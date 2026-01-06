Marius Urzică, copleșit de emoții în prima ediție a Power Couple, sezonul 3: „Este luna noastră de miere pentru că nu am avut ocazia”

Marius Urzică, fost campion olimpic, a fost copleșit de emoții la debutul Power Couple. Imaginile din cariera sa de gimnast l-au făcut să retrăiască momente unice și să izbucnească în lacrimi. Mai mult, fostul sportiv consideră competiția ca fiind o lună de miere târzie, după 18 ani de căsnicie fără o astfel de ocazie.

Marius Urzică, în lacrimi la Power Couple

Noul sezon al îndrăgitului show TV Power Couple a început cu momente de neuitat care au mișcat inimile telespectatorilor. Legendarul gimnast român Marius Urzică, câștigător al medaliei de aur la Jocurile Olimpice din anul 2000, a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa chiar pe platourile de filmare.

Din primele minute ale emisiunii, atmosfera a devenit electrizantă. Marius Urzică, un sportiv care a scris istorie pentru România, a fost cuprins de o emoție copleșitoare atunci când a revăzut imagini din perioada sa de glorie. Fotografii care surprindeau momentele definitorii ale carierei sale în gimnastică l-au făcut să izbucnească în lacrimi, declanșând o avalanșă de amintiri prețioase.

„A fost cred că cea mai mare realizare și cel mai frumos vis care a devenit realitate”, a mărturisit gimnastul, cu ochii înlăcrimați, referindu-se la succesul său olimpic și la perioada în care a reprezentat România pe cele mai înalte podiumuri internaționale.

Citește și: Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei

Citește și: Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv

Marius și Simona, o poveste de dragoste inspirațională

În timp ce Marius Urzică își rememora momentele de triumf sportiv, soția sa, Simona Urzică, și-a exprimat admirația profundă pentru partenerul său de viață.

„Sunt mândră să fiu căsătorită, în primul rând, cu omul Marius Urzică și apoi cu campionul olimpic al României la cal cu mânere”, a declarat Simona, evidențiind că dragostea lor este la fel de puternică acum, după 18 ani de căsnicie.

Citește și: Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar

Citește și: Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: „Nu a fost o întâmplare!”. Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului

Participarea lor la Power Couple nu este doar o provocare de cuplu, ci și o oportunitate unică de a retrăi momente speciale împreună.

„Această participare este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia. Este o mare bucurie să ne aflăm aici în competiție și sperăm să ajungem cât mai departe, încât să experimentăm cât mai multe probe”, a adăugat fostul sportiv.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Marius Urzică și soția lui, Simona

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News