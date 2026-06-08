  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ce mare s-a făcut Toma, fiul lui Horia Brenciu! Băiatul a împlinit 12 ani. „Bucuria sufletului meu!” / Foto

Ce mare s-a făcut Toma, fiul lui Horia Brenciu! Băiatul a împlinit 12 ani. „Bucuria sufletului meu!” / Foto

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 08.06.2026, 17:42
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horia Brenciu și-a sărbătorit recent fiul, pe Toma, care a împlinit frumoasa vârstă de 12 ani. Cu această ocazie specială, cunoscutul artist și jurat de la „Vocea României” a marcat un moment plin de emoție în calendarul familiei sale și a împărtășit cu fanii din mediul online un mesaj extrem de emoționant, însoțit de o galerie de imagini care surprind evoluția băiatului de-a lungul anilor.

Povestea din spatele acestei aniversări este una care topește inimi. Horia Brenciu și soția sa, Alice Dumitrescu, l-au adoptat pe Toma pe vremea când acesta era doar un bebeluș, oferindu-i un cămin plin de căldură și o viață de poveste. De atunci, micuțul a devenit centrul universului lor, iar legătura dintre tată și fiu este una absolut specială, consolidată prin momente unice și pasiuni comune.

Declarația plină de iubire a unui tată mândru: „Tata te iubește la infinit”

Mesajul publicat de artist pe contul său de socializare a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii pline de felicitări din partea fanilor. Horia Brenciu nu și-a putut ascunde sentimentele puternice de tată și a ținut să sublinieze cât de mult înseamnă prezența lui Toma în viața sa, numindu-l un adevărat dar divin și amintind de pasiunea pe care băiatul o are pentru sport.

Citeşte şi: Ianca Simion, mesaj categoric despre bullying și hate-ul online. „Cred că trebuie luate măsuri din partea autorităților!” Prin ce a trecut fiica lui Răzvan Simion

Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Andreea Sasu s-a întors acasă după două luni petrecute în spital. Philipp Plein a așteptat-o cu un cadou de 250.000 de euro

Citeşte și: Ce relație are Oana Roman cu iubita lui Mihai Mitoșeru: „De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri” 

„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
„Sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze...” Ce a povestit Elena Merișoreanu despre Cristian Pomohaci. Declarațiile la care nimeni nu se aștepta
Recomandarea zilei

„Azi e sărbătoare! E ziua lui Toma, bucuria sufletului meu. Împlinește 12 ani! Dragostea mea cea mare, baschetbalistul vieții mele, tata te iubește la infinit”, a scris Horia Brenciu, emoționând o comunitate întreagă cu aceste cuvinte simple, dar extrem de puternice.

Secretul unei familii perfecte

Horia Brenciu este recunoscut pentru faptul că este un tată model și extrem de dedicat, care își iubește toți copiii în mod egal, fără nicio diferență. Pe lângă Toma, în vârstă de 12 ani, și Mina, fetița biologică a cuplului în vârstă de 11 ani, din marea lor familie mai fac parte și Andreea și Maria, cele două fiice ale lui Alice dintr-o căsnicie anterioară. Artistul le-a îmbrățișat și le-a iubit pe fete încă din prima clipă, reușind să le devină nu doar un părinte spiritual, ci și cel mai bun prieten.

„Maria și Andreea sunt niște fete de care nu ai cum să nu te îndrăgostești din prima clipă. Și acum, fără lipsă de modestie… și eu sunt puțin iubibil. Așa că nu a fost chiar greu. Am vrut să le fiu prieten și mi-a ieșit de cele mai multe ori. Cu Andreea lucrez împreună de aproape 10 ani și suntem o echipă sudată. E deșteaptă, creativă și pe deasupra e și foarte frumoasă. Maria este îngerașul nostru. E cea mai empatică persoană pe care o counosc. Cum să nu le iubești?!”, a povestit îndrăgitul interpret cu privire la armonia din căminul său. 

alice dumitrescu cu horia brenciuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Aniversarea celor 12 ani ai lui Toma arată încă o dată că adevărata familie se construiește cu răbdare, respect și, mai presus de toate, cu o iubire necondiționată care depășește orice legătură de sânge. Horia Brenciu și Alice Dumitrescu continuă să fie un exemplu de armonie, demonstrând că fericirea copiilor lor este cea mai mare realizare a vieții lor.

Foto – Facebook / Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Fanatik
Florinel Coman revine la FCSB? Adrian Ilie i-a dat un sfat categoric febleții lui Gigi Becali: „Așa ar fi mai bine pentru el”
Florinel Coman revine la FCSB? Adrian Ilie i-a dat un sfat categoric febleții lui Gigi Becali: „Așa ar fi mai bine pentru el”
GSP.ro
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Click.ro
Premieră în justiție. Anamaria Prodan obține daune morale de la partenera lui Laurențiu Reghecampf. Decizie considerată fără precedent. „Am făcut istorie"
Premieră în justiție. Anamaria Prodan obține daune morale de la partenera lui Laurențiu Reghecampf. Decizie considerată fără precedent. „Am făcut istorie"
TV Mania
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Citește și...
Universitatea Craiova o devansează pe FCSB și devine cea mai valoroasă echipă din SuperLiga. Cine este cel mai scump fotbalist din lot
Ce joburi se găsesc ușor și sunt plătite bine în 2026. Românii au făcut topul meseriilor pe care le-ai putea începe rapid
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Relația dintre William și Harry, într-un punct critic. Șansele unei împăcări sunt tot mai mici
Ce relație are Oana Roman cu iubita lui Mihai Mitoșeru: „De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri” 
Ianca Simion, mesaj categoric despre bullying și hate-ul online. "Cred că trebuie luate măsuri din partea autorităților!" Prin ce a trecut fiica lui Răzvan Simion
Anamaria Prodan a obținut daune morale de la Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am făcut istorie”
Iulia Pârlea, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa, la 18 ani de la pierdere: „Îi cer mereu un semn”
Cum arată apartamentul Alexiei Eram. Fiica Andreei Esca are o locuință care se învârte după soare. La doar 25 de ani, ea a reușit să și-o cumpere singură / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce relație are Oana Roman cu iubita lui Mihai Mitoșeru: „De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri” 
Ce relație are Oana Roman cu iubita lui Mihai Mitoșeru: „De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri” 
Ianca Simion, mesaj categoric despre bullying și hate-ul online. "Cred că trebuie luate măsuri din partea autorităților!" Prin ce a trecut fiica lui Răzvan Simion
Ianca Simion, mesaj categoric despre bullying și hate-ul online. "Cred că trebuie luate măsuri din partea autorităților!" Prin ce a trecut fiica lui Răzvan Simion
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Libertatea.ro
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Avantaje
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului
Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului
Anamaria Prodan a obținut daune morale de la Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am făcut istorie”
Anamaria Prodan a obținut daune morale de la Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am făcut istorie”
Andreea Bănică, momente de panică după o ploaie torențială: „Am un șoc nervos”. Ce s-a întâmplat la ea acasă
Andreea Bănică, momente de panică după o ploaie torențială: „Am un șoc nervos”. Ce s-a întâmplat la ea acasă
Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce fusese reținut pentru agresiune sexuală asupra minorilor
Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce fusese reținut pentru agresiune sexuală asupra minorilor
Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o și în trecut
Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o și în trecut
Observator News
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Libertatea pentru Femei
PRIMA poză cu chipul nepotului lui Hagi! Puștiul, îmbrăcat la costum, în brațe la tata Ianis Hagi, este bucățică ruptă din...
PRIMA poză cu chipul nepotului lui Hagi! Puștiul, îmbrăcat la costum, în brațe la tata Ianis Hagi, este bucățică ruptă din...
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
Noroc colosal! Verdict astral M. Voropchievici: singura zodie care se umple de bani zilele urmatoare. Ii merge de la foarte bine in sus pentru c...
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Boala de care suferă Florin Dumitrescu. Afecțiunea i-a adus multă nefericire
Boala de care suferă Florin Dumitrescu. Afecțiunea i-a adus multă nefericire
Un chirurg specializat în transplant hepatic avertizează: mulți ignoră ficatul gras până când devine prea târziu. Câte kilograme trebuie să slăbești ca ficatul să înceapă să se refacă
Un chirurg specializat în transplant hepatic avertizează: mulți ignoră ficatul gras până când devine prea târziu. Câte kilograme trebuie să slăbești ca ficatul să înceapă să se refacă
Românii cu boli inflamatorii intestinale pot primi certificat de handicap în 2026
Românii cu boli inflamatorii intestinale pot primi certificat de handicap în 2026
Acuzații grave după banchetul de absolvire al unui liceu din Cluj. O elevă a ajuns la spital după ce ar fi fost drogată și violată
Acuzații grave după banchetul de absolvire al unui liceu din Cluj. O elevă a ajuns la spital după ce ar fi fost drogată și violată
TV Mania
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Ea avea 16 ani, el 20! Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș și soția lui, Ioana
Ea avea 16 ani, el 20! Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș și soția lui, Ioana
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Libertatea
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton