram, unde este urmărită de peste 16 milioane de persoane.

Într-o postare emoționantă, ea a scris: „Modul mămică a fost activat”, alături de imagini care o arată ținându-și cu drag fetița în brațe.

Evenimentul a fost încărcat de momente pline de emoție. Bruno Rosa a fost prezent în sala de nașteri, iar o fotografie care a atras atenția urmăritorilor este cea în care artistul le prezintă bebelușul rudelor printr-un geam.

