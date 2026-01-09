Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”

Mai multe cupluri s-au despărțit după ce au participat la Power Couple România. Iată care sunt motivele pentru care aceste vedete au ajuns la divorț.

Cupluri care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple

Trei cupluri celebre s-au despărțit după ce au participat la Power Couple România, sezonul 1. Primii care și-au anunțat divorțul au fost CRBL și Elena Vîșcu, după un mariaj de 16 ani și un copil împreună, o fiică, Alessia (15 ani).

Au urmat Lino Golden și Delia Salchievici, care s-au căsătorit după participarea la emisiune și care au divorțat și ei între timp.

Ultimul dar nu cel din urmă cuplu este format din Daiana Anghel și Sorin Gonțea, marii câștigători ai primului sezon.

Descoperă motivele pentru care aceste vedete au decis să-și spună adio după ce și-au testat relația în reality show-ul de la Antena 1.

CRBL și Elena Vîșcu

Elena Vîșcu (38 de ani) și Eduard „CRBL” Andreianu (47 de ani) au divorțat în primăvara anului 2024, după aproximativ 16 ani de căsnicie.

Despre motivele divorțului, CRBL a spus că „flacăra” dintre ei „s-a stins”, în timp ce Elena este de părere că fostul ei soț n-a mai vrut să repare problemele apărute în căsnicia lor.

Lino Golden și Delia Salchievici

Delia Salchievici și Radu Cârstea (28 de ani), cunoscut de public drept Lino Golden, s-au căsătorit în aprilie 2024 și au divorțat fix un an mai târziu, în aprilie 2025, la starea civilă.

După despărțire, artistul a insinuat că Delia avea „o rezervă” atunci când a decis să pună punct mariajului lor, lucru pe care ea l-a negat. Înainte de asta, tot el spunea că a fost „mai mult vina lui” pentru divorț. Din punctul de vedere al Deliei, motivul despărțirii a fost faptul că artistul se izolase atât de mult de ea încât simțea că nu mai are un partener.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea

În mai 2025, Daiana Anghel (41 de ani) a anunțat că ea și soțul ei, Sorin Gonțea (51 de ani), alături de care a câștigat sezonul 1 Power Couple, au decis de comun acord să divorțeze. Fosta prezentatoare TV nu a detalia motivele separării, însă a dat de înțeles că ea și Sorin își doreau lucruri diferite de la viață. Până acum, Sorin nu a făcut nicio declarație privind divorțul.

„Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat”, a scris Daiana în mediul online, în primăvara anului trecut.

