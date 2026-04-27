Pavel Stratan, la fel de îndrăgostit de soția lui, Rodica, după 25 de ani de căsnicie: „Am fost și suntem o echipă, mi-a fost mereu sursă de inspirație”

Pavel Stratan și Cleopatra Stratan sunt cunoscuți și iubiți de publicul larg, însă puțini sunt cei care știu că cea care ține familia unită și care le este muză este Rodica, soția artistului și mama Cleopatrei. Ea este singura din familie care nu urcă pe scenă, însă este cea care îi încurajează de fiecare dată pe cei doi artiști ai familiei.

Pavel Stratan, declarații despre soția lui

Pavel Stratan și Rodica sunt căsătoriți de 25 de ani și rămân la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. Artistul a vorbit despre soția lui și a mărturisit că este femeie fără de care nu ar fi putut face nimic.

„Rodica e femeia fără de care nu aș fi făcut sau avut nimic din ce am acum. Am fost și suntem o echipă, mi-a fost mereu sursă de inspirație și împreună suntem un exemplu de cuplu care se iubește și se respectă ca în prima zi, și după 25 de ani!”, a spus cântărețul pentru Revista Viva!

Pe de altă parte, Cleopatra spune despre mama ei că este un pilon de bază în familia lor.

„Mama e un pilon de bază în familia noastră. Chiar dacă nu apare cu noi pe scenă, ea stă în culise și e mereu acolo pentru noi, nu doar cu prezența, dar și cu o vorbă bună, încurajare, susținere și multă dragoste!”, a spus artista.

Cele mai importante lecții primite de Cleopatra Stratan de la părinți

Artista a vorbit despre educația primită de la cei doi părinți și despre lecțiile pe care ea și fratele ei le-au învățat de la ei.

„Cred că cele mai importante lecții pe care le-am învățat amândoi de la părinți au fost despre echilibrul din toate și să fim noi înșine. Ne-au învățat despre bunătate, dragoste, încredere. Am primit cea mai frumoasă educație din partea lor, ne-au oferit mereu tot ce e mai bun și nu putem fi decât recunoscători pentru astfel de părinți minunați!”, a mărturisit Cleopatra Stratan.

Artista și soțul ei, Edward Sanda, au participat la Asia Express, iar Pavel Stratan a mărturisit că el și soția lui au stat cu emoții pe perioada competiției.

„Am stat puțin cu inima strânsă chiar de când ne-au spus că vor pleca în concurs, dar am avut încredere că se vor descurca. Ne-au povestit toate experiențele lor trăite acolo și, indiferent de ce s-a întâmplat, cel mai important e că au trecut prin toate împreună și că și-au sudat și mai mult relația”, a spus cântărețul.

