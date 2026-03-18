Octavia Geamănu, supărată pe parenting-ul modern: „Te iubesc orice ar fi, o mare vrăjeală”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au împreună un băiat în vârstă de 9 ani. Jurnalista a vorbit despre parenting-ul modern și una dintre practicile răspândite ale acestuia. Ea a spus că o iubire necondiționată duce la adulți dezechilibrați, care nu știu să fie în relații sănătoase. Iată ce a spus vedeta.

Soția lui Marian Ionescu de la Direcția 5 a răbufnit la adresa parentingului modern

Octavia Geamănu spune că replica „te iubesc orice ar fi” spusă constant copiilor le face mai mult rău decât bine. Vedeta vorbește despre cum comportamentul copiilor și dezvoltarea lor sunt afectate de aceste cuvinte.

„Te iubesc orice ar fi! – una dintre marile vrăjeli ale parenting-ului modern. Pentru că dacă îi spui copilului că îl iubești orice ar face… ce învață el, de fapt? Că poate să te înjure. Să nu te respecte. Să se poarte urât cu lumea din jur. Și tu îl vei lua în brațe oricum. Dar spune-mi ceva: tu ai accepta așa ceva de la partenerul tău? De la colegii de la muncă? Poate doar dacă ești defect/ă. Atunci de ce ne creștem copiii cu ideea asta?”, a punctat jurnalista Octavia Geamănu.

El a spus că mesajul poate fi interpretat greșit de copii și poate să îi ducă cu gândul că nu există consecințe pentru comportamentul lor.

Mesajul ar putea ajunge greșit la copil

Octavia Geamănu a vorbit despre cum diferențele dintre generații au influențat modul în care părinții își manifestă iubirea și cum există o „refulare colectivă” în cazul părinților din generația actuală.

Pentru că părinții generației trecute nu spuneau niciodată „te iubesc”, părinții noi tind să o facă în exces.

„Generația noastră a crescut în familii în care părinții nu spuneau des «te iubesc», erau ocupați cu supraviețuirea, nu aveau timp să facă declarații de dragoste. (…) Părinții actuali au mers în extrema cealaltă: te iubesc orice-ar fi, te iubesc orice-ai face”, a mai spus vedeta.

Ea a explicat cum mesajul care ajunge la copil poate însemna că orice ar face rău, oamenii de lângă îl vor iubi. Lucru extrem de greșit pentru dezvoltarea lui.

„Fug de acasă, te bat, te lovesc, mă port urât, (…) mă consider buricul pământului, nu învăț… Pot fi terchea berchea, nu contează, mama și tata mă iubesc oricum, partenerul / partenera, mai târziu, mă vor accepta oricum. E super greșit. Niciun adult nu acceptă așa ceva din partea partenerului. Nicio relație adultă nu funcționează așa. Respectul și caracterul sunt extrem de importante”, a mai spus Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt căsătoriți de peste 11 ani. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Andrei, în vârstă de 9 ani.

