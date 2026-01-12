Cine este Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi, de la Power Couple 2026. Ce studii are și cu ce se ocupă

Mădălin Șerban, fost membru al trupei 5GANG și creator de conținut online, este acum concurent la Power Couple 2026. Alături de logodnica lui, Dilinca, tânărul de 25 de ani a promis să demonstreze că formează un cuplu de neînvins.

Cine este Mădălin Șerban

Mădălin Șerban și logodnica lui, Dilinca, sunt pregătiți să demonstreze că au o relație de neclintit în competiția Power Couple 2026, care s-a filmat anul trecut, în Malta, și se difuzează luni, marți și miercuri de la 20:30, la Antena 1. Cei doi au reușit deja să genereze reacții în rândul telespectatorilor.

Mădălin are 25 de ani și este din Ardeal. Potrivit A1.ro, tânărul este cunoscut în mediul online datorită conținutului creativ pe care îl împărtășește pe rețelele sociale. Pe lângă cariera de influencer, el este și actor și cântăreț. Fanii trupei 5GANG își amintesc cu siguranță de Mădălin și de colegii lui, Selly, Pain, Dia și Gami, alături de care s-a bucurat de un succes răsunător.

Mădălin a studiat Economia Comerțului și Turismului la o facultate din Arad, dar a ales să își urmeze visul de a deveni muzician și creator de conținut online. Alegerea sa a fost înțeleaptă, astăzi fiind unul dintre cei mai urmăriți tineri din România.

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

Povestea de dragoste dintre Mădălin Șerban și Dilinca

În plan personal, Mădălin Șerban trăiește de peste patru ani o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera lui, Ilinca Dascălu, cunoscută în mediul online drept Dilinca. În vara anului 2025, Mădălin a făcut pasul cel mare și i-a oferit inelul de logodnă iubitei sale, într-o atmosferă de poveste, în timpul unei vacanțe de neuitat. Dilinca a fost complet surprinsă de gestul romantic, iar emoțiile au fost imortalizate și împărtășite cu fanii lor pe social media.

În august 2025, cei doi au făcut un nou pas important în relația lor, s-au mutat împreună într-o casă nouă. Pe rețelele sociale, Mădălin și Dilinca împărtășesc deseori momente din viața lor, iar videoclipurile lor sunt apreciate de mii de oameni.

Participarea lor la Power Couple 2026 a fost așteptată cu nerăbdare de admiratorii lor. „Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o să fie super tare, super greu, aștept să văd probele și sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”, a spun Mădălin Șerban.

Foto: Instagram; Antena 1

Urmărește-ne pe Google News