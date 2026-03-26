Cum a slăbit JO Ioana Anuța 15 kilograme: „Eu așa funcționez”. Cine i-a fost alături la fiecare pas

Jo Ioana Anuța, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale generației tinere, a dezvăluit procesul fascinant al transformării sale fizice, dar și motivația profundă din spatele acestei schimbări. De la slăbirea spectaculoasă de peste 15 kilograme până la impactul asupra încrederii în sine, cântăreața a vorbit deschis despre experiențele sale.

Cum a slăbit Jo Ioana Anuța 15 kilograme

Jo Ioana Anuța a recunoscut că a găsit inspirația necesară pentru a începe acest demers în prietena sa, Roxana Vancea, alături de care a început să facă antrenamente acasă.

„Roxana a fost motivația mea. Cu Roxana Vancea am început antrenamentele acasă. Eu, într-adevăr, am făcut și foarte multe greșeli în demersul acesta cu slăbitul, pentru că, dorindu-mi foarte repede rezultate, am făcut și foamea uneori. Nu încurajez pe nimeni să facă ce am făcut eu”, a declarat Jo pentru Spynews.

Cântăreața a mărturisit că, în dorința de a vedea rezultate rapide, a adoptat uneori metode extreme, precum înfometarea, pe care nu le recomandă nimănui. Totuși, această experiență i-a oferit o lecție valoroasă: importanța unui stil de viață echilibrat.

„Cred că cel mai important este să ai un stil de viață sănătos, un stil de viață care să te ducă în punctul în care vrei să ajungi, fără să fii extrem. Mă simt mult mai bine”, a subliniat Jo.

Nevoia de validare și impactul transformării

Jo Ioana Anuța a explicat că această schimbare fizică a fost strâns legată de propria nevoie de validare. Dorindu-și să se simtă bine în pielea ei, cântăreața a lucrat intens pentru a-și atinge obiectivele.

„Dacă nu-mi doream eu să mă văd pe mine mai mult așa, slim fit, în oglindă, nu aș fi făcut-o, dar am realizat că este o chestie personală. Eu îmi doream să mă văd așa ca să mă simt mai bine și, într-adevăr, mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine în pielea mea, mă trezesc altfel dimineața”, a spus artista.

Transformarea sa a fost impresionantă: artista a trecut de la 60 și ceva de kilograme la aproximativ 48-49 de kilograme.

„Sunt la vârsta la care am nevoie de validare, iar validarea a venit în momentul în care am dat jos aceste kilograme în plus și trebuie să recunosc că mă simt foarte bine, mi se pare extraordinar. Mă simt mult mai bine acum și mă bucură foarte tare chestia asta”, a adăugat JO.

Sursă foto: Instagram

