Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete. Alina Sorescu: „Sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”

Mai multe vedete, printre care Tudor Chirilă, Ștefan Bănică Junior și Alina Sorescu, au transmis mesaje îndurerate în mediul online după decesul lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf.

Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete

Iulian Mugurel Vrabete a murit joi, 12 martie, la vârsta de 70 de ani. Basistul trupei Holograf a fost răpus de o boală incurabilă. După ce formația a anunțat decesul, mai multe vedete care l-au cunoscut pe Vrabete au transmis mesaje îndurerate pe rețelele sociale.

Alina Sorescu

Alina Sorescu a spus că Mugurel Vrabete a plecat lăsând în urma lui o lumină care nu se va stinge niciodată.

„Unii oameni lasă soare în urma lor… chiar și dincolo de nori. Prin ceea ce creează și prin emoția pe care o dăruiesc celorlalți. Așa a fost și Mugurel Vrabete, cel care a dat vibrația basului în trupa Holograf și a pus o parte din sufletul lui în muzica ce ne-a însoțit atâția ani. Am prezentat împreună Eurovision și Cerbul de Aur și i-am simțit mereu dragostea pentru scenă și artiști. Astăzi rămân cântecele, amintirile și recunoștința. Pentru că sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”, a transmis Alina Sorescu.

Ștefan Bănică Junior

Ștefan Bănică Junior a transmis condoleanțe familiei lui Mugurel Vrabete, pe care l-a numit un „om și muzician valoros”.

„Astăzi a plecat dintre noi un coleg de breaslă, Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf. Un om și un muzician valoros. Condoleanțe familiei! Drum lin, Mugurel…”, a scris Ștefan Bănică Junior.

Tudor Chirilă

Printre artiștii care au reacționat după decesul lui Vrabete s-a aflat și Tudor Chirilă, care spune că basistul și trupa Holograf și-au pus amprenta asupra tinereții generației lui.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Tudor Chirilă.

Nicu Alifantis

Muzicianul actorul Nicu Alifantis a spus că pierderea lui Vrabete a lăsat un „mare gol în muzica inimilor noastre”.

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a scris Nicu Alifantis.

Laura Anghel

Actrița Laura Anghel a dezvăluit că în ultimele luni starea de sănătate a basistului s-a înrăutățit, cu toate că toți cei apropiați au sperat că lucrurile vor evolua spre bine.

„Au trecut ani, zeci de ani de când ne știm. M-am rugat și am sperat în ultimele luni că o sa fie bine, că o să mai avem timp să râdem, să povestim! Nu a fost așa. Nu știu dacă mai e cineva ca tine atât de bun, blând, generos și un prieten minunat! Ai fost și o să fii…Dumnezeu să te țină în lumină Mugurel Vrabete! Mulțumesc pentru TOT!”, a scris actrița pe pagina ei de Facebook.

Mesajul trupei Holograf

Holograf a anunțat în mediul online că Mugurel Vrabete s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu o boală incurabilă.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, au transmis membrii trupei.

