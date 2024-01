17 vedete din România care au devenit mame în 2023. Theo Rose, Alice Peneacă și Diana Enache, primul Crăciun într-o nouă formulă

Anul 2023 le-a adus cel mai frumos cadou câtorva vedete din România, un copil! Theo Rose, Alice Peneacă și Diana Enache au devenit mame pentru prima oară, în timp ce Like Creața și Emily Burghelea și-au mărit fiecare familia cu un băiețel. Nasrin Ameri și Andreea Popescu au devenit și ele mame anul acesta.

Astfel, sărbătorile de iarnă sunt cu atât mai speciale pentru vedetele din lista de mai jos, căci vor petrece primul Crăciun într-o nouă formulă. Liviu Teodorescu și soția lui și Maria Iordănescu și soțul ei vor petrece un prim-Crăciun alături de fetițele lor.

Vedetele care au devenit mame în 2023

Theo Rose

Theo Rose a născut primul copil pe 14 iunie 2023. Artista și iubitul ei, Anghel Damian, au devenit părinții unui fiu, Sasha Ioan, botezat o lună mai târziu, într-un cadru restrâns. Nașa lui Sasha este sora mai mare a lui Theo, Raluca. Fiind primul nepot din familia artistei, întreaga experiență a fost foarte specială pentru întreaga ei familie.

Citește și: Theo Rose a spus de ce nu dezvăluie chipul fiului ei, Sasha: „Vi l-aș arăta și acum” / Video

Iulia Iacob

Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia Iacob, au devenit părinții unei fetițe, Ecaterina, în vara anului 2023. Iulia a născut mai devreme decât era planificat. Pe 1 iulie, soția artistului a alunecat în casă pe gresia udă, a căzut și și-a fracturat șoldul. Pentru că necesita operație, medicii au grăbit nașterea. Așa a venit pe lume Ecaterina, la o zi după accidentare.

Citește și: Botez fastuos pentru Ecaterina, fetița lui Liviu Teodorescu. Ținutele care au atras atenția / Foto&Video

Alice Peneacă

Modelul Alice Peneacă și iubitul ei, Dragoș Caliminte, au devenit părinții unei fetițe în această vară. Alice și Dragoș s-au cunoscut la un festival de muzică. La scurt timp după s-au mutat împreună și au decis să întemeieze o familie.

Citește și: Când se căsătorește Alice Peneacă cu iubitul ei, Dragoș Caliminte. Pe cine își dorește vedeta la nuntă

Roxana Hulpe

Prezentatoare știrilor PRO TV de weekend a devenit mamă pentru prima oară pe 1 februarie. Roxana Hulpe și soțul ei, Bogdan Rădulescu, s-au căsătorit în septembrie 2022, iar câteva luni mai târziu au devenit părinții unei fetițe, Zora.

Micuța a fost creștinată chiar de tatăl jrunalistei, care este preot la Gilău, în aceeași biserică unde, în urmă cu 33 ani de ani, și ea primea taina Sfântului Botez. Nașii Zorei sunt colegul de pupitru al Roxanei, prezentatorul Cosmin Stan și soția lui.

Citește și: Roxana Hulpe a slăbit spectaculos după ce a devenit mamă: “Am avut 98 de kg, enorm”. Cât arată acum cântarul / Exclusiv

Camelia Potec

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon, a născut o fetiță pe 24 octombrie. Camelia Potec și soțul ei, omul de afaceri Sebastian Tudor, mai au o fetiță, Caelia Ioana, născută în anul 2018.

Citește și: Camelia Potec a publicat primele imagini cu fiica ei, după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Cine este soțul fostei sportive

Like Creața (Cristina Lupu)

Cristina Lupu, cunoscută în mediul online sub pseudonimul Like Creața, a născut al treilea copil, un băiețel. Creatoarea de conținut online și soțul ei mai au două fiice, Eza Ștefania și Zea Maria. Like Creața și-a ținut a treia sarcină secretă timp de 9 luni și a devenit mamă pentru a treia oară pe 20 noiembrie 2023.

Citește și: Like Creața a născut al treilea copil. Ce nume va purta bebelușul

Diana Enache

Diana Enache și iubitul ei, Ionuț Vîntu, au devenit părinții unei fetițe pe 27 septembrie. Micuța a venit pe lume la o clinică privată din București, prin operație de cezariană.

Adrian Enache a declarat, în exclusivitate pentru UNICA.ro, cum se simte după ce a devenit bunic pentru prima oară. „Sunt foarte fericit! E o senzație cu adevărat UNICĂ! Vă mulțumesc și mulțumesc Bunului DUMNEZEU pentru aceste MINUNI!”, ne-a spus artistul.

Citește și: Diana Enache și Ionuț Vîntu au stabilit botezul fetiței: „Ne dorim ca evenimentul să fie unul intim”

Emily Burghelea

Emily Burghelea a născut al doilea copil, un băiețel, Damian Andreas, pe cale naturală, pe 20 ianuarie. Fosta asistentă TV de la „Vorbește Lumea” mai are o fetiță, Amedea Ștefania. Emily și soțul ei, Andrei, care lucrează în domeniul IT, s-au căsătorit în septembrie 2021.

Citește și: Emily Burghelea, despre provocările vieții de mamă și emisiunea „Săriți de pe fix”: „Îmi este greu să plec de acasă” / Exclusiv

Maria Iordănescu

Maria Iordănescu a devenit mamă pentru prima oară pe 19 mai. Fiica lui Anghel Iordănescu a anunțat pe rețelele sociale că a născut o fetiță. Prezentatoarea de televiziune s-a căsătorit cu soțul ei în primăvara anului trecut.

„Bine ai venit pe lume. Ești totul pentru mine! Întotdeauna aici, nu doar pentru a te ține de mână, ci și pentru a te ajuta să depășești orice obstacol ți-ar pune viața în cale”, a scris Maria Iordănescu în mediul online, în luna mai.

Citește și: Maria Iordănescu a născut. „Ești totul pentru mine!” Prima imagine cu fetița / Foto

Nasrin Ameri

Prezentatoarea TV Nasrin Ameri a devenit mamă pentru prima dată pe 29 mai. Fosta prezentatoare de la Antena Stars a adus pe lume un băiețel, Nicholas. Fiul lui Nasrin a fost botezat la începutul lunii septembrie. Nașii lui sunt și nașii de cununie ai părinților lui, respectiv Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Nasrin și soțul ei, Florin, s-au căsătorit în 2021.

Citește și: Nasrin Ameri și-a botezat fiul. Nașii Valentina Pelinel și Cristi Borcea au atras toate privirile la eveniment / Video

Andreea Popescu

Andreea Popescu, fosta dansatoarea a Deliei, a devenit mamă pentru a treia oară în aprilie 2023. Băiețelul dansatoarei, Alexie, s-a născut prin operație de cezariană, din cauza unor complicații medicale. Andreea și soțul ei, campionul la dans sportiv Rareș Cojoc, mai au doi copii, o fetiță și un băiat, Anastasia și Ioachim.

Citește și: Diagnosticul primit de Andreea Popescu după a treia sarcină: „Am mușchiul fisurat în mai multe locuri”

Ema Oprișan („Insula Iubirii”)

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la „Insula Iubirii” au devenit părinții unei fetițe pe 19 septembrie. În urma unui parcurs controversat în reality show-ul de la Antena 1, cei doi concurenți și-au iertat infidelitățile, iar acum formează o familie.

Citește și: Ema Oprișan de la Insula Iubirii, situație traumatizantă în spital: „Ia-ți copilul de unde nu-i” / Video

Cristina Șincai

Cristina Șincai a devenit pentru prima oară mamă la aproape 48 de ani. Știrista de la RTV și-a împlinit visul cu ajutorul medicului Andreas Vythoulkas, care a ajutat-o și pe fiica Irinei Loghin să își aducă fiica pe lume, dar și alte celebrități.

Citește și: Prezentatoarea Cristina Șincai a devenit mamă la aproape 48 de ani: „4 ani de încercări și speranțe”

Minola (POPS)

Minola, fosta componentă a trupei POPS, a devenit mama unui băiețel în această primăvară. Într-un interviu pentru UNICA.RO, Minola Szikszai, a dezvăluit cum a fost la botezul micului Ezra și cum i s-a schimbat viața de când a născut.

Citește și: Minola, fosta componentă a trupei POPS, a devenit mamă: “Sunt în cea mai frumoasă perioada a vieții”. Imagini exclusive de la botez

Daniela Crudu și sora ei, Ana Maria, amândouă mame în 2023

Anul acesta, Daniela Crudu și sora ei, Ana Maria, au devenit amândouă mame pentru prima oară. Fosta asistentă TV a născut o fetiță, Daiana Maria, prin cezariană, în luna mai, în timp ce sora ei a devenit mama unui băiețel în această toamnă.

Daniela Crudu formează de mai mult timp un cuplu cu un bărbat mai tânăr decât ea, care îi susține activitatea de pe OnlyFans. Ana Maria Crudu, de profesie make-up artist, s-a mutat în Suedia după ce, în timpul unei călătorii acolo, l-a cunoscut pe Adrian Neagu, care i-a devenit soț. Și ea este activă pe platforma OnlyFans.

Citește și: Mihai Mitoșeru, despre cum s-a schimbat Daniela Crudu de când a devenit mamă: „Mi se pare foarte matură” / Video

Larisa Drăgulescu

Larisa Drăgulescu a devenit mamă pentru a treia oară pe 12 septembrie. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a născut un băiețel, Cezar Andrei. Larisa Drăgulescu mai are doi copii din mariajul cu Marian Drăgulescu. Beatrice (18 ani) și Richard (17 ani) au fost încântați că vor mai avea un frățior.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News