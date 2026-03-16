Ce decizie a luat Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026: „Mi se pare incredibil”/ Exclusiv

Adrian Kaan a fost eliminat de la Survivor, show-ul de la Antena 1, în ediția de duminică seară, 8 martie. Kaan a părăsit emisiunea Survivor România 2026 după ce a pierdut duelul intens cu Alberto Hangan. Concurentul a rezistat în show nouă săptămâni.

Adrian Kaan, eliminat de la Survivor România 2026: „M-am confruntat cu problemele altora”

Întors acasă, în România, Adrian Kaan ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, cum a trăit experiența Survivor România 2026, difuzată la Antena 1. Mai mult, el mărturisește că a luat și o decizie, după participarea la show. Mai exact, își dorește să aibă mai multă activitate în online, după ani buni în care a stat departe de asta.

Adrian Kaan nu este interesat să vadă ce părere au oamenii despre el, nu-l afectează, dar recunoaște că este șocat.

Spune-ne, care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai ieșit din competiție?

Am mâncat mult, în special dulciuri! (râde – n.r.)

Cu ce probleme te-ai confruntat la Survivor? Ce ți s-a părut mai greu: probele sau condițiile?

M-am confruntat cu problemele altora. Probele le-am văzut ca pe o distracție și un mod de a evada de la cotidianul din trib. De asemenea, da, condițiile sunt dure, dar este de înțeles acest aspect având în vedere numele competiției.

Citește și: Olga Barcari intră în competiția Survivor România 2026. Din ce echipă va face parte

„Marea problema a fost faptul că mulți dintre ei nu înțelegeau nimic din discuțiile aprinse, care ne afectau și la jocuri”

Care sunt amintirile pe care le vei păstra din competiție?

O să rămân cu oamenii de calitate pe care i-am cunoscut. Da, sunt și oameni de calitate la Survivor! Unul dintre aceștia mi-a devenit prieten bun, ba chiar cred că o să avem o legătură pe viață! Mai mult, experiența în sine este unică, o să mi-o amintesc mereu.

Ce părere ai avut despre conflictele care s-au iscat în tribul vostru? Crezi că v-au afectat rezultatele la jocuri?

Conflictele sunt normale, având în vedere că am fost 12 oameni necunoscuți sub același acoperiș. Spre surprinderea mea, marea problema a fost faptul că mulți dintre ei nu înțelegeau nimic din discuțiile aprinse, care ne afectau și la jocuri, pe unii mai mult, pe alții mai puțin, așa cum este normal.

Îți dorești să fii mai prezent în mediul online după această participare?

Da, nu am fost prezent deloc în mediul online în ultimii 10 ani, iar ce văd și citesc acum mi se pare incredibil. Nu mă afectează, căci nu mă interesează să văd ce părere au oamenii despre mine, mai ales cei care nu mă cunosc, dar mă șochează.

Adrian a intrat în duel după ce a fost votat de colegii săi, iar Loredana Pălănceanu, protejată de colanul de imunitate, l-a nominalizat pe Alberto. A fost o luptă strânsă, dar în final, Adrian Kaan a fost cel eliminat și a fost nevoit să-și ia rămas-bun de la competiție.

„Și mie o să îmi fie dor de toți colegii mei din trib și sunt convins că și ei o să îmi simtă lipsa. Așa cum au zis colegii mei, eram un lider, pentru că exact cum am mai spus, liderii se nasc, nu se numesc. Știu că am asta în sânge”, a declarat acesta.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News