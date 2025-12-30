Lumea atletismului românesc este în doliu după moartea Tudoriței Chidu, una dintre sportivele care au marcat anii ’90 prin performanțe remarcabile și printr-o prezență discretă, dar profund respectată. Fosta atletă s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o comunitate sportivă care o va păstra mereu în amintire.

O carieră construită prin muncă și determinare

Tudorița Chidu a fost una dintre cele mai valoroase atlete ale României în proba de 1.500 de metri. Momentul de vârf al carierei sale a fost în 1991, când a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Sevilla, o performanță care a confirmat talentul și perseverența ei. De-a lungul anilor, a reprezentat România cu demnitate la competiții internaționale, obținând clasări importante, precum locul 7 la Mondialele din 1989 și locul 4 la Campionatele Europene din 1992.

De pe pistă, în slujba noilor generații

După retragerea din activitatea competițională, Tudorița Chidu și-a dedicat energia formării tinerilor sportivi. În ultimii trei ani, a activat ca antrenoare la CSM Unirea Slobozia, unde a reușit să creeze o grupă promițătoare de copii și juniori. Cei care au lucrat cu ea își amintesc nu doar profesionalismul, ci și optimismul și căldura cu care își încuraja elevii.

Citeşte şi: Tragedia de Crăciun a lui Chris Rea: Cântărețul este al treilea dintre frații săi care a murit în doar trei luni

Citeşte şi: Actrița Melanie Watson Bernhardt a murit la 57 de ani

Citeşte şi: Colonelul Ion Vasile Banu a murit. Veteranul a fost decorat de Nicușor Dan pe 1 Decembrie și avea 107 ani

Citeşte şi: Legenda cinematografiei franceze Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Un ultim omagiu

Vestea dispariției sale a fost anunțată de clubul la care activa, printr-un mesaj emoționant care subliniază impactul pe care l-a avut asupra comunității sportive. Pentru colegi, sportivi și apropiați, Tudorița Chidu rămâne un model de dedicare, modestie și pasiune pentru atletism.

„A plecat dintre noi o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei.

Ne vom aminti cu drag de medalia de bronz cucerită de Tudorița Chidu, în 1991, la Campiomatul Mondial de atletism de la Sevilla, dar și de celelalte performanțe obținute de-a lungul carierei.

Ulterior, Tudorița Chidu s-a dedicat, cu dragoste și energie, carierei didactice. În ultimii 3 ani a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei talentate grupe de copii și juniori.

Condoleanțe familiei și celor apropiați! Dumnezeu să o aibă in pază” – au transmis reprezentanții Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News