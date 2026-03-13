Elena Cârstea, în scaun cu rotile la întoarcerea în țară: „Nu pot să merg”. Artista a revenit în România după 10 ani

Elena Cârstea a revenit în țară după un deceniu, dar mare a fost surprinderea tuturor să o vadă pe artistă în scaunul cu rotile. Artista a explicat că de obicei se deplasează cu ajutorul unui baston, însă zborul de 20 de ore și-a pus amprenta asupra sa.
Elena Cârstea, una dintre cele mai iubite artiste din România, a revenit în țară pentru prima dată după un deceniu, dar într-o ipostază neașteptată. După un drum obositor de 20 de ore, cântăreața a fost surprinsă pe aeroport în scaun cu rotile, o imagine care a stârnit îngrijorare.
Artista a fost întâmpinată la aeroport de Horațiu Tudor, reporter al emisiunii Spynews TV Live: „Vă pup! Sunt moartă de obosită după 20 de ore pe drum”, a spus ea vizibil epuizată.
Când a fost întrebată despre scaunul cu rotile, ea a explicat cu sinceritate: „Da, pentru că nu pot să merg. Îmi iau bastonul, merg, dar nu foarte bine. (…) Vreau să nu îmi pierd echilibrul și vreau să mă asigur că rămân întreagă cât se poate de mult ca să vă stric nervii în continuare”.
În spiritul ospitalității românești, artista a fost întâmpinată cu mici și pâine, un gest care a emoționat-o.
„Sunt excepționali. Mulțumesc din suflet”, a spus Elena Cârstea, bucurându-se de gusturile autentice ale casei.
Artista a vorbit deschis și despre viața sa în America, unde continuă să gătească preparate tradiționale românești: „Gătesc acasă de toate. De la sarmale la salată de boeuf”.
Întrebată dacă aceasta ar putea fi ultima sa vizită în România, răspunsul a fost unul melancolic, dar plin de sinceritate: „Întotdeauna spui ultima dată. Nu se știe niciodată. Dacă o să mă simt mai bine o să vin mai des. Dacă nu, nu o să mai vin”.
Sursă foto: Spynews, Facebook
