Olga Bălan și Dragoș Zaharia s-au căsătorit după opt ani de relație

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Olga Bălan, artista remarcată la Festivalul Mamaia 1986, s-a căsătorit cu fotograful Dragoș Zaharia. Cu o carieră strălucitoare în Italia, ea și-a unit viața cu sufletul ei pereche după opt ani de iubire.

Olga Bălan s-a căsătorit cu Dragoș Zaharia

Olga Bălan, cunoscută atât pentru cariera sa de succes în Italia, cât și pentru talentul muzical remarcat la Festivalul Mamaia din 1986, a spus un mare ”Da” pe 4 mai. După opt ani de relație cu fotograful Dragoș Zaharia, artista și-a găsit fericirea și a decis să-și unească destinele cu bărbatul pe care îl consideră sufletul său pereche.

Puțini își mai amintesc de începuturile Olgăi Bălan pe scena românească. Cunoscută pentru participarea sa la Festivalul Mamaia, artista a plecat din România în 1996 pentru a-și urma visul în Italia.

Acolo, Olga și-a construit o carieră impresionantă ca actriță și interpretă. Albumul său „Anima Zingara”, dedicat muzicii napoletane, și aparițiile în filme precum „Io, loro e Lara” i-au adus recunoaștere și iubire din partea publicului italian.

De-a lungul anilor, Olga Bălan a revenit constant în România pentru proiecte artistice, inclusiv roluri principale în producții precum „Paradisul în direct”, unde a jucat alături de nume mari precum Loredana Groza și Tamara Buciuceanu. Legătura sa cu rădăcinile românești a rămas mereu puternică.

Citește și: Vedetele, emoționate pentru copiii lor, care dau Evaluarea Națională. Giulia și Irina Fodor, mesaje de încurajare: „Aveți încredere în voi, totul va fi bine!”

Citește și: Gabriela Cristea, dezvăluiri despre soacra sa. „Experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase!” Cum se înțelege cu mama lui Tavi Clonda

Dragostea din spatele succesului

„Mi-aș dori să-mi găsesc jumătatea, omul care să mă respecte, să mă iubească, să mă adore și să-mi înțeleagă meseria. Mi-ar plăcea să fie român”, mărturisea Olga Bălan în urmă cu câțiva ani, potrivit Cancan.

Într-adevăr, dorul de țara natală a rămas o constantă pentru artistă, mărturisind că ar fi dispusă să se întoarcă în România dacă viața personală ar aduce motive suficient de puternice.

Destinul i-a făcut cunoștință cu Dragoș Zaharia la un eveniment organizat de Marina Almășan.

„Ne-am plăcut, dar niciunul dintre noi nu a făcut primul pas”, își amintește Olga.

La nouă luni distanță, cei doi s-au reîntâlnit, iar o colaborare profesională a fost scânteia care le-a aprins povestea de iubire.

„Din momentul acela am rămas împreună deoarece amândoi am simțit că suntem suflete pereche”, a declarat artista.

După doar trei zile de la revedere, cei doi au decis să locuiască împreună.

Citește și: Cine este Andreea Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei. În trecut a format un cuplu cu fostul soț al Antoniei, Vincenzo Castellano

Citește și: Andreea Popescu, apariție spectaculoasă în costum de baie, alături de Rareș Cojoc. Cum s-au distrat în familie

Olga Bălan și Dragoș Zaharia, o iubire care a înfruntat prejudecățile

Deși povestea lor de dragoste poate părea desprinsă din filme, nu a fost lipsită de provocări. Diferența de vârstă de opt ani dintre Olga Bălan și Dragoș Zaharia a stârnit critici din partea celor din jur.

„Au fost foarte mulți așa-ziși prieteni împotriva relației noastre, punând accent pe diferența de vârstă… cei opt ani”, povestește Olga.

Totuși, artista a învățat să privească lucrurile cu alți ochi, inspirată de experiențele din Italia: „Țin să precizez că în Italia, la cupluri, diferența de vârstă este și de 20 de ani”.

Dragostea lor a rezistat în fața oricăror provocări, iar după ce au trecut de „anul critic” al relației, cei doi au decis să facă pasul cel mare.

„Fericiți că am trecut și peste cel de-al șaptelea an, considerat capricios pentru cupluri, am hotărât să ne îndeplinim visul pe data de 4 mai”, a declarat Olga Bălan.

Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, marcând o nouă etapă în viața artistei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Olga Bălan

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News