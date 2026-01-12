Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă

Florin Prunea este cel mai în vârstă concurent de la Desafio: Aventura. În vârstă de 57 de ani, fostul portar al naționalei României, își reinventează viața, după ce a trecut printr-un divorț după 30 de ani de mariaj.

Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura

Florin Prunea, fostul portar al naționalei României, și-a găsit o nouă provocare în viață: participarea la show-ul Desafio: Aventura de pe PRO TV. Cu o carieră sportivă impresionantă în spate, dar și o poveste personală plină de suișuri și coborâșuri, Prunea demonstrează că reziliența și dorința de a merge mai departe nu au limite.

Născut pe 8 august 1968, în București, Florin Prunea a devenit o adevărată legendă a fotbalului românesc. Portar de bază al naționalei la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998, Prunea a strălucit pe terenul de joc, fiind un exemplu de determinare și profesionalism.

Cariera sa la cluburi a început la Dinamo București, dar a ajuns să cucerească titlul de campion al României și Cupa României alături de FC Universitatea Craiova în 1991. De asemenea, el a jucat în Turcia, Bulgaria și Grecia, acumulând o experiență internațională valoroasă.

Astăzi, Florin Prunea își folosește aceleași calități care l-au consacrat în fotbal pe platourile de filmare ale Desafio: Aventura» Show-ul, prezentat de Daniel Pavel, pune accent pe spiritul de echipă, curaj și depășirea limitelor, trăsături pe care Prunea le-a demonstrat de-a lungul carierei sale sportive.

Citește și: Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura. Are 27 de ani, este logodită și iubește luxul

Citește și: Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Viața privată: dragoste, pierderi și noi începuturi

În afara terenului, viața lui Florin Prunea a fost marcată de momente de cumpănă, dar și de alegeri curajoase. Fostul sportiv a fost căsătorit timp de aproape trei decenii cu Lidia, alături de care a luptat pentru a-și îndeplini visul de a deveni părinte.

„Eu și soția mea am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a avea un copil. Până la urmă, am luat decizia să înfiem. Am fost norocoși că am reușit s-o adoptăm pe Andra Iulia”, a declarat el în 2015.

Însă, viața de familie a fost zdruncinată de un episod dificil. Într-un moment de sinceritate, Florin Prunea a recunoscut că și-a înșelat soția, iar vestea a ajuns la Lidia prin intermediul televiziunii. În ciuda unei căsnicii îndelungate, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, divorțul având loc în mare discreție.

Citește și: Cine este Bettyshor de la Desafio: Aventura. Este fostă luptătoare RXF și influenceriță cu sute de mii de urmăritori

Citește și: Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura. A jucat tenis de performanță și este pasionată de padel

Florin Prunea trăiește o nouă poveste de iubire

După despărțirea de Lidia, Florin Prunea a început o nouă relație cu Lăcrămioara Ursu, o figură controversată în politică, dar și o femeie care a reușit să-i readucă zâmbetul pe buze. În noiembrie 2025, Prunea a oficializat această relație, postând imagini alături de ea pe rețelele de socializare. Potrivit unor surse, cei doi ar fi început povestea de dragoste înainte de divorțul său.

Lăcrămioara Ursu, originară din Iași, a fost implicată în trecut într-un scandal legat de validitatea diplomei de studii obținute în Republica Moldova. În prezent, ea îl sprijină pe Florin Prunea în gestionarea prezenței sale online, în timp ce acesta se dedică filmărilor pentru Desafio: Aventura.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Florin Prunea

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News