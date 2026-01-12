Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei

Delia Salchievici, fosta soție a artistului Lino Golden, intră în competiția „Desafio: Aventura” din Thailanda, alături de echipa Norocoșii. Frumoasă și intuitivă, Delia își propune să inspire femeile să-și găsească curajul și vocea interioară.

Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura

Delia Salchievici revine pe micile ecrane după participarea la „Power Couple”. Fosta soție a lui Lino Golden a acceptat provocarea de a merge în Thailanda pentru a face parte din echipa „Norocoșii” de la Desafio: Aventura.

După despărțirea de artistul Lino Golden, Delia Salchievici și-a construit o identitate puternică. Relația lor a început în 2022, după ce s-au cunoscut pe Instagram, și s-a concretizat printr-o căsătorie civilă în aprilie 2024.

Cuplul a fost urmărit de fani în cadrul emisiunii „Power Couple”, însă, după doar un an, în aprilie 2025, cei doi au decis să se despartă. Delia, o femeie descrisă ca mistică și intuitivă, a ales să-și concentreze energia pe propria evoluție.

„Citesc oamenii în cinci minute și nu pot fi păcălită de nimeni”, spune Delia Salchievici.

Afirmația reflectă determinarea cu care intră în competiția Desafio: Aventura. Alături de echipa Norocoșii, ea va trebui să își câștige fiecare privilegiu și să demonstreze că forța interioară este mai valoroasă decât orice imagine creată pe rețelele sociale.

Prin această experiență, Delia își propune să inspire alte femei să-și găsească curajul de a merge mai departe, indiferent de provocările vieții.

Citește și: Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că l-a înșelat: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată”

Citește și: Mario Iorgulescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat înainte de accidentul în care a murit Dani Vicol: „Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”

Ce și-a propus să realizeze la Desafio: Aventura

Show-ul Desafio: Aventura promite momente pline de adrenalină, răsturnări de situație și competiții care testează limitele fizice și mentale ale participanților. Concurenții pornesc de la zero, fără privilegii, și trebuie să muncească pentru a-și câștiga teritoriul și beneficiile.

Delia Salchivici se consideră norocoasă pentru că a reușit să își construiască propriul destin.

Citește și: Ce fiică frumoasă au Nick NND și soția lui, Cătălina Marin, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă Andreea Marin la 19 ani

Citește și: Elena Vîșcu susține că CRBL mai uită să plătească pensia alimentară: „Mă gândesc că poate pe viitor n-o să uite”

„Scopul meu este să le demonstrez oamenilor că nu întotdeauna aspectul te definește. Sunt o persoană cu un caracter foarte frumos și rar. Vreau să le arăt asta și oamenilor care nu mă cunosc”, a spus ea înainte de la pleca în Thailanda.

La revenirea din competiție, Delia Salchievici a mărturisit că a avut nevoie de o „revizie”.

„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri. Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a povestit ea pentru Click.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Delia Salchievici

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News