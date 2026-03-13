Olga Barcari intră în competiția Survivor România 2026. Din ce echipă va face parte

Olga Barcari, fostă semifinalistă Asia Express 2025, intră în competiția Survivor România 2026. Tânăra, care se află deja în Republica Dominicană, se pregătește să își cunoască colegii, dar și de provocările intense din junglă.

Olga Barcari, noua concurentă Survivor România

Olga Barcari, hairstylist și fostă participantă la Asia Express, este cea mai nouă concurentă care se alătură tribului Faimoșilor în reality show-ul Survivor România 2026, o competiție ce devine tot mai intensă cu fiecare episod.

Tânăra se află deja în Republica Dominicană, pregătindu-se să își testeze limitele în fața provocărilor extreme.

Competiția Survivor România continuă să își captiveze publicul, aducând constant surprize. După ce, în urmă cu câteva zile, patru noi concurenți au intrat în joc, tribul Faimoșilor se îmbogățește acum cu un nume cunoscut din lumea televiziunii. Olga Barcari, hairstylist și expertă în tehnicile balayage și airtouch, este pregătită să își demonstreze abilitățile și determinarea în jungla dominicană.

„În curând o nouă concurentă se va alătura echipei FAIMOȘILOR la Survivor. Olga Barcari este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Olga a mai participat la emisiunea Asia Express 2025, alături de Karmen, unde au ajuns până în semifinalele competiției. Olga se află deja în Republica Dominicană”, se arată într-un mesaj postat pe o pagină de Facebook dedicată emisiunii.

De la Asia Express la Survivor

Olga Barcari nu este străină de competițiile televizate. În 2025, a făcut echipă cu Karmen Simionescu în Asia Express, unde au avut un parcurs spectaculos, ajungând până în semifinală. Această experiență, plină de provocări și situații limită, ar putea fi un atu important pentru Olga în cadrul Survivor România.

După o competiție precum Asia Express, unde rezistența fizică și mentală sunt esențiale, noua concurentă Survivor ar putea aduce un plus de strategie și echilibru în tribul Faimoșilor. Însă, rămâne de văzut cum va face față condițiilor dure din jungla dominicană și cum se va integra în echipă.

Survivor România este mai mult decât o competiție; este o provocare care testează limitele fizice, mentale și emoționale ale concurenților. Intrarea Olgăi Barcari în echipa Faimoșilor vine într-un moment în care tensiunile sunt mari și fiecare nou membru poate schimba dinamica echipelor.

