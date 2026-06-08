Ce mare s-a făcut Toma, fiul lui Horia Brenciu! Băiatul a împlinit 12 ani. „Bucuria sufletului meu!” / Foto

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Horia Brenciu și-a sărbătorit recent fiul, pe Toma, care a împlinit frumoasa vârstă de 12 ani. Cu această ocazie specială, cunoscutul artist și jurat de la „Vocea României” a marcat un moment plin de emoție în calendarul familiei sale și a împărtășit cu fanii din mediul online un mesaj extrem de emoționant, însoțit de o galerie de imagini care surprind evoluția băiatului de-a lungul anilor.

Povestea din spatele acestei aniversări este una care topește inimi. Horia Brenciu și soția sa, Alice Dumitrescu, l-au adoptat pe Toma pe vremea când acesta era doar un bebeluș, oferindu-i un cămin plin de căldură și o viață de poveste. De atunci, micuțul a devenit centrul universului lor, iar legătura dintre tată și fiu este una absolut specială, consolidată prin momente unice și pasiuni comune.

Declarația plină de iubire a unui tată mândru: „Tata te iubește la infinit”

Mesajul publicat de artist pe contul său de socializare a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii pline de felicitări din partea fanilor. Horia Brenciu nu și-a putut ascunde sentimentele puternice de tată și a ținut să sublinieze cât de mult înseamnă prezența lui Toma în viața sa, numindu-l un adevărat dar divin și amintind de pasiunea pe care băiatul o are pentru sport.

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„Azi e sărbătoare! E ziua lui Toma, bucuria sufletului meu. Împlinește 12 ani! Dragostea mea cea mare, baschetbalistul vieții mele, tata te iubește la infinit”, a scris Horia Brenciu, emoționând o comunitate întreagă cu aceste cuvinte simple, dar extrem de puternice.

Secretul unei familii perfecte

Horia Brenciu este recunoscut pentru faptul că este un tată model și extrem de dedicat, care își iubește toți copiii în mod egal, fără nicio diferență. Pe lângă Toma, în vârstă de 12 ani, și Mina, fetița biologică a cuplului în vârstă de 11 ani, din marea lor familie mai fac parte și Andreea și Maria, cele două fiice ale lui Alice dintr-o căsnicie anterioară. Artistul le-a îmbrățișat și le-a iubit pe fete încă din prima clipă, reușind să le devină nu doar un părinte spiritual, ci și cel mai bun prieten.

„Maria și Andreea sunt niște fete de care nu ai cum să nu te îndrăgostești din prima clipă. Și acum, fără lipsă de modestie… și eu sunt puțin iubibil. Așa că nu a fost chiar greu. Am vrut să le fiu prieten și mi-a ieșit de cele mai multe ori. Cu Andreea lucrez împreună de aproape 10 ani și suntem o echipă sudată. E deșteaptă, creativă și pe deasupra e și foarte frumoasă. Maria este îngerașul nostru. E cea mai empatică persoană pe care o counosc. Cum să nu le iubești?!”, a povestit îndrăgitul interpret cu privire la armonia din căminul său.

Aniversarea celor 12 ani ai lui Toma arată încă o dată că adevărata familie se construiește cu răbdare, respect și, mai presus de toate, cu o iubire necondiționată care depășește orice legătură de sânge. Horia Brenciu și Alice Dumitrescu continuă să fie un exemplu de armonie, demonstrând că fericirea copiilor lor este cea mai mare realizare a vieții lor.

Foto – Facebook / Instagram

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