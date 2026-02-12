Cristian Caloeanu, solistul trupei „Haiducii lui 7 Cai”, a devenit tată la 53 de ani. „Nici nu visam și nici nu mai speram!”

Cristian Caloeanu trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Solistul trupei „Haiducii lui 7 Cai” a devenit tată pentru prima dată la vârsta de 53 de ani, după ce soția lui, Ionela Mariana, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Micuța, botezată Cristiana Maria, a venit pe lume duminică seara, prin cezariană, și a primit nota 9 la naștere.

O bucurie neașteptată pentru artist

Pentru Cristian Caloeanu, vestea că va deveni tată a fost o binecuvântare pe care nu credea că o va mai trăi. Artistul a povestit cu emoție momentul în care a aflat că soția sa intră în travaliu, chiar după o glumă făcută în casă.

„De duminică seara sunt oficial tătic! Așteptarea a fost lungă, dar a luat sfârșit un pic mai repede. Eram acasă cu soția, tocmai venisem dintr-un mini concediu la munte… Ies din baie și zic: ‘gata iubire, poți să naști că sunt tuns, ras, frezat, aranjat!’ Culmea, ca o ironie a sorții, după aproximativ un sfert de oră au început simptomele”, a povestit solistul pentru click.ro.

Ionela Mariana a născut prin cezariană, intervenție care a decurs fără probleme. Artistul a ținut să mulțumească medicului și întregului personal medical pentru profesionalismul de care au dat dovadă.

„A fost foarte drăguță doamna doctor care a venit special de la Târgoviște ca să o asiste pe soția mea la naștere. Și personalul medical a fost de excepție. A fost o naștere prin cezariană, care a decurs extrem de bine. Bebelina este sănătoasă, frumoasă, buzată ca și mine! Soția este și ea bine și așteptăm cu nerăbdare să fim cu toții acasă”, a declarat Caloeanu.

Fetița a cântărit 2,5 kilograme la naștere, iar externarea este programată pentru vineri.

O familie construită cu răbdare și iubire

Cristian și Ionela s-au căsătorit civil în aprilie 2023, iar în octombrie au făcut nunta, într-un cadru intim, aproape de Găești. Cei doi formează un cuplu de aproape nouă ani, iar venirea pe lume a Cristianei Maria a completat fericirea familiei.

„Nici nu visam și nici nu mai speram că voi ajunge la 53 de ani să fiu și însurat, și cu copil! Dar iată că Dumnezeu m-a binecuvântat în cele din urmă cu o familie desăvârșită și frumoasă”, a mărturisit artistul.

În prezent, solistul a decis să ia o pauză de la activitatea muzicală pentru a se dedica în totalitate noii sale familii. Prietenii și fanii l-au felicitat deja pentru acest nou început, iar artistul se pregătește să își trăiască rolul de tată cu aceeași pasiune cu care a cântat pe scenă.

