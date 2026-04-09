Oana Roman, supărată că niciun angajat din aeroport nu i-a zâmbit: „Toți sunt încruntați și prost dispuși”

Oana Roman pleacă în vacanță de Paște, motiv pentru care a ajuns la aeroportul din București, cu multă voie bună și gata pentru o pauză de relaxare. Totuși, vedeta a rămas neplăcut impresionată de faptul că angajații din aeroport nu erau la fel de bine dispuși ca ea. Iată ce le-a împărtășit urmăritorilor.

Oana Roman pleacă în vacanță de Paște în afara țării, motiv pentru care le-a povestit urmăritorilor săi o experiență trăită în aeroport. Într-un story pe Instagram, vedeta le-a povestit urmăritorilor că atmosfera din aeroport nu este deloc veselă.

Ea s-a plâns că nu a întâlnit niciun angajat care să îi zâmbească, pentru că toți păreau obosiți și lipsiți de energie. Ea a observat această atitudine atât la zona de securitate, cât și la controlul pașapoartelor.

„Plecam în vacanță. Nu am reușit să smulg nici un zâmbet de la nici un angajat din aeroport. Toți sunt încruntați, poate obosiți dar deloc dispuși să zâmbească pasagerilor. De la security la controlul de pașapoarte până la lounge numai oameni încruntați și chiar prost dispuși.”

Totodată, vedeta s-a plâns că în zona de lounge nu a avut parte de experiența la care visa. Oana Roman a vrut să se relaxeze în lounge înainte de zbor, dar a avut parte de „copii scăpați de sub control”.

„În lounge unde se presupune că vii să stai liniștit, copii scăpați de sub control și părinți care vorbesc mai tare decât copiii”, a povestit influencerița.

A ales să nu țină post

Oana Roman a explicat că nu respectă postul Paștelui, însă consideră mai important comportamentul și atitudinea în această perioadă, dincolo de obiceiurile alimentare.

„Eu nu țin post de mâncare, dar încerc în viața mea să țin post în sensul în care nu fac rău, nu trag țepe, nu fac lucruri ilegale, nu blestem și nu fac rău nimănui.

Și cred că tipul acesta de post este mult mai important decât cel de mâncare, pe care-l țin cel care după aceea se duc și înjură, jignesc, fac rău, fură și așa mai departe. Prin urmare, cred că postul pe care-l țin eu e mult mai important ”, a povestit Oana Roman pentru Click!

Vedeta a povestit că ține intermitent fasting, ocazie cu care a reușit să slăbească 20 de kilograme.

