Atleta Lize Van der Walt, celebră pentru apariția în „Gladiatorii”, a murit la 60 de ani

Lumea televiziunii și a sportului este în stare de șoc după vestea stingerii din viață a uneia dintre cele mai emblematice figuri ale anilor ’90. Lize Van der Walt, cunoscută publicului larg sub numele de scenă „Gold”, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani.

Gold a pierdut lupta cu cancerul

Fosta vedetă a emisiunii „Gladiators” s-a stins în țara sa natală, Africa de Sud, după ceea ce apropiații au descris a fi o luptă lungă și plină de curaj împotriva cancerului.

Moartea sa lasă un gol imens în inimile fanilor care au urmărit-o în arena care a consacrat-o, dar și în comunitatea artistică unde Lize își găsise liniștea în ultimii ani de viață. Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul oficial, amintind de spiritul neîmblânzit al celei care a fost supranumită „fata de aur” a competiției.

O carieră marcată de forță și reziliență în fața provocărilor

Drumul lui Lize către faimă a început cu mult înainte de a păși în arena televiziunii. În Africa de Sud, ea s-a remarcat ca o atletă de elită, câștigând medalia de aur la proba de 400 de metri la vârsta de doar 21 de ani. Ulterior, spiritul său aventuros a purtat-o în Marea Britanie, unde a lucrat inițial ca antrenoare de fitness, pentru ca în 1997 să fie aleasă din mii de candidați pentru a face parte din noul val de gladiatori ai emisiunii.

Citeşte şi: Cum arată Nick Nolte la 85 de ani. Transformarea celebrului actor, desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” în anii ’90

Citeşte şi: Mircea Solcanu se confruntă cu noi probleme de sănătate. Tumoarea i-a recidivat: „Risc în orice moment să mor, chiar și acum”

Citeşte şi: Transformare spectaculoasă pentru Donatella Versace, la 71 de ani. Cum arată chipul vedetei acum, după ani de schimbări radicale

Reprezentanții oficiali ai show-ului „Gladiators” au transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor sociale, subliniind impactul pe care Lize l-a avut asupra proiectului. „Suntem profund întristați să aflăm de trecerea în neființă a fetei de aur a emisiunii, Gold. Lize s-a alăturat versiunii britanice a show-ului în 1997, aducând forță, spirit și determinare în arenă. Deși accidentările i-au limitat aparițiile, a dat dovadă de o reziliență incredibilă, iar atunci când a concurat, a demonstrat că tot ce strălucește este cu adevărat Gold”, se arată în comunicatul oficial postat pe pagina de Facebook a emisiunii.

De la adrenalina arenei la liniștea picturii în Africa de Sud

Un moment de referință în cariera sa a avut loc în anul 2000, când s-a întors în competiție pentru a reprezenta Marea Britanie chiar împotriva țării sale natale, un moment simbolic care a demonstrat loialitatea și caracterul său puternic. După ce a pus capăt carierei în lumina reflectoarelor, Lize Van der Walt a decis să revină la originile sale, stabilindu-se în Hermanus, un oraș de coastă pitoresc din Africa de Sud.

Acolo, fosta luptătoare și-a reconstruit viața într-o manieră surprinzătoare, devenind un artist de succes. Inspirată de apusurile și peisajele marine din orașul său natal, Lize a creat numeroase lucrări semi-abstracte, găsindu-și o nouă formă de exprimare după anii de performanță fizică intensă. „Acolo și-a clădit o nouă viață ca artist de succes, creând peisaje marine și lucrări semi-abstracte inspirate de împrejurimi. Îți mulțumim pentru amintiri, Lize. Vei fi mereu parte din istoria Gladiators”, au mai adăugat reprezentanții producției britanice.

În prezent, emisiunea „Gladiators” trăiește o a doua tinerețe după relansarea de succes la BBC în 2024, aflată deja la al treilea sezon sub conducerea prezentatorilor Bradley și Barney Walsh. Deși noii gladiatori precum Giant sau Athena domină acum ecranul, moștenirea lăsată de Lize „Gold” Van der Walt rămâne o parte fundamentală a istoriei acestui fenomen mediatic. Gândurile fanilor și ale colegilor se îndreaptă acum către fiul ei, Michael, și către toți cei care au cunoscut-o pe cea care a demonstrat că aurul adevărat se află în caracterul unui om.

Foto – Facebook

