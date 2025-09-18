Andreea Popescu și Rareș Cojoc au contract prenupțial: „El vine dintr-o familie foarte bună”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc formează un cuplu de mai mulți ani și sunt căsătoriți de aproape 9 ani. Cei doi au împreună trei copii însă puțină lume știe că aceștia au semnat un contract prenupțial. Iată care a fost motivul.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat contract prenupțial – ce presupune

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună o familie frumoasă, iar pe vremea când s-au căsătorit, aceștia au decis să semneze un contract prenupțial. Mai mult, fosta dansatoare a renunțat și la pasiunea ei pentru această căsnicie.

Andreea a semnat un contract prenupțial înainte de căsătoria cu Rareș Cojoc. Vedeta nu doar că a fost de acord, dar a spus că i se pare corect și consideră că a fost o dovadă de iubire pentru soțul ei.

Fosta dansatoare a spus că soțul ei s-a născut într-o familie bună și i s-a părut o decizie corectă să semneze contractul, pentru ca ea să nu beneficieze de nimic în cazul unui divorț. Andreea spune că s-a căsătorit cu soțul ei din iubire, așa că nu a avut de ce să fie deranjată de acest lucru.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba.

Citește și: Andreea Popescu, imagini spectaculoase de la nunta cu Rareș Cojoc: „Vă arăt cum a fost”. Mirii, îmbrăcați în costume tradiționale; atmosfera, întreținută de Loredana, Delia și Holograf

Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu la Antena Stars.

A renunțat la dans pentru soțul ei

Andreea Popescu a renunțat la pasiunea ei pentru relația cu Rareș Cojoc. Ea a fost dansatoarea Deliei Matache mulți ani. Vedeta a povestit că decizia de a renunța la dans a fost una luată la începutul relației cu Rareș. Ea era mereu plecată în weekend, iar iubitul ei era plecat în timpul săptămânii, acesta făcând dans sportiv de performanță, motiv pentru care nu se vedeau aproape deloc.

Citește și: 17 vedete din România care au devenit mame în 2023. Theo Rose, Alice Peneacă și Diana Enache, primul Crăciun într-o nouă formulă

Acum, vedeta stă acasă și alături de cele două bone filipineze are grijă de cei trei copii pe care îi are alături de soțul ei. Vedeta este activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează constant ce face pe parcursul unei zile.

Urmărește-ne pe Google News