Mircea Solcanu se confruntă cu noi probleme de sănătate. Tumoarea i-a recidivat: „Risc în orice moment să mor, chiar și acum”

Mircea Solcanu a vorbit despre starea lui de sănătate și a făcut dezvăluiri cutremurătoare. El a spus că tumoarea de pe creier cu care a fost diagnosticat în urmă cu aproape mai bine de 10 ani a recidivat și riscă să își piardă viața în orice moment.

Mircea Solcanu, în pericol de moarte

Invitat la un podcast, Mircea Solcanu a vorbit despre momentul în care a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier. Din această cauza, timpanul i-a fost afectat, lucru care i-a provocat pierderea parțială a auzului.

Cu toate că au trecut aproape 14 ani de la operația suferită la Viena, fostul prezentator Tv a dezvăluit acum că tumoarea a recidivat și trebuie să se opereze din nou.

A descoperit că tumora a crescut din nou când într-un zbor spre Londra, a început să îi curgă sânge din ureche.

„A recidivat situația. Nu știu dacă se vede pe partea dreaptă, din cauză că tumoarea îmi apasă pe un centru nervos. Am și o semipareză, îmi mai cade ochiul, îl am puțin căzut. (n.r. Există vreun risc în momentul acesta?) Da, risc în orice moment să mor, chiar și acum.

Eu sunt cu sabia deasupra capului de când mă trezesc până mă culc. Și când mă culc e tot sabia aia acolo, doar că eu nu mai știu. (n.r. Ce se poate întâmpla? Pocnește?) Mi-a și pocnit puțin când am călătorit cu avionul anul trecut la Londra… N-am mai fost cu avionul de 20 de ani și am avut o sângerare superficială, mi-a țâșnit sângele pe ureche.

Atunci mi-am dat seama că a recidivat. (n.r. Lucru despre care tu știai din momentul în care te-ai dus la Viena, medicii ți-au spus.) Bine, oamenii mi-au spus că șase ani am garanție. Eu am deja 13-14 ani. Am bonus de la Domnul opt ani”, a dezvăluit Mircea Solcanu în podcastul lui Bursucu.

„La un moment dat, îți obosește sufletul de mers la doctori”

Mircea Solcanu a fost întrebat dacă trebuie să repete intervenția chirurgicală și a mărturisit că ar fi trebuit să meargă încă de acum o lună la doctor, însă se simte obosit.

„ Deocamdată aici nu se face… (în România, n.r.) Am obosit terapeutic, se numește oboseală terapeutică. Adică sunt și oameni, și doctori, și prieteni, și familie, toată lumea asta din jurul meu, care îmi spune: du-te, du-te. Trebuia să mă duc, cred, de acum o lună, aveam și trimitere și tot, dar nu m-am dus… Oboseala intervine numai la gândul că trebuie să te duci pe la doctori. La un moment dat îți obosește sufletul de mers la doctori”, a mai spus Mircea Solcanu.

