Dansuri lascive și momente incendiare la Desafio: Aventura. Nicolae Lupșor, Florin Prunea și Bettyshor au încins atmosfera în vilă / Foto

Dansuri lascive și momente incendiare la Desafio: Aventura. Nicolae Lupșor, Florin Prunea și Bettyshor au încins atmosfera în vilă / Foto

Ediția din această seară a show-ului Desafio: Aventura, difuzat la PRO TV și pe VOYO, a venit cu momente incendiare, neașteptate, și multă voie bună, chiar dacă jocul de recompensă a fost pierdut de echipa lor.

Momente incendiare la Desafío: Aventura! Aflați încă în confortul vilei, cu tot ce le oferă aceasta, concurenții au decis să profite din plin de avantajele momentului. Deși recompensa a fost câștigată de echipa Visătorilor, norocoșii retrași la vilă au transformat seara într-o adevărată petrecere.

Momente incendiare la Desafío: Aventura! Cine a făcut spectacol?

Distracția a început rapid, iar atmosfera relaxată i-a împins pe unii dintre concurenți să se dezlănțuie pe ringul de dans. Până la următorul joc de teritoriu – unde nimeni nu știe cine va câștiga și unde vor ajunge – aceștia au ales să se bucure de prezent și de confortul oferit de vilă.

Cert este că s-a dansat lasciv, pe ritmuri orientale, spre amuzamentul tuturor colegilor de echipă. Protagoniștii serii au fost Florin Prunea și Bettyshor, care au oferit un moment de show total. Momentul nu a trecut neobservat, iar reacțiile au fost pe măsură. Codruța Filip a povestit, amuzată, ce a văzut: „Și începe domnu’ Florin să se dezlănțuie, care era într-o fustiță. Domnu’ Florin a început să facă niște mișcări, să se unduiască așa, din șolduri… am rămas perplexă.”

Energia și starea de bine afișate de cei doi par să fie mai mult decât un simplu moment de distracție. Colegii au glumit că poate fi chiar o strategie pentru a-și menține mentalul și fizicul pregătite pentru jocurile dure ce urmează la Desafío: Aventura.

Citește și – Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă

Citește și – Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei

Citește și – Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura. Are 27 de ani, este logodită și iubește luxul

Citește și – Cine este Meila Codruța (Coco) de la Desafio: Aventura. Are 20 de ani și este luptătoare MMA

„Desafío: Aventura m-a întinerit cu 20 de ani”, a mărturisit Florin Prunea

La finalul prestației artistice, Florin Prunea a fost aplaudat la scenă deschisă de coechipierii săi, iar fostul portar a recunoscut că experiența din competiție îl face să se simtă mai tânăr ca niciodată: „Desafío: Aventura m-a întinerit cu 20 de ani. Crede-mă, nu exagerez cu nimic.”

Însă show-ul nu s-a oprit aici. Vădit poate gelos pe atenția primită de Florin Prunea, Nicolae Lupșor a decis să ridice ștacheta distracției. Acesta le-a oferit colegilor un adevărat show de striptease masculin, spre surprinderea tuturor.

Îmbrăcat doar în șort, cu mușchii lucrați la sală la vedere, Lupșor și-a făcut numărul, stârnind hohote de râs, aplauze și reacții savuroase din partea concurenților.

Rămâne de văzut dacă distracția va continua în același ritm sau dacă următoarele jocuri vor schimba complet dinamica dintre concurenți. Cert este că la Desafío: Aventura surprizele sunt la ordinea zilei, iar confortul vilei scoate la iveală laturi neașteptate ale participanților.

Foto: Pro Tv

