Andreea Bănică, lovită și jignită în aeroport: „Nu a vrut să se retragă”

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Andreea Bănică a trăit momente tensionate în aeroportul Otopeni, înainte de a pleca în vacanță. Lovită de un pasager și înjurată de un altul, artista a povestit pe Instagram cum aglomerația și lipsa de respect au transformat călătoria într-un coșmar.

Andreea Bănică, clipe de coșmar pe aeroport

Andreea Bănică, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a trecut printr-o experiență șocantă pe Aeroportul Otopeni din București. Vedeta a povestit pe Instagram momentele dificile pe care le-a trăit, atrăgând atenția asupra lipsei de respect și a comportamentului necivilizat al unor persoane.

Cântăreața s-a confruntat cu situații neplăcute în timpul unei zile aglomerate pe aeroport. Andreea Bănică a mărturisit că s-a trezit lovită de un ghiozdan în ceafă, fără ca persoana vinovată să își ceară scuze. Mai mult, în timp ce stătea la coada pentru check-in, un alt pasager, „român tip german”, s-a strecurat în fața ei cu un tupeu incredibil.

„Aeroportul Otopeni! M-am trezit devreme și astăzi, cu toate bagajele făcute. Ne-am luat marjă de timp pentru că știm cât de aglomerat este aeroportul, însă nu ne-am imaginat că atât de plin este lounge-ul. Ce nu înțeleg este faptul că ar trebui limitat accesul în funcție de locurile disponibile. Hai să încasăm banii, dar să stea clienții îngrămădiți. Pe principiul: ”Lasă că merge și așa!”. Am intrat și m-am întrebat: unde te mai poți așeza? Multe persoane singure ocupau mese cu trei scaune de grădină sau își puneau sacoșele pe ele doar ca să le țină ocupate. Educație… poftim! Mi-am cărat un taburet de la cineva și, după ce m-am așezat, am primit și un ghiozdan în ceafă. Nici măcar un „Scuze!”. Nu mai spun că, stând la coada pentru check-in, un român tip german s-a băgat în fața mea cu un tupeu fantastic. I-am spus politicos să stea la rând, civilizat, pentru că era în spatele meu. Știți ce a urmat? M-a înjurat în germană, crezând că nu înțeleg, și nu a vrut să se retragă la locul lui. Ireal cum devenim, din ce în ce mai mult, niște animale în lupta pentru supraviețuire!”, a povestit Andreea Bănică, pe Instagram.

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Vacanță binemeritată după momente dificile

După această experiență nefericită, Andreea Bănică a plecat într-o scurtă vacanță, sperând la zile mai liniștite și fără incidente similare. Deși nu a dezvăluit cu exactitate destinația sau compania, este posibil să fie alături de soțul ei, Lucian, cu care a sărbătorit recent 18 ani de căsnicie.

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„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă. Nu știu ce e mai emoționant astăzi: faptul că e ziua în care m-am născut… sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc”, a scris artista, într-un mesaj care a emoționat mii de fani.

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Sursă foto: Instagram

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