  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cristian Caloeanu, solistul trupei „Haiducii lui 7 Cai”, a devenit tată la 53 de ani. „Nici nu visam și nici nu mai speram!”

Cristian Caloeanu, solistul trupei „Haiducii lui 7 Cai”, a devenit tată la 53 de ani. „Nici nu visam și nici nu mai speram!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Cristian Caloeanu trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Solistul trupei „Haiducii lui 7 Cai” a devenit tată pentru prima dată la vârsta de 53 de ani, după ce soția lui, Ionela Mariana, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Micuța, botezată Cristiana Maria, a venit pe lume duminică seara, prin cezariană, și a primit nota 9 la naștere.

O bucurie neașteptată pentru artist

Pentru Cristian Caloeanu, vestea că va deveni tată a fost o binecuvântare pe care nu credea că o va mai trăi. Artistul a povestit cu emoție momentul în care a aflat că soția sa intră în travaliu, chiar după o glumă făcută în casă.

„De duminică seara sunt oficial tătic! Așteptarea a fost lungă, dar a luat sfârșit un pic mai repede. Eram acasă cu soția, tocmai venisem dintr-un mini concediu la munte… Ies din baie și zic: ‘gata iubire, poți să naști că sunt tuns, ras, frezat, aranjat!’ Culmea, ca o ironie a sorții, după aproximativ un sfert de oră au început simptomele”, a povestit solistul pentru click.ro.

Ionela Mariana a născut prin cezariană, intervenție care a decurs fără probleme. Artistul a ținut să mulțumească medicului și întregului personal medical pentru profesionalismul de care au dat dovadă.

Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Recomandarea zilei

„A fost foarte drăguță doamna doctor care a venit special de la Târgoviște ca să o asiste pe soția mea la naștere. Și personalul medical a fost de excepție. A fost o naștere prin cezariană, care a decurs extrem de bine. Bebelina este sănătoasă, frumoasă, buzată ca și mine! Soția este și ea bine și așteptăm cu nerăbdare să fim cu toții acasă”, a declarat Caloeanu.

Fetița a cântărit 2,5 kilograme la naștere, iar externarea este programată pentru vineri.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Troian Bellisario și Patrick J. Adams, părinți pentru a treia oară! Actrița din Pretty Little Liars a născut al treilea copil

Citeşte şi: Adam Frisby și logodnicul lui au devenit tați pentru prima dată: „Fetița noastră s-a născut sănătoasă și e perfectă!”

Citeşte şi: Larisa Udilă a născut al doilea copil, o fetiță. Primele imagini cu bebelușul: „O familie completă”

O familie construită cu răbdare și iubire

Cristian și Ionela s-au căsătorit civil în aprilie 2023, iar în octombrie au făcut nunta, într-un cadru intim, aproape de Găești. Cei doi formează un cuplu de aproape nouă ani, iar venirea pe lume a Cristianei Maria a completat fericirea familiei.

„Nici nu visam și nici nu mai speram că voi ajunge la 53 de ani să fiu și însurat, și cu copil! Dar iată că Dumnezeu m-a binecuvântat în cele din urmă cu o familie desăvârșită și frumoasă”, a mărturisit artistul.

În prezent, solistul a decis să ia o pauză de la activitatea muzicală pentru a se dedica în totalitate noii sale familii. Prietenii și fanii l-au felicitat deja pentru acest nou început, iar artistul se pregătește să își trăiască rolul de tată cu aceeași pasiune cu care a cântat pe scenă.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Fanatik
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor, schimbate dramatic după tragedie: „Unde să ne mai ducem?”
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor, schimbate dramatic după tragedie: „Unde să ne mai ducem?”
GSP.ro
Bîrligea a ieșit aseară în fața locuinței și a scris două cuvinte mari pe zăpada de pe stradă
Bîrligea a ieșit aseară în fața locuinței și a scris două cuvinte mari pe zăpada de pe stradă
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Viorica Dăncilă, apariţie îndrăzneaţă! Rochia purtată de fostul premier a atras toate privirile, nu a intenţionat să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Rusia, atac masiv asupra WhatsApp. Tot ce trebuie să știi despre încercarea de blocare a mesageriei
Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul
James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson’s Creek a pierdut lupta cu cancerul
Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. "Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!" Cum arată duminicile lui în familie
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul
Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul
James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson’s Creek a pierdut lupta cu cancerul
James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson’s Creek a pierdut lupta cu cancerul
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Elle
Este vestea momentului în showbiz-ul din România! Artista noastră a devenit mamă! Vedeta și soțul ei au dezvăluit primele imagini cu fiica lor. Foto
Este vestea momentului în showbiz-ul din România! Artista noastră a devenit mamă! Vedeta și soțul ei au dezvăluit primele imagini cu fiica lor. Foto
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis vedeta și de ce a atras atenția: "Iubește cu adevărat..." Foto
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis vedeta și de ce a atras atenția: "Iubește cu adevărat..." Foto
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. "Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!" Cum arată duminicile lui în familie
Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. "Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!" Cum arată duminicile lui în familie
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă
Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă
Maria Iordănescu a trecut prin clipe de groază în Dubai: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”
Maria Iordănescu a trecut prin clipe de groază în Dubai: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”
Observator News
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
Libertatea pentru Femei
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Suplimentele pentru energie și imunitate care devin periculoase pentru organism. Ce spun specialiștii
Suplimentele pentru energie și imunitate care devin periculoase pentru organism. Ce spun specialiștii
Veste bună pentru angajații care câștigă mai puțin de 6000 de lei. Când virează statul banii
Veste bună pentru angajații care câștigă mai puțin de 6000 de lei. Când virează statul banii
Carmen Harra lansează un avertisment dur pentru România: „Totul începe din martie”
Carmen Harra lansează un avertisment dur pentru România: „Totul începe din martie”
Cel mai bun fruct după 65 de ani: reduce riscul de AVC și infarct, spun cercetătorii
Cel mai bun fruct după 65 de ani: reduce riscul de AVC și infarct, spun cercetătorii
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton