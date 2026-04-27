Ozana Barabancea, despre o rugăciune învățată de la o maică din Mănăstirea Ghighiu: „Este extraordinar de puternică”

Ozana Barabancea a vorbit despre o rugăciune extrem de puternică pe care a învățat-o de la o maică de la mănăstirea Ghighiu. Vedeta este foarte credincioasă și a mărturisit în repetate rânduri că rugăciunea a reușit să o facă să treacă peste multe perioade dificile din viața ei.

Ozana Barabancea, rugăciunea puternică pe care o rostește mereu

Cântăreața a mărturisit că este o rugăciune specială pe care a învățat-o de la o maică din Mănăstirea Ghighiu.

„M-a învățat o maică de la Mănăstirea Ghighiu să spun așa: ‘Doamne Iisuse Hristoase, pune harul Tău în lucrarea mea’.

Pe cuvânt, crede-mă că această rugăciune este extraordinar de puternică”, a mărturisit vedeta.

Cum o ajută rugăciunea în viața de zi cu zi

Ozana Barabancea a dezvăluit că s-a apucat de podcast și a explicat cum rugăciunea o ajută în viața de zi cu zi.

„Am început și eu să fac podcasturi. M-am dus la o fată să mă coafeze, avem nevoie. ‘Doamnă, în viața mea nu am făcut păr, nu știu să fac’. Calmă, avem placă, perie. Am început să îi arăt. Ai încredere că va fi bine. Am început să pun Tatăl Nostru timp de câteva minute. Eram făcută la păr ca și cum aș fi fost făcută de o coafeză”, a povestit vedeta.

Ea a vorbit despre momentele de apropiere față de Dumnezeu și a mărturisit că mereu a primit ajutor prin rugăciune, chiar dacă nu instant.

„Am orgoliu și pătimaș ca mine ar trebui să se autoeduca și să lase totul în mâna lui Dumnezeu. Are El grijă de tot. M-am rugat și pentru fiul meu când și-a cumpărat mașină. Eram în drum spre Iași, iar mașina avea o defecțiune, nu am știut și puteam lua foc. Și ascultam la casetofon un CD cu un acatist.

Eu eram cu mașina mea, el era cu mașina lui. În momentul în care s-a terminat acatistul, a oprit pe dreapta și a zis că e un mare pericol și că e posibil să nu mai ajungem la Iași. Am pus din nou, am zis Tatăl Nostru, eram singură în mașină, era chiar de Sfânta Maria, am ajuns la Iași, s-au întâmplat niște minuni pe care nu are sens să le povestesc, dar chiar se întâmplau minuni.

Era vacanță, toată lumea era plecată din oraș, la mare, la munte, nu era nimeni în atelierul de mecanică.

Culmea e că un turc avea atelierul deschis, avea mașină identică a luat furtunul de la el și a pus furtunul la mașina fiului meu. Asta a fost efectiv o minune”, a povestit Ozana Barabancea.

