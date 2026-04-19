Cum se menține Ozana Barabancea în formă după ce a slăbit 37 kg: „Încă îmi pasă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ozana Barabancea impresionează cu transformarea sa fizică, după ce a slăbit 37 de kilograme. Artista dezvăluie secretele care o ajută să se mențină în formă și să-și urmeze, totodată, visurile profesionale.

Ozana Barabancea impresionează din nou! Artista, cunoscută pentru talentul și carisma sa, a devenit o sursă de inspirație pentru femeile din România, demonstrând că schimbarea este posibilă la orice vârstă. După ce a slăbit 37 de kilograme, Ozana continuă să își depășească limitele, atât pe plan personal, cât și profesional. „Secretele” ei sunt disciplina, optimismul și dorința de a trăi frumos. Într-un interviu pentru VIVA!, artista a împărtășit detalii despre stilul său de viață, proiectele ambițioase și lecțiile prețioase învățate de la copiii săi.

„Mă mențin bine pentru că văd cât de frumoasă sunt și nu vreau să pierd treaba asta. Încă îmi pasă. Mă simt mult mai bine, sunt dezinflamată. Masa musculară este la locul ei. Am început să fac și sport”, spune Ozana cu sinceritate despre procesul său de transformare. Pentru ea, nu este vorba doar despre a arăta bine, ci și de educație alimentară: „Mi-aș dori ca toți românii să slăbească, să fie frumoși, să-și aleagă alimentele atent, să se uite pe etichete”.

Când vine vorba de dietă, artista are o abordare simplă, dar eficientă: „Consider că este mult mai ușoară alimentația mea, pentru că nu consum foarte multe alimente. Am alimente clar stabilite: pește, fructe de mare și multe, multe legume. Am învățat să evit carbohidrații pe cât posibil”.

Proiecte noi și ambițioase pentru 2026

Ozana nu se oprește doar la transformarea fizică. Pe plan profesional, 2026 o găsește activă și plină de planuri. „Dacă reiau filmările, da, voi fi din nou în juriu la Te cunosc de undeva!”, a confirmat ea. În plus, a lansat recent un podcast care a stârnit un val de interes. „Au crezut alții în mine mai mult decât credeam eu. Și mă bucur că am început acest proiect de suflet. Vin spre mine tot felul de parteneriate, ceea ce mă bucură enorm.” Podcastul său oferă invitaților o platformă pentru a împărtăși povești inspiraționale și pentru a-și promova afacerile și proiectele personale.

Pe lângă televiziune și podcast, Ozana continuă să își dedice timpul artei și educației. „Lucrez la Operă, la Colegiul de Arte Dinu Lipatti, la Școala de Arte, iar podcastul este o chestie foarte nouă și trebuie să crească. Mă axez și pe acest nou job de influencer, pentru că vin spre mine oameni care au încredere în imaginea mea.”

Ce a învățat de la copiii ei, Andrew și Gloria

Dincolo de carieră, Ozana Barabancea rămâne profund conectată cu familia sa. De altfel, momentele dificile din 2025, când fiul său a suferit un infarct, i-au întărit și mai mult legătura cu cei dragi. „E foarte bine. Foarte bine!”, răspunde ea cu entuziasm despre starea de sănătate a fiului său.

Când vine vorba de rolul de mamă, artista recunoaște că această experiență a fost cea mai mare sursă de înțelepciune pentru ea. „De la copiii mei și de la cea mai frumoasă meserie, și anume meseria de mamă, am învățat că iubirea este catalizatorul cel mai profund, dacă vrei, al vieții de familie.”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News