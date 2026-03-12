Șerban Huidu, dezvăluiri despre accidentul din 2011, în care au murit trei persoane. De ce nu a făcut închisoare: „Cu asta am să trăiesc toată viața”

Șerban Huidu a vorbit despre accidentul produs în octombrie 2011, în județul Brașov, când a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism care circula regulamentar. În urma accidentului, trei persoane din mașina lovită și-au pierdut viața.
Ce spune Huidu despre faptul că nu a făcut închisoare după accidentul din 2011
În urma gravului accident, a fost deschisă o anchetă, iar Șerban Huidu a fost cercetat pentru ucidere din culpă. În 2013, instanța l-a condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, stârnit reacții acide din partea spațiului public.
Prezentatorul a fost criticat frecvent pentru faptul că a scăpat fără să facă o zi de închisoare pentru faptul că din cauza lui au murit nevinovați trei oameni.
Invitat la un podcast, Șerban Huidu a explicat că nu a fost „salvat de justiție”, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.
„Un astfel de proces e greu de comentat, atunci când nu ai toate datele. E foarte greu să faci paralele între situaţii, atâta timp cât ele sunt instrumentate diferit, pedepsite diferit şi individualizate. Pentru mine, în motivarea primei pedepsei, s-a spus că «ne aflăm în situaţia paradoxală în care un grad mic de culpă a avut rezultate dezastruoase». Şi asta e chintesenţa a ceea ce s-a întâmplat, că rezultatele sunt dezastruoase şi cu asta am să trăiesc toată viaţa.
Pe de altă parte, a trebuit să văd dacă pot să merg mai departe sau nu. Şi am făcut un fel de pace cu mine: am pus într-o zi pe cântar ce puteam face să nu se întâmple cu ce nu puteam face să se întâmple. Mie balanţa asta mi-a dat bine. Nu ştiu cum aş fi putut să manageriez relaţia cu mine dacă balanţa aia n-ar fi dat bine. Dar asta mă priveşte fix pe mine”, a spus Șerban Huidu.
Și-a recunoscut vina și a pledat vinovat
Șerban Huidu a vorbit despre cum a pledat vinovat, iar instanța a decis pedeapsa în baza circumstanțelor analizate în proces. Vedeta a descris accidentul drept un moment care i-a schimbat viața din temelii.
„După ce am făcut această evaluare, am de 15 ani puterea să nu mă las călcat în picioare. Nu m-a salvat justiţia. Eu am pledat vinovat din culpă şi am fost condamnat din culpă, aşa cum se condamnă în general. (…)
Nu cred că era cu executare nici pe legea nouă, pentru că n-am avut cumul de infracţiuni, n-am avut o atitudine sfidătoare, am făcut tot ce s-a putut ca procesul să se încheie repede, să nu tergiversez nimic. Am adus probe la dosar noi, n-am contestat probele vechi… Şi întotdeauna când faci paralele e foarte complicat, atâta timp cât nu ştii ce e acolo, n-a fost nimeni cu mine în maşină, doar soţia, bona şi copiii”, a mai spus el.
El a mai vorbit și despre impactul pe care accidentul l-a avut asupra lui și faptul că publicul nu l-a iertat niciodată pentru ce s-a întâmplat.
Pe ei nu îi interesează drama de acolo. Îi interesează să mai dea o smetie (n.r. – regionalism pentru nuia) lui Huidu, dar Huidu e obișnuit cu smetiile astea. În schimb nu-ți face cinste să te sprijini pe un eveniment de care ție nu-ți pasă și care a fost un eveniment groaznic, complicat și pe care o să îl regret toată viața mea. Mai mult decât atât, am și spus-o, dacă aș fi putut să dau viața mea pentru oricare dintre ei, aș fi făcut-o. Problema nu e asta, problema e dezumanizarea oamenilor ascunși în spatele telefonului sau a tastaturii”, a mai declarat Șerban Huidu.
