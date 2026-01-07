Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț

Maria Pitică formează de șase ani un cuplu cu Oase, alături de care participă la Power Couple 2026. Sezonul 3 al reality show-ului se difuzează la Antena 1 în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Cine este Maria Pitică

Maria Pitică, artistă vizuală și logodnica lui Oase, pășește curajos în lumea televiziunii în sezonul 3 Power Couple România. După șase ani de relație și o discreție notabilă până în 2025, cei doi își împărtășesc povestea de iubire într-un reality show, alături de alte cupluri celebre. Acest pas reprezintă o provocare semnificativă pentru Maria, care se declară nerăbdătoare să împărtășească experiențe și momente speciale alături de partenerul ei de viață.

„Pentru mine, Power Couple este un pas mare în afara zonei mele de confort, dar îl fac alături de omul care mă face să râd în fiecare zi, așa că am acceptat această provocare cu mult curaj și entuziasm. Îmi doresc să adunăm multe amintiri frumoase, să trecem prin experiența asta cu multe râsete și încredere, așa cum trecem și prin viață împreună, în fiecare zi”, a declarat Maria pentru A1.ro.

Ce și-a dorit Oase de la experiența Power Couple 2026

Ionuț Dongo, cunoscut ca Oase, este deja familiar cu televiziunea, după ce a câștigat sezonul 2 „Asia Express” și a fost co-prezentator în sezoanele 3 și 4, alături de Irina Fodor și Marius Damian. Totuși, această experiență este unică pentru el, deoarece participă alături de logodnica sa. Relația lor, construită pe respect și susținere reciprocă, a fost ținută departe de ochii publicului mult timp, iar acum devine o poveste de inspirație pentru mulți.

Oase a subliniat: „Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”.

Ce au învățat Oase și logodnica lui unul de la celălalt

Maria mărturisește că Oase a învățat-o să fie mai calmă, iar el recunoaște că inteligența emoțională a Mariei l-a ajutat să se dezvolte.

„Ne simțim foarte bine, ne înțepăm destul de des, ne place să ne distrăm. Eu cred că toate cuplurile alese o să fie un Power Couple, ideea principală este să nu uităm de ce am venit – să câștigăm. Am învățat de la Maria inteligența emoțională, lucru pe care nu-l dobândeam”, a spus Oase.

