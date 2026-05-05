Cătălin Cîrjan va deveni tătic. Căpitanul echipei Dinamo a dezvăluit ce sex are bebelușul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cătălin Cîrjan trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui. El și iubita sa vor deveni părinți și recent au făcut o petrecere în care au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță. Cei doi au postat videoclipul emoționant pe rețelele de socializare și a adunat o mulțime de aprecieri și felicitări.

Cătălin Cîrjan va deveni tătic

Căpitanul echipei Dinamo are toate motivele să fie fericit. El și iubita lui vor deveni părinți. Totul se întâmplă după ce acesta și-a cerut în căsătorie partenera, într-un moment emoționant care a fost făcut public.

Fotbalistul urmează să devină tătic și a aflat sexul bebelușului în cantonament de la Săftic, unde a fost organizată petrecerea în care s-a aflat.

Cătălin Cîrjan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Evelyn, cea care urmează să îi devină soție și să îi dăruiască primul copil.

Cîrjan și viitoarea lui soție au organizat un Gender revela la Săftica, acolo unde fotbalistul și colegii lui se aflau în cantonament.

Citește și: Gică Hagi, numit selecționer al naționalei României. Ce salariu va avea „Regele”

Cei doi vor avea o fetiță, iar momentul emoționant în care au aflat a fost filmat și a devenit rapid viral.

„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare.Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol, umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim, Doamne!, a transmis Cătălin Cîrjan.

Și-a cerut iubita de soție într-un cadru de vis

Cătălin Cîrjan și-a cerut recent iubita în căsătorie într-un cadru de vis. Totul s-a întâmplat la finalul lunii martie, iar fotbalistul a pregătit un decor fabulos. El a făcut un aranjament uriaș de trandafiri roșii în formă de inimă, luminat de mesajul „Will you marry me?”. Răspunsul a venit imediat și a fost pozitiv.

Citește și: Cum arată fiicele Adelinei și ale lui Cristi Chivu. Anastasia și Natalia au moștenit talentul și pasiunea tatălui lor

„Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție. A fost o emoție foarte frumoasă, dar la derby este ceva diferit. Nu am pregătit cererea în căsătorie cu foarte mult timp înainte, cu două-trei săptămâni înainte am vorbit puțin, am avut o echipă care s-a ocupat de asta”, a spus Cătălin Cîrjan.

Cei doi s-au cunoscut pe internet, iar tânăra visează la o carieră în jurnalism. A început să vină la meciurile lui tot mai des, iar în timp, lucrurile au dus la o frumoasă poveste de dragoste.

„Pe internet ne-am cunoscut. A venit la mine la meciuri și așa am început. Se pricepe la fotbal. Ea a vrut să aibă o carieră în jurnalism și vrea să aibă o carieră în jurnalism. Mereu mă întreabă ce se întâmplă acolo, ce e ofsaidul. Mereu îmi pune astfel de întrebări. Nu, nu mă critică. Mereu ne uităm după meciuri, facem analiza partidei și îmi pune întrebări”, a mai adăugat Cătălin Cîrjan, potrivit Sports Net.

Urmărește-ne pe Google News