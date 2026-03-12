Iustin Petrescu și Hara se căsătoresc. Influencerul i-a dăruit iubitei sale un inel de logodnă superb

Iustin Petrescu și Hara și-au anunțat logodna pe Instagram, împărtășind emoția unui nou început. Cu această ocazie, influencerul a dezvăluit cum a început povestea lor de iubire, dar și cum arată inelul pe care i l-a dăruit, ca o promisiune, iubitei sale.

Iustin Petrescu și Hara s-au logodit

Iustin Petrescu, cunoscut pentru activitatea sa ca influencer și pentru relațiile sale intens mediatizate, a făcut un anunț care a atras rapid atenția fanilor săi. Pe 12 martie 2026, el a dezvăluit pe Instagram că s-a logodit cu iubita sa, Hara.

Iustin a devenit cunoscut publicului din România în urma relației sale cu creatoarea de conținut Marilu Dobrescu. Deși pe rețelele sociale păreau cuplul perfect, relația lor s-a încheiat într-un val de controverse și acuzații. În 2023, Marilu a publicat un videoclip pe YouTube în care îl acuza pe acesta de comportament abuziv, atât fizic, cât și psihic.

Influencerul a răspuns printr-o acțiune în instanță pentru defăimare, iar videoclipul a fost ulterior șters. De atunci, fiecare dintre cei doi și-a refăcut viața, iar acum Iustin Petrescu este pregătit să înceapă un nou capitol alături de Hara.

„It’s official. Ne căsătorim. E 2026 și uneori ai impresia că lumea parcă o ia razna, oamenii se grăbesc să calce unii peste alții pentru lucruri mici, pentru orgolii, pentru câteva victorii fără sens, dar în tot zgomotul ăsta există pentru mine o singură schimbare care contează cu adevărat, una simplă și naturală și incredibil de frumoasă”, a scris influencerul pe Instagram, alături de o fotografie în care Hara își afișează inelul de logodnă.

Cum a început povestea lor de dragoste

Se pare că povestea lor de dragoste a fost una neprevăzută, dar plină de momente autentice și de neuitat.

În postarea sa, Iustin Petrescu a continuat: „Încă nici nu știm exact când a început povestea noastră, dacă în seara aceea de 3 aprilie când te-am văzut prima oară și eu eram beat, pierdut, înșelat și rătăcit într-o viață care nu mai părea să ducă nicăieri, sau pe 7 mai, când stăteam cu gândul că nu vreau să las să moară tot ce aveam mai bun de dat, pentru că lucrurile adevărate nu sunt gratis și nici nu sunt pentru oricine, și exact atunci ai apărut tu, de parcă universul, zeii și Dumnezeu s-au pus pentru o clipă de acord că două drumuri care rătăciseră destul trebuie să se întâlnească”.

Relația lor este marcată de momente intense, cum ar fi o călătorie în Maroc, unde au dormit în deșert și s-au trezit cu scorpioni pe lângă ei, dar și de clipe obișnuite care i-au făcut să înțeleagă ce înseamnă să fii „acasă”.

Iustin Petrescu a descris-o pe Hara ca fiind o persoană specială: „Tu, cu mintea ta de om de știință și cu eleganța aceea a ta aproape din altă epocă, cu felul în care dansezi și cu felul în care nu accepți niciodată nedreptatea, m-ai făcut fără să știi un bărbat mai bun, mai drept”.

Cererea în căsătorie vine într-un moment în care viața personală a influencerului pare să fi intrat pe un făgaș al liniștii și al echilibrului, după tumultul din trecut.

„Cel mai simplu și mai frumos lucru din viața mea a devenit să vin acasă la tine, să ne bem cafeaua dimineața și să râdem împreună la știri comentate cu ”Iusti”, de parcă lumea întreagă ar putea să se agite cât vrea, dar noi doi avem deja liniștea noastră”, a mai scris el.

„Așa că astăzi spun ceva foarte simplu, dar pe care îl simt cu toată ființa mea: te iubesc și vreau să mergem mai departe prin viață așa cum am început, mână în mână, curioși, liberi și încă puțin uimiți că ne-am găsit”, și-a încheiat Iustin Petrescu mesajul.

Sursă foto: Instagram

