Cine este Dilinca, logodnica lui Mădălin Șerban, de la Power Couple 2026. Ce diferență de vârstă este între ei

Ilinca Dascălu, cunoscută în mediul online drept Dilinca, este o creatoare de conținut online în vârstă de 21 de ani, care participă la Power Couple România, sezonul 3, alături de logodnicul ei, Mădălin Șerban.

Cu o carieră online impresionantă și două filme la activ, Dilinca și-a testat limitele alături de logodnicul ei, Mădălin Șerban, în sezonul 3 Power Couple România, filmat anul trecut în Malta. Reality show-ul se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Dilinca are 21 de ani și este creatoare de conținut online. Pasiunea ei pentru social media a început la vârsta de doar 10 ani, când și-a făcut un canal de YouTube. În timp, conținutul ei s-a diversificat, incluzând videoclipuri despre beauty, lifestyle și provocări creative, realizate adesea împreună cu prietenii.

Dilinca nu s-a oprit doar la social media, unde este urmărită de 346.000 de oameni pe Instagram și de peste 560.000 de oameni pe TikTok. În 2021, tânăra a debutat pe marele ecran în producția românească „Tabăra”, jucând alături de alți influenceri cunoscuți. Acest rol a fost un pas important pentru Dilinca, oferindu-i vizibilitate și acces la un public nou, dincolo de platformele digitale. Ulterior, în 2024, a participat la reality show-ul „Buzz House”, prezentat de Selly, unde a concurat cu alți influenceri în probe solicitante. Experiența din cadrul acestui proiect a dus la un nou rol în filmul „Buzz House: The Movie 2”.

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

Ce spune Dilinca despre experiența Power Couple

Alături de logodnicul ei, care este cu patru ani mai mare decât ea, tânăra și-a propus să-și testeze relația în competiția Power Couple. „Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat”, spunea ea cu entuziasm, înainte de filmări. „Cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel (la Power Couple – n.red). Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum”, a completat.

Dilinca și Mădălin Șerban formează un cuplu de patru ani și s-au logodit în vara anului 2025.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News