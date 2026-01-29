Larisa Udilă, influencer și fostă concurentă „Bravo, ai stil!”, a născut al doilea copil, o fetiță. Tânăra a împărtășit emoțiile și bucuria acestui moment pe Instagram.

Larisa Udilă a născut al doilea copil, o fetiță

Larisa Udilă a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa: nașterea celui de-al doilea copil. Influencerița a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o surioară mai mică pentru Milan, fiul ei de patru ani. Acest eveniment marchează o nouă etapă în viața personală și profesională a Larisei, care este urmărită de o comunitate uriașă de femei.

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră”, a scris Larisa pe Instagram, imediat după naștere, exprimându-și recunoștința. „Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.”

„O familie completă”

Pentru Larisa, fetița nou-născută a venit ca o rază de soare în viața familiei. „Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă. (plâng când scriu asta) Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim”, a mai scris tânăra.

În 2024, Larisa Udilă a pierdut o sarcină. Fosta vedetă de la Kanal D și soțul ei își imaginau că vor avea o fetiță, înainte să afle, la un control de rutină, că inima bebelușului lor nu mai bătea. Alături de Larisa erau atât soțul ei, cât și fiul lor, Milan. „În prima săptămână, m-am simțit distrusă și mă învinuiam pentru tot. Astăzi, cu mâna pe inimă, pot spune că noi, femeile, suntem cele mai puternice ființe de pe pământ, capabile să trecem prin situații atât de dureroase. (…) Cred cu tărie că nimic nu este întâmplător. Dumnezeu a avut un motiv pentru care ne-a oferit această încercare. Cu timpul, m-am împăcat cu ideea”, a scris Larisa la acea vreme.

Foto: Instagram/@larisaudila

