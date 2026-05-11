Maluma urmează să devină tată pentru a doua oară. Modul emoționant prin care a dat vestea

Maluma (32 de ani) a dezvăluit că iubita sa, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea copil. Fotografia emoționantă postată de cântăreț pentru a dat marea veste și în care apare și fiica lor Paris, a devenit virală.

Maluma, tată pentru a doua oară

Maluma a împărtășit o fotografie emoționantă alb-negru, în care apare alături de fiica sa, Paris, în timp ce îi sărută burtica Susanei Gomez. Fără să adauge cuvinte, artistul a ales să exprime totul printr-un simplu emoji cu inimă albastră, gest care a generat mii de reacții pozitive. Comentariile fanilor au fost pline de admirație.

„Cel mai frumos cadou!”, „O binecuvântare! Sunteți atât de norocoși”, „Cuplul meu favorit!”, sunt câteva din mesajele primite de artist.

Vestea a consolidat imaginea cuplului Maluma-Susana Gomez ca fiind unul dintre cele mai admirate perechi din lumea latino.

Cum a început povestea de iubire dintre artist și Susana Gomez

Maluma și Susana Gomez au fost fotografiați împreună pentru prima oară în 2020, dar relația lor a devenit oficială pe Instagram abia în decembrie 2021. Amândoi sunt originari din Medellin, Columbia, și împărtășesc o mândrie profundă față de rădăcinile lor.

Susana, în vârstă de 33 de ani, este o arhitectă și designer de interior apreciată în țara natală. În octombrie 2023, Maluma a anunțat că va deveni tată în videoclipul „Procura”, iar în martie 2024, a primit cel mai prețios dar: fiica lor, Paris Londono Gomez.

Maluma, despre provocările vieții de tată

Deși acum se bucură de o perioadă de liniște și fericire, artistul a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut după nașterea fiicei sale. Într-un interviu sincer pentru podcastul „In Your Dreams” al lui Owen Thiele, Maluma a mărturisit că s-a confruntat cu atacuri de panică, o experiență complet nouă pentru el.

„După ce s-a născut Paris, am început să am atacuri de panică. Nu am avut niciodată atacuri de panică în viața mea, așa că a fost o experiență foarte dificilă. Am mers la tot felul de terapeuți. Știi cum e. Începi să bați la toate ușile ca să vezi ce funcționează cel mai bine”, a spus artistul.

Această perioadă de anxietate l-a făcut să-și pună întrebări serioase despre viitorul său ca tată și despre impactul pe care starea sa emoțională l-ar putea avea asupra fiicei sale.

„Aveam această povară enormă în cap care nu dispărea niciodată. Așa că m-am luptat luni și luni, dar slavă Domnului că am avut cel mai bun ajutor. În vremurile astea chiar cred în îngeri, a spus Maluma.

Maluma a recunoscut că sprijinul oferit de Susana, părinții săi și echipa apropiată a fost esențial pentru recuperarea sa.

„Știi, oamenii aceia care apar pur și simplu în viața ta și te ajută să treci prin toate astea. Asta este familia mea. Asta este Susie, iubita mea. Sunt părinții mei. Este echipa mea care e aici pentru mine. Mă susțin”, a mărturisit el.

Sursă foto: Profimedia, Instagram

