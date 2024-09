Cleopatra Stratan are probleme cu vederea și nu se poate opera: “Port ochelari de mai bine de 18 ani. Nu mi-e rușine”. Ce diagnostic i-au pus medicii | Exclusiv

Cleopatra Stratan are probleme cu vederea și, de mai bine de 18 ani, poartă ochelari. Este dependentă de ei și va rămâne toată viața, după cum ea însăși ne-a povestit. Ce diagnostic i-au pus medicii artistei.

Artista a fost diagnosticată, cu mulți ani în urmă, cu astigmatism hipermetropic, însă nu a prea vorbit despre acest subiect. Fanii însă, cei din online și nu numai, sunt curioși cum arată fără ochelarii de vedere pe nas și o întreabă adesea de ce îi poartă mereu.

Cleopatra Stratan nu poate renunța la ochelarii de vedere. Ce diagnostic i-au pus medicii

Ei bine, cântăreața îi poartă ca să poată vedea cum trebuie. Mai ales că, de-a lungul timpului, a călcat pragul multor clinici specializate, unde a făcut numeroase controale, ca să găsească o soluție să poată renunța la acest accesoriu de pe nas.

A încercat să poarte lentile de contact, însă nu se simte confortabil cu ele. Așa că a început să se intereseze dacă de o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor. Din păcate însă, veștile medicilor nu au fost cele pe care Cleopatra Stratan a vrut să le audă. Aceștia i-au spus că este posibilă operația, însă nu îi garantează că rezultatul va fi cel la care ea se așteaptă. Așa că a lăsat-o baltă și își poartă cu mândrie ochelarii pe nas.

“Am această problemă oftalmologică de când mă știu. Port ochelari de mai bine de 18 ani și până acum 2 ani nu vorbisem niciodată detaliat despre problema mea la ochi. Dar până la urmă, nu mi-e rușine să spun ce am. Port ochelari dintotdeauna. N-am absolut nicio reținere. Nu am zis niciodată de ce port ochelari, care este problema și motivul pentru care îi port. Atunci am decis să le spun. Pentru că nu am de ce să ascund.

Am astigmatism hipermetropic, așa se numește și, din păcate, operație nu este. Nu are rezultate 100%. Am încercat și lentile de contact, dar văd mai prost cu ele din cauza dioptriilor mari pe care le am. Astfel, singura soluție ar fi să port ochelari, ceea ce nu mă deranjează absolut deloc.

Dar, lăsând partea estetică la o parte, fac parte din mine și cred că nu sunt eu acea Cleo fără ochelari. Chiar dacă am încercat să obișnuiesc oamenii și cu, și fără ochelari, de-a lungul timpului, pentru că, așa cum bine știm, la filmări, ședințe foto și în anumite contexte, nu pot să-i port.

Fac parte din mine și nu am avut niciodată un complex din acest punct de vedere. Imbrățișez până la urmă ideea de a fi tu așa cum ești și de a te accepta. Și, crede-mă că, nu este absolut nicio problemă”, a declarat Cleopatra Stratan, pentru UNICA.RO.

Cleopatra Stratan, invitată să vorbească la un eveniment cu sute de elevi

Artista a fost admirată la Arena Elevilor, un eveniment ce a avut loc recent în București, unde s-au adunat sute de adolescenți. Cleopatra Stratan s-a numărat printre invitații care au urcat pe scenă și și-au spus povestea succesului. Ea le-a dat sfaturi tinerilor, i-a încurajat să lupte pentru visurile lor. Alături de ea, pe scenă, a intrat și soțul ei, Edward Sanda.

“Am fost invitați să-i motivăm cu ceea ce suntem noi și ne bucurăm foarte mult că avem onoarea să îi inspirăm prin stilul nostru de viață și prin carierele noastre. Credem că dacă am ajuns să le spunem câteva vorbe despre secretele din viața noastră, înseamnă că am făcut bine ce am făcut.

Nu putem decât să ne bucurăm pentru acest prilej, să vedem că acești copii vor să ne asculte și până la urmă că suntem un exemplu pentru ei. Este cel mai frumos rezultat al muncii noastre”, ne-a spus cântăreața.

Arena Elevilor este cel mai mare eveniment de orientare în carieră, care a avut loc la București. 100 de speakeri au urcat pe scena Circului Metropolitan pentru a susține un adevărat program inovator de consiliere și îndrumare vocațională destinat elevilor, menit să-i sprijine pe cei tineri în descoperirea și dezvoltarea potențialului lor.

Cleopatra Stratan, discurs motivațional pe scena evenimentului Arena Elevilor

Timp de două zile, elevii au avut acces la 100 de sesiuni cu speakeri naționali și internaționali, din diferite domenii de activitate: antreprenori, membrii în conducerea unor multinaționale, profesioniști dintr-o arie largă – arhitectură, avocatură, fashion, IT și gaming, aviație, comunicare, jurnalism, medicină, sport, cercetare, marketing, HR, telecomunicațîi, muzică, artă sau psihologie.

„Arena Elevilor din acest an este un prim pas al unui proiect amplu de promovare a educaţiei în România. A fost un eveniment menit să deschidă apetitul adolescenţilor pentru dezvoltare şi învăţare continuă, prin inspiraţia pe care o aduc exemplele de bune practici prezentate de profesionişti în diferite domenii.

În Arenă nu au fost doar poveşti despre succes, ci şi despre riscurile şi provocările pe care orice carieră le aduce. Speakerii au încurajat vulnerabilitatea şi autenticitatea ca mod de a creşte durabil profesional şi personal. Experienţa mea de peste 14 ani ca antreprenoare m-a făcut să îmi doresc să merg direct către elevi. Am vrut să ştiu care sunt nevoile lor, frustrările lor, valorile în care cred”, a declarat Raluca Chişu, co-fondatoare Arena Elevilor.

Foto: Instagram.com / Arena Elevilor

