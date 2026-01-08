Andreea Popescu, replică după ce a declarat că are patru bone: „Știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea”. Ce salariu ar avea femeile

Andreea Popescu a apelat la bone filipineze pentru a o ajuta cu creșterea și îngrijirea celor trei copii. Vedeta este foarte activă pe rețelele sociale, unde face videoclipuri și vorbește cu urmăritorii. Totuși, ea are parte și de comentarii negative și de voci critice, pe care alege să le trateze în stilul său aparte. Recent, ea a dezvăluit că și-a luat a patra bonă, lucru care a stârnit mari controverse în mediul online.

Andreea Popescu și-a luat a patra bonă?

Influencerița a vorbit despre felul în care și-a ales bonele, sarcinile pe care acestea le au și cum o ajută în activitățile zilnice. Ea are în casă trei femei care au grijă de copii, dar și de casă.

De Crăciun, Andreea Popescu a stârnit vâlvă în mediul online, după ce a făcut un clip scurt în care se bucura că are o a patra bonă. Postarea a devenit rapid comentată de oameni care au criticat-o pentru alegerea făcută.

Totuși, fosta dansatoare a explicat că a fost doar o glumă făcută intenționat pentru a atrage comentarii negative și controversă. Cea de-a patra bonă era, de fapt, o prietenă a unei dintre bonele sale.

„Era o glumă, nu mi-am angajat o a patra bonă. Era o prietenă a uneia dintre bonele noastre. În ziua de Crăciun știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”, a spus Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Ea a explicat că nu este afectată de comentariile negative și că nu o interesează vocile critice care spune că ar avea prea multe ajutoare în casă și cu copiii.

Ea a ținut să precizeze că femeile au un salariu bun, bonusuri și sunt integrate în familie, primind respect și iubire din partea tuturor.

Ce salariu au bonele familiei

Andreea Popescu a negat informația conform căreia bonele sale ar câștiga doar 1000 – 1500 de lei.

„Nu am nicio problemă, lumea nu mă cunoaște. Oamenilor le place foarte mult să-și dea cu părerea, ei știu tot și le place să-și dea cu părerea despre toți și despre toate. Oamenii din online știu tot. Pe mine nu mă mai afectează lucrurile astea, nici nu stau să citesc comentariile negative. Eu știu foarte bine ce fac. Am văzut și comentarii cum că le dau 1.000-1.500 de lei salariu bonelor.

Bonele mele câștigă mult prea bine, au bonusuri și tot ce trebuie. Sunt respectate și asta este cel mai important. Lumea își dă cu părerea și le știe pe toate. Bonele sunt ca parte din familie și câștigă și foarte bine.

Ele n-ar fi stat dacă n-ar fi fost ok. Au comunități atât de mari aici, încât n-ar sta nimeni să fie umilit, să fie prea muncit, își găsesc instant dacă vor să plece”, a spus Andreea Popescu.

Ea a explicat că are două bone pentru copii, iar a treia femeie se ocupă de curățenie și intervine să aibă grijă de copii atunci când este nevoie.

„Nu sunt trei bone. Avem două bone, iar o fată se ocupă de curățenie. Vine șase zile din șapte, între 8 și 10 ore pe zi. Și ea mă ajută în caz că una dintre bone nu se simte bine. Să știi că bonele acestea nu sunt toate doar pentru mine sau pentru copii, sunt și pentru ele. Am luat bonă pentru bonă.

Așa se face: iei o bonă pe care o pui să facă de toate, dar eu nu mi-am dorit să o muncesc pe una atât de mult, iar atunci fiecare bonă este ajutor pentru cealaltă. Aș fi plătit mult mai puțin dacă aș fi avut doar o bonă sau maximum două, dar am vrut să le acord lor un confort, ca și ele să se simtă bine”, a mai zis ea.

