Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport

Horia Brenciu trăiește din nou bucuria reîntregirii familiei, după ce cei dragi s-au întors în siguranță din Kuala Lumpur. Artistul, cunoscut pentru energia sa debordantă și dragostea față de familie, a povestit cu emoție despre momentul în care și-a reîntâlnit soția și copiii, după o despărțire de aproape două săptămâni.



Familia lui Horia Brenciu a revenit în România

Horia Brenciu a împărtășit pe Facebook bucuria revederii, însoțită de imagini pline de căldură în care apare alături de soția Andreea și copiii Toma, Mina, Maria și Alice. Cu buchete de flori în mâini și zâmbetul larg, artistul a surprins fericirea unei familii unite.

„Gata! Au venit! Sunt acasă! Sunt cu mine! Suntem împreună! Nu mai sunt Kevin, singur acasă, și nici Sandokan, faimosul tigru malaezian. Sunt tati, tata, Horia sau iubirea mea, așa cum mi-a zis soția mea când am îmbrățișat-o la aeroport”, a scris el pe Facebook.

Brenciu, care a fost nevoit să se întoarcă singur din vacanța din Malaysia pe 28 februarie, a reflectat public asupra lecțiilor învățate în această perioadă.

„Ai mei copii s-au comportat admirabil față de o situație nepremeditată și nedorită, iar gândurile venite din partea voastră, pe diverse căi, ne-au mers la inimă. Când cineva se gândește și se roagă pentru tine, chiar dacă nu te cunoaște personal, mi se pare că e cea mai frumoasă formă de empatie”, a afirmat artistul.

Acesta le-a mulțumit tuturor pentru sprijin.

Vacanța în Kuala Lumpur, marcată de evenimente neprevăzute

Vacanța din Malaysia, deși planificată ca un moment de relaxare, a fost marcată de provocări neprevăzute. Conflictele din Orientul Mijlociu au generat restricții de zbor și modificări ale rutelor aeriene, ceea ce a făcut imposibilă întoarcerea simultană a întregii familii. Horia Brenciu a fost nevoit să se întoarcă singur în România pentru a-și respecta angajamentele profesionale.

„Misiunea mea e să-mi fac bine treaba. Să fiu omul care, atunci când lansează o invitație la un spectacol, la o emisiune, la o întâlnire de ordin artistic, trebuie să-i facă pe cei prezenți acolo să uite de problemele lor. Asta e misiunea mea. Pentru asta m-am pregătit toată viața”, a explicat artistul.

Horia Brenciu a mai adăugat că, deși primăvara își face simțită prezența în România, lumea continuă să fie marcată de tensiuni. Cu toate acestea, prezența celor dragi îi oferă forța necesară pentru a gestiona mai ușor dificultățile vieții.

„E primăvară în țară, dar nu și în lumea în care trăim, care e plină de tensiuni, venin, războaie și ură. Dar acum toate astea le pot gestiona mai ușor, pentru că Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice sunt lângă mine”, a menționat el.

După această experiență, familia Brenciu a devenit un adevărat ghid pentru Kuala Lumpur, explorând templele, grădinile botanice și parcurile zoologice ale orașului.

„Dacă vreți vreodată un ghid pentru Kuala Lumpur, orice membru al familiei mele vă stă la dispoziție. Fiecare templu, grădină botanică sau parc zoo sunt cunoscute de noi ca-n palmă”, a glumit Horia Brenciu.

În încheierea mesajului său, Horia Brenciu a transmis un apel la iubire și empatie: „Celor care au avut răbdarea să ajungă până aici, cu citirea mesajului meu, le doresc să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă! Hai s-o și punem în practică, zic”.

Sursă foto: Facebook

